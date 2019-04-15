Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу

В Україні завершується 9 сезон розважального шоу "Голос країни". Талановиті вокалісти пройшли відбіркові тури та перші прямі ефіри, відтак готові зійтись у вирішальному вокальному бою. Хто ж вийде на сцену у фіналі проекту – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

У неділю, 14 квітня, в Україні відгримів грандіозний півфінал шоу "Голос країни-9", який зумів вразити навіть вибагливих глядачів. Вісім талановитих вокалістів продемонстрували свої приголомшливі номери та зуміли не один раз зірвати овації в залі.

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Не менший захват викликало й аранжування пісень, які на вокальному проекті зазвучали зовсім по-іншому. Та як би зірковим суддям не було складно, вони повинні були зробити вибір. Кожен із суддів віддав одному з учасників 51%, залишивши мінімальну різницю. Відтак глядачі визначали долю конкурсантів шоу "Голос країни 9 сезон".

За результатами голосування, за крок до фіналу проект покинули Вікторія Ягич, Девід Аксельрод, Рафі Хейтам і Андрій Карпов. Відтак у головному випуску команду Тіни Кароль представлятиме Андрій Хайят, Монатіка – Вікторія Олійник, Дана Балана – Оксана Муха, а Потапа – Карина Арсентьєва. Хто із вокалістів стане переможцем "Голосу країни-9", українці дізнаються вже 21 квітня. А поки журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, що відомо про фіналістів проекту.

Андрій Хайят

Співак Андрій Хайят привернув увагу тисяч українців незвичним тембром голосу. Артист ще на кастингу оригінально виконав пісню "В кінці греблі шумлять верби", підкоривши серця зіркових суддів. З усіх тренерів він вибрав Тіну Кароль та не помилився, бо саме вона допомогла йому відкрити чимало граней таланту.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – дебютний виступ Андрія Хайята

21-річний вокаліст зізнався, що його джерелом натхненням є фольклор. Андрій Хайят змінює звичні для всіх композиції, додаючи їм іншої ритміки та сучасного стилю. Саме це й виділяє його з-поміж інших вокалістів.

Я дуже сподіваюсь, що українська народна пісня у моєму виконанні зазвучить так, як вона досі не звучала, – зізнався Андрій Хайят.

Такий талант у руках Тіни Кароль набув зовсім інших граней. Зірковий тренер зізналась, що хоче експериментувати з тембром голосу Андрія Хайята та показувати йому нові можливості. Відтак вже у подальших випусках вокаліст по-особливому співав сучасні пісні та легендарні хіти.

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Однак одним "Голосом країни-9" неймовірно талановитий співак не обмежився. У лютому 2019 року Андрій Хайят вийшов на сцену Національного відбору Євробачення-2019, де поборовся за можливість представляти країну на міжнародному шоу. І хоч артист не здобув перемоги, проте став одним із найяскравіших учасників.

Шоу не пройшло безрезультатно для Хайята: після нього він представив першу пісню із гуртом YUKO, який теж побував на Нацвідборі.

Нацвідбір Євробачення-2019: виступ Андрія Хайята у півфіналі – дивитись відео

Така несподівана поява ефектного вокаліста привернула увагу вітчизняних продюсерів. Андрій Хайят отримав заманливі пропозиції, однак поставив умову: він прагне і надалі додавати до своєї творчості фольклорних мотивів. Наразі невідомо, чи Андрій Хайят розпочав співпрацю з продюсерами, однак саме він є одним із фаворитів "Голосу країни-9".

Вікторія Олійник

Після неймовірного виступу ізраїльської співачки Нетти Барзілай на Євробаченні-2018, здавалося, що тільки в неї є унікальний вокал та вміння відтворювати дивні звуки. Однак це не так – довела талановита Вікторія Олійник.

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На кастинги "Голосу країни-9" дівчина прийшла зі зламаною ногою. Проте навіть із травмою Вікторія Олійник зуміла підняти весь зал на ноги та ритмічно танцювати під пісню кумира. Харизма вокалістки приголомшила всіх.

Насправді, що б там не було, травма чи не травма, залишилось у членів журі 4 місця або ж 1, я буду впевнено йти до своєї цілі і заберу те, що належить мені. Як би важко не було, я зроблю все, щоб здійснити свою мрію,

– заявила Вікторія Олійник.

І дівчина своє слово дотримала: вона з легкістю розвернула крісла тренерів та зрештою зайняла екстрамісце в команді Монатіка.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Олійник

Вікторія Олійник тільки розпочала свій творчий шлях. Родом дівчина із міста Нетішин та наразі навчається у Кам'янець-Подільську. Дівчина обрала філологію та після здобуття диплома зможе навчати інших польської мови і літератури.

Однак харизматична студентка вирішила спробувати свої сили і в музиці. Вікторія Олійник полюбляє співати, тому харизматична красуня й прийшла на "Голос країни-9". "Я хочу показати усім, що всі ми вже унікальні", – пояснила свою участь у шоу Вікторія Олійник.

Оксана Муха

Мабуть, найчуттєвішою фіналісткою шоу "Голос країни-9" є Оксана Муха. 37-річна львів'янка разюче відрізняється від інших учасників проекту, адже з першої ноти її проникливого співу весь зал затамовує подих.

На шоу вона прийшла, щоб "не дати загинути пісням", які створила легендарна Квітка Цісик. І з цим завданням Оксана Муха, здається, впоралась.

Найважливішим моментом у моєму житті був той день, коли я вперше почула Квітку Цісик ще дитиною. Народжена за океаном, в американському середовищі вона настільки тонко відчувала українську пісню. Вона співала душею,

– розповіла із захватом Оксана Муха.

Талант співачки розгледів Дан Балан. Молдовський артист зізнався, що завдяки Оксані Мусі він пізнав красу української культури та народної пісні.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Оксани Мухи

Співачка зуміла закохати у свій спів не тільки зіркового тренера, але й всіх глядачів шоу. У півфіналі за чуттєву львів'янку свої голоси віддали 90% прихильників проекту.

Водночас суперники Оксани Мухи переконані, що вона – сильний конкурент. Вокалістку підтримують не тільки глядачі в Україні, але й за її межами. Зокрема, родичі Квітки Цісик подякували вокалістці, що вона продовжує справу їхньої легендарної артистки.

Карина Арсентьєва

У тендітній 19-річній Карині Арсентьєвій складно впізнати сильну вокалістку. Однак як тільки дівчина починає співати, усі зачаровуються від її потужного тембру. Тому Карина і мріє про велику сцену.

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"Я хочу вийти на сцену та щоб кожен запам'ятав таку собі Карину Арсеньєву із "помідорного" міста", – зізналась на всю країну Карина Арсентьєва.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Арсентьєвої

Родом вокалістка із Кам'янки-Дніпровської. Там, за словами Карини Арсентьєвої, кожен другий житель вирощує помідори, тому вона й називає його "помідорним". Батьки дівчини теж мають свою плантацію, однак працювати фермером Карина не планує. Натомість прагне підкорити велику сцену, першим кроком до якої є "Голос країни-9".

Саме тембр цієї вокалістки змусив Потапа заблокувати Тіну Кароль на "сліпих" прослуховуваннях та посваритись із Даном Баланом на нокаутах. Однак зірковий тренер жодного разу не пошкодував, що розвернув своє крісло до талановитої Карини Арсентьєвої. Ба більше, Потап переконаний, що саме вона має великі шанси на перемогу.

Вокалістка не боїться труднощів на проекті та з легкістю виконує навіть складні оперні партії. Завдяки потужному голосу Карина Арсентьєва виборола собі місце в останньому турі "Голосу країни-9" та вже 21 квітня вийде на сцену грандіозного фіналу.