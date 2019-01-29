Голосування за найкращу пісню на Євробаченні: Джамала потрапила у топ-10
Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення запустили онлайн-голосування за найкращу пісню минулих років. Українська співачка, переможниця Євробачення–2019 Джамала потрапила у десятку найкращих з піснею "1944".
Голосування проходить на офіційному сайті Євробачення.
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Наразі в опитуванні проголосували понад 41 000 людей, а представниця України Джамала займає шосте місце (7%).
Дивіться виступ Джамала з піснею "1944" на шоу Євробачення–2016:
Перші три місця посідають пісня "Euphoria" у виконанні шведської співачки Лорін (26%), "Fairytale" Олександра Рибака від Норвегії (14%) і "Toy" ізраїльської співачки Нетти Барзілай (13%).
Голосування на сайті eurovisionworld.com / Скріншот