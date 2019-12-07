Головна редакторка Cosmopolitan прокоментувала "лайк" під скандальним постом Євгенії Пліхіної

Після звільнення заступниці головного редактора глянцевого журналу Cosmopolitan Євгенії Пліхіної мережа почала вимагати звільнити ще й головну редакторку Олександру Буринську, звинувачуючи її у тому, що вона поставила "лайк" під скандальною публікацією. Олександра заявила, що це фейк та прокоментувала інцидент.

Про це Олександра Буринська розповіла в інтерв'ю виданню Обозреватель. Головна редакторка Cosmopolitan заявила, що Євгенію Пліхіну звільнили у той же день, коли вона опублікувала на особистій сторінці у фейсбуці скандальний пост, у якому висміяла похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ Дениса Волочаєва.

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За словами Буринської, глянцевий журнал шкодує про допис Пліхіної, адже на момент публікації вона носила ім'я бренду.

Нагадаємо, Євгенію Пліхіну віднесли до бази "Миротворця" за "наругу над пам'яттю воїнів, загиблих під час виконання бойового завдання за захист України від російського агресора".

5 грудня глянцевий журнал опублікував офіційну заяву про звільнення Пліхіної, яку підписала Олександра Буринська. Втім, користувачі у мережі почали поширювати скріншот, на якому є "емоджі" головної редакторки і звинувачувати у тому, що Буринська "лайкнула" пост і її необхідно також позбавити посади.

Олександра Буринська заявила, що така інформація є фейком, адже у скріншоті не видно, під яким постом вона поставила "емоджі".

Вони викладали скріншот обрізаний. Тобто там стоїть мій "лайк", але не видно, під чим він стоїть. І цей "лайк" може бути під абсолютно будь-яким постом в фейсбуці. І немає жодного скріншота – ні повністю, ні склеєного, ні обрізаного, ні колажованого, де було б видно, що мій "лайк" стоїть конкретно під її текстом,

– наголосила головна редакторка журналу.



Скріншот, який поширюється у мережі

Також Олександра Буринська відповіла на звинувачення у тому, що Cosmopolitan Ukraine є російськомовним. За її словами, у кожному номері та на сайті є матеріали двома мовами – українською і російською. Головна редакторка додала, що з січня 2022 року, за вимоги мовного закону, журнал Cosmopolitan Ukraine буде виходити виключно українською мовою.

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"Матеріали на нашому сайті представлені і російською, і українською. Виключно. Тобто, не перекладені, а різні матеріали на різних мовах. Те ж саме і в журналі. Якщо у нас інтерв'ю з україномовним героєм, то ми робимо його українською мовою, ми не перекладаємо російською. Або автори, які пишуть українською мовою – ми їх теж не перекладаємо", – додала вона.