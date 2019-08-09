Головна обкладинка року: Тейлор Свіфт з'явилась на сторінках вересневого Vogue

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Тейлор Свіфт для вересневого глянцю Vogue US
Тейлор Свіфт для вересневого глянцю Vogue US / Vogue US

Американська співачка Тейлор Свіфт, яка протягом багатьох років не зникає з переліку найвпливовіших жінок світу, стала зіркою вересневого номеру американського Vogue.

У фешн-світі є багато своїх особливих традицій. І однією з них є присвячення вересневої обкладинки Vogue якійсь особливій персоні, що мала великий вплив та здобутки серед аудиторії. Минулоріч такою людиною стала співачка Бейонсе, яка також виступила запрошеним редактором матеріалу про неї у вересневому глянці Vogue 2018.

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Представники видання 8 серпня назвали нову зірку прийдешньої обкладинки – поп-зірку та інфлуенсерку Тейлор Свіфт. Артистка регулярно випускає нові композиції та альбоми, запам'ятовується різкими фразами про політиків та не соромиться показувати власне "я". Саме за це редакторка видання Анна Вінтур та вся команда погодились знімати 29-річну знаменитість.

Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт для вересневого глянцю Vogue US / Фото Vogue US

Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт для вересневого глянцю Vogue US / Фото Vogue US

З новим альбомом і новим наполегливим політичним голосом зірка розкривається в нашому вересневому випуску про сексизм, ретельне вивчення і захист своїх прав,
– йдеться в одному з дописів на Instagram-сторінці Vogue.

Автором фотознімків для видання став голландський дует фешн-фотографівInez і Vinoodh. Стилістом зйомки виступила Tonne Goodman. Для фотосесії зірка одягнула стильні речі з осінніх колекцій таких брендів, як Louis Vuitton, Gucci, Celine, Dior, Givenchy, Hermès, Chanel та Stella McCartney.


Тейлор Свіфт для вересневого глянцю Vogue US / Фото Vogue US 

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Vogue
Джерело: LifeStyle 24
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