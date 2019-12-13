Голова компанії Disney Роберт Айгер став бізнес-персоною року за версією Time

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Директор компанії The Walt Disney Роберт Айгер / Time

Головний виконавчий директор компанії та студії The Walt Disney Роберт Айгер офіційно визнаний бізнес-персоною року за версією престижного американського журналу Time.

Напередодні стало відомо, що екоактивістка Грета Тунберг стала "Людиною року", а співачка Lizzo отримала нагороду у категорії "Найкраща співачка". Однак представники видання Time не могли оминути стороною заслуги студії Disney на чолі з директором Робертом Айгером, яка стала абсолютним рекордсменом у 2019 році по касових зборах.

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Також у 2019 році компанія Disney уклала чи не найдорожчу угоду століття, чим підвищила свої рейтинги та помітно збільшила прибутки. До володіння The Walt Disney приєдналася студія Fox, після чого це почало працювати на благо однієї корпорації.

Враховуючи ці та інші заслуги головного виконавчого директора компанії The Walt Disney, Роберт Айгер заслужено отримав звання "Бізнес-персони 2019 року".

До слова, керівник кіногіганта заявив, що покупка студії 21th Century Fox була останньої угодою такого масштабу, однак відверто зізнався, що йому завжди подобалася франшиза про Джеймса Бонда.

Директор Disney
Роберт Айгер у фотосесії для Time

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Disney Рейтинги Новини LifeStyle
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