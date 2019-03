Голос Майкла Джексона вилучили із "Сімпсонів", туру репера Дрейка і станцій в кількох країнах

Після гучного скандалу з Майклом Джексоном, пов'язаним з педофілією, який спровокував документальний фільм студії HBO "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland), його пісні почали вилучати з ефірів та програм. Наступними у бойкоті творчості Джексона стали творці мультсеріалу "Сімпсони" та репер Дрейк, а також радіостанції у Канаді та Новій Зеландії.

Після демонтажу легендарної статуї Майкла Джексона у Лондоні, якого звинувачують у педофілії, а також вилучення пісень поп-короля на кількох радіостанціях, почались нові "протести" його творчості.

Мультсеріал "Сімпсони"

Згідно з повідомленням CNN, творці мультсеріалу "Сімпсони" вже вирізали з серії "Абсолютно божевільний тато" 1991 року голос Майкла Джексона, де він озвучував одного з персонажів. Причиною такого рішення стали звинувачення поп-короля в педофілії. Виконавчий продюсер мультсеріалу Джеймс Брукс вже пообіцяв, що цей епізод видалять з усіх платформ, потокових сервісів і ТБ-каналів, а з продажу знімуть всі набори дисків Blu-ray і DVD, на яких є ця серія.

Репер Дрейк

Одним з наступних, хто бойкотував творчість Майкла Джексона, став всесвітньо відомий репер Дрейк, повідомляє HypeBeast. 10 березня він почав європейський тур і дав перший концерт в Манчестері, Великобританія. Тоді ж фанати і помітили, що на виступі не прозвучала пісня Do not Matter To Me з архівними записами голосу Майкла Джексона. Донедавна ця пісня ще була в сет-листі під час американського туру Дрейка. Варто додати, що хіт займав лідируючі позиції в топових музичних чартах у 2018 році.

Drake – Don't Matter To Me ft. Michael Jackson: дивитись відео онлайн

Радіостанції в Новій Зеландії та Канаді

Одразу ж після прем'єри скандальної кінокартини "Залишаючи Неверленд" 25 січня 2019 року, декілька радіостанцій відмовились транслювати пісні Майкла Джексона. Одними з таких стали радіостанції в Канаді і Новій Зеландії, які оголосили, що знімають пісні Джексона зі своїх ефірів. Про це стало відомо на The Guardian. Раніше пісні Джексона зникли з ефіру Radio 2 компанії BBC.

Що відомо про скандальну кінострічку "Залишаючи Неверленд"?Прем'єра фільму в США відбулась ще вкінці січня 2019 року. Перед виходом стрічки родичі Майкла Джексона заперечували усі факти документального фільму, називаючи їх неправдивими. У самому ж фільмі американського каналу HBO розповідається про двох чоловіків – 41-річного Уейда Робсона і 37-річного Джеймса Сейфчака, які звинувачують Майкла Джексона в педофілії. За їхніми словами, сексуальне насильство зі сторони співака відбувалось багато років тому, коли вони були маленькими. На той час їм було по 10 і 7 років відповідно.