Голосування за найкращу пісню на Євробаченні: Джамала потрапила у топ-10

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення запустили онлайн-голосування за найкращу пісню минулих років. Українська співачка, переможниця Євробачення–2019 Джамала потрапила у десятку найкращих з піснею "1944".

Голосування проходить на офіційному сайті Євробачення. Читайте також: Хто поїде на відбір Євробачення-2019 від України: список учасників Наразі в опитуванні проголосували понад 41 000 людей, а представниця України Джамала займає шосте місце (7%). Дивіться виступ Джамала з піснею "1944" на шоу Євробачення–2016: Перші три місця посідають пісня "Euphoria" у виконанні шведської співачки Лорін (26%), "Fairytale" Олександра Рибака від Норвегії (14%) і "Toy" ізраїльської співачки Нетти Барзілай (13%).

Голосування на сайті eurovisionworld.com / Скріншот