Голосування за найкращу пісню на Євробаченні: Джамала потрапила у топ-10

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Джамала
Джамала / www.gettyimages.com

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення запустили онлайн-голосування за найкращу пісню минулих років. Українська співачка, переможниця Євробачення–2019 Джамала потрапила у десятку найкращих з піснею "1944".

Голосування проходить на офіційному сайті Євробачення.

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Наразі в опитуванні проголосували понад 41 000 людей, а представниця України Джамала займає шосте місце (7%).

Дивіться виступ Джамала з піснею "1944" на шоу Євробачення–2016:

Перші три місця посідають пісня "Euphoria" у виконанні шведської співачки Лорін (26%), "Fairytale" Олександра Рибака від Норвегії (14%) і "Toy" ізраїльської співачки Нетти Барзілай (13%). 

євробачення
Голосування на сайті eurovisionworld.com / Скріншот

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Джамала
Джерело: 24 канал
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