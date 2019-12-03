Коли засвітять головну новорічну ялинку 2020 року у Києві: дата

З приходом грудня, кияни починають активну підготовку до новорічних свят, адже до головного свята – Нового 2020 року залишилося менше місяця. Головну ялинку країни засвітять на Софійській площі. Напередодні, 30 листопада, розпочалося встановлення ялинки.

Новорічна красуня буде прикрашена 750 іграшками у вигляді цукерок та 4 кілометрами гірлянд. Довжина ялинки – 30 метрів, ширина – 35 метрів, а вага сягатиме більше 100 тонн. Навколо неї поставлять персонажів з балету "Лускунчик" та українських казок. Засвітять головну ялинку в день святого Миколая – 19 грудня о 19 годині.

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На Софійській площі святкування розпочнеться дещо швидше.

14 грудня – відкриття різдвяної ярмарки

19 грудня – святкове запалювання ялинки

25 грудня – святкування католицького Різдва

31 грудня – святкування Нового року

7 січня – святковий вертеп та різдвяний концерт.

Цього року головною темою свята став світ пригод "Лускунчика" та його королівств. На гостей міста та киян чекатимуть святкові локації в казковому стилі:

Королівство подарунків – ярмарок сувенірів та найкращих подарунків до свята, куди з'їдуться сотні майстрів зі всієї України.

Королівство смаку – найсмачніші страви та напої: мюнхенські ковбаски, шашлик, святкова випічка, запашний глінтвейн та багато солодощів.

Королівство розваг – казкове місто для дітей з атракціонами, аніматорами, інсталяціями та подарунками.

Королівство лайків – численні фотозони на Софійській площі та Володимирському проїзді.

Окрім головної ялинки на Софійській площі, у Києві буде ще 11 ялинок на різних локаціях, але менших за розміром. Контрактова площа перенесе гостей у світ Марії Приймаченко. Організатори прикрасять свято у стилі опішнянської кераміки.

Затишне зимове містечко в етностилі поєднається з тематичною концертною програмою та стилізованим декором. На Контрактовій площі для дітлахів буде резиденція Святого Миколая, який здійснюватиме мрії та бажання, снігова гірка та стріт-арт ковзанка.



Макет Контрактової площі

Центр Києва активно прикрашають ілюмінаціями, гірлянди вже монтують на вулицях столиці. На Хрещатику використано понад 3 тисячі метрів гірлянд та 300 світлових пристроїв, які встановлені на деревах та адміністративних установах. Прикрашені Національна філармонія, консерваторія, будівля Київради і Головпоштамт.

Крім Хрещатика, новорічні гірлянди з'являться також на вулицях Хмельницького і Грушевського, Європейській площі, а також на Майдані Незалежності. Завершиться святкування 13 січня на Софійській площі, та 19 січня на Контрактовій.