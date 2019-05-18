Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин

В Україні сьогодні, 18 травня, в роковини пам'яті депортації кримськотатарського народу з Криму, політики та представники шоу-бізнесу згадують сумну дату. Журналісти LifeStyle 24 підготували для читачів підбірку особливих фільмів, пісень та книг про народ, який позбавили життя, Батьківщини та рідний дім у 1944 році.

Протягом останніх років українська музична індустрія, кінематограф та книговидавництво наповнились великою кількістю історій про життя, побут, культуру, традиції і, зокрема, депортацію кримського народу у 1944 році. Режисерами фільмів стають самі ж кримські татари, а пісні та книги випускають усі небайдужі громадяни України, щоб не забувати про трагедію, яку досі пам'ятають нащадки вижитого народу.

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Що відомо про депортацію кримських татар?Депортація кримських татар з Криму відбулася упродовж 18-21 травня 1944 року. Це була етнічна чистка, яку СРСР влаштував за наказом Йосипа Сталіна. Усього у віддалені регіони СРСР було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі). В ході виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар. У результаті депортації у кримських татар було вилучено понад 80 тисяч будинків, понад 34 тисяч присадибних ділянок, 360 тисяч гектарів землі, всі запаси продовольства та усе інше майно.



Офіційною в СРСР причиною було звинувачення всього кримськотатарського народу в державній зраді, "масовому винищенні радянських людей" і колабораціонізмі – співпраці з нацистськими окупантами під час Другої світової війни.

Фільми про кримських татар

"Хайтарма" 2013, режисер Ахтем Сеїтаблаєв

Перший кримськотатарський художній фільм зняв українець кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв, який також став виконавцем головної ролі. Показ фільму, що в перекладі означає "Повернення", вперше провели 17 травня 2013 року в сімферопольському кінотеатрі імені Т.Г. Шевченка, напередодні Дня скорботи за жертвами депортації кримськотатарського народу. Після цього його показали у кількох містах Криму, а згодом і в Україні, щоправда лише з оригінальним російсько-кримськотатарським озвученням.

У фільмі йдеться про сталінську депортацію кримських татар, вчинену у травні 1944 року, де в центрі сюжету постав кримський татарин – пілот Амет-Хан Султан. За збігом обставин він приїжджає до своїх батьків в Алупку і в цей час починається операція НКВС з примусової депортації кримських татар. Зйомки проводились в Криму за участю як професійних акторів, так і простих жителів регіону, зокрема, людей похилого віку, які пережили трагічні події 18 травня 1944 року.

"Хайтарма" 2013: дивитись трейлер фільму онлайн

"Чужа молитва" 2017, режисер Ахтем Сеїтаблаєв

Український історико-драматичний фільм також зняв режисер Ахтем Сеїтаблаєв. У своїй кінострічці режисер показав історію, засновану на реальних подіях, де розповідається про молоду кримськотатарську дівчину Саїде Аріфову. Під час Другої світової війни вона ризикувала власним життям і двічі врятувала 88 єврейських дітей-сиріт від нацистів та НКВС.

Головну героїню у фільмі зіграла Лілія Луценко, яка у 2018 році за роль отримала національну премію "Золота Дзиґа". Зйомки фільму почались у 2016 році і здебільшого проводились в Грузії через анексію Криму. Також було відзнято декілька сцен в Україні та Ізраїлі.

"Чужа молитва" 2017: дивитись трейлер фільму онлайн

"Додому" 2019, режисер Наріман Алієв

Український фільм "Додому" став четвертрю роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. Нова кінострічка увійшла до конкурсної програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю, який триває з 14 по 25 травня 2019 року. У фільмі розповідається про історію кримського татарина і його двох синів, які поїхали в Київ після анексії Криму. Один з них помирає на початку фільму, через що батько приїжджає в Київ, щоб забрати його назад у Крим та поховати згідно з мусульманськими традиціями. В той же час інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій.

Продюсер стрічки Володимир Яценко запевняє, що це незвичайна історія батька і сина, яка відбувається на перетині безлічі больових ліній. Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі. Варто додати, що 70% фільму знято кримськотатарською мовою, а українська прем'єра кінострічки відбудеться у 2019 році на одному з найбільших фестивалів, назву якого поки що не називають.

Як знімали фільм "Додому": відео

Пісні про кримських татар

KOZAK SYSTEM ft Elvira Sarykhalil "Битим Склом"

Кліп та пісню було оприлюднено у 2015 році на основі кадрів фільму Ахтема Сеїтаблаєва "Хайтарма". Автором тексту став Олександр Положинський, а татарського тексту – Номан Челібіджихан.

KOZAK SYSTEM ft Elvira Sarykhalil – Битим Склом: дивитись відео онлайн

Джамала "1944"

Одним з найбільших досягнень української музичної індустрії стала композиція Джамали "1944", з якою вона перемогла на 61-му пісенному конкурсі Євробачення. Пісню присвячено трагічним подіям минулого, зокрема, депортації кримськотатарського народу. У ній можна почути як англійську мову, так і кримськотатарську.

Джамала – 1944: дивитись відео онлайн

Книги про кримських татар

"Омріяний край" 2014, Лілі Хайд

Автором книги стала британська письменниця Лілі Хайд, яка протягом 10 років збирала історії про кримських татар в Україні. Події в книзі відбуваються на початку 90-их біля Бахчисараю в Криму. У своїй роботі авторка намагалась показати історії татар, "без яких немає історії України".



"Омріяний край" 2014 року Лілі Хайд

"Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення" 2017, Гульнара Бекірова

Українська письменниця, яка, за сумісництвом, є істориком кримським татар, видала політичний нарис, повна назва якого звучить як "Кримські татари: 1941–1991 (Спроба політичної історії)". У ній вона присвятила сторінки найтрагічнішому періодові історії кримськотатарського народу – депортації 1944 року, життю вигнанців на чужині та довгій, важкій і жертовній боротьбі за повернення на батьківщину.



"Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення" 2017 року Гульнари Бекірової