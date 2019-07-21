Головна героїня серіалу "Чорнобиль" отримала роль у четвертому сезоні "Фарго": деталі

29-річна Джессі Баклі, яка виконала роль Людмили Ігнатенко у культовому серіалі "Чорнобиль", у 2020 році дебютуватиме у серіалі "Фарго". Знімальна команда вже працює над новим сезоном.

Після прем'єри серіалу "Чорнобиль" пройшло більше, ніж два місяці, однак його сюжет та актори, які зіграли головних героїв досі на слуху. Для багатьох артистів ролі у міні-серіалі стали справжнім проривом, про них заговорили не лише у Великобританії, а й в усьому світі. Так, як повідомляє Variety, акторка, яка зіграла Людмилу Ігнатенко з'явиться у новому сезоні популярного серіалу "Фарго".

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Ірландська акторка Джессі Баклі, яка виконала роль дружини одного з загиблих пожежників, отримала роль у новому, четвертому сезоні, прем'єра якого запланована на 2020 рік. Її колегами по знімальному майданчику стануть Джейсон Шварцман ("Готель «Гранд Будапешт"), Джек Х'юстон ("Підпільна імперія") та багато інших популярних акторів. Однак головна роль дісталася 54-річному Крісу Року.

За сюжетом, дія розгортається у 50-х роках у Канзас-Сіті і розповідатиме про мир, який нелегко підтримувати двом злочинцям синдикатам. Спільно вони контролюють чимало злочинних галузей, а саме торгівлю наркотичними речовинами та шахрайством у фінансових установах. Аби їхній тандем став ще міцнішим і вони були впевнені і своїй безпеці, голови організацій вирішують помінятися молодшими синами.



Джессі Баклі в серіалі "Чорнобиль" / IMDb

Що відомо про серіал "Фарго"? Прем'єра першого сезону серіалу відбулася у 2014 році на американському кабельному телеканалі FX. У тому ж році його визнали найкращим міні-серіалом року. А пізніше він отримав кілька премій Еммі та Золотий глобус.