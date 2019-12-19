У Києві запалили головну ялинку країни 2020 року: онлайн-трансляція та фото

Організатори встановили на Софійській площі у Києві не штучну, а живу ялинку. Її привезли з Житомирщини. Головна ялинка країни цьогоріч висотою сягає 30 метрів, а вага її понад 100 тонн. Новорічне дерево буде збірним із понад 400 сосен та ялиці. Вартість усіх дерев – 125 тисяч гривень.

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Онлайн-трансляція відкриття головної ялинки країни 2020: відео

Цьогоріч головну красуню прикрасили 750 іграшками та трьома кілометрами гірлянд теплих кольорів: червоний, золотий та білий. А сама ялинка оточена чотирма королівствами з казки про Лускунчика.

Ялинку зробимо дуже пишною, такою, як ставлять в Німеччині. Адже свято Нового року повинне бути справжнім, а воно без живої ялинки таким не буде. Її прикрасимо яскравими іграшками за мотивами німецьких казок,

– підкреслювали організатори напередодні.



Головна ялинка 2020 року



Головна ялинка країни 2020 / Instagram / @zagornyakroman

Де і які новорічні святкування заплановані у Києві?

До столиці України з Європи повинен приїхати Санта Клаус. На Софійській площі буде побудований спеціальний павільйон, присвячений цьому казковому персонажу.

Сама площа буде прикрашена яскравою ілюмінацією, а декор буде переважно у червоних, зелених і золотих кольорах. На ній збудують новорічне містечко з будиночками, де можна буде поласувати смачною їжею, напоями та придбати сувеніри.

На всій території встановимо великі яскраві арки і арт-об'єкти, красиву сцену. Ми запланували дуже багато казкових фотозон за мотивами німецьких казок. Можу сказати, що так красиво ми ще не прикрашали Софійську площу на Новий рік. Все буде дуже барвисто і казково,

– розповів куратор проєкту Folk Ukraine.



Макет святкуваннь Нового року-2020 на Софійській площі / фото Folk Ukraine, "Сегодня"

На Контрактовій площі також з'явиться новорічне містечко та побудують красиву величезну ковзанку, площа якої сягатиме тисячу метрів.

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Ще одна новорічна локація в Києві – Поділ. Там святкування будуть у гончарному стилі.

"Цьогоріч на Подолі свято буде присвяченим гончарній культурі Опішні та Полтавської області. Там можна буде побачити керамічні вироби, дитячі іграшки. В стилістиці Опішні буде прикрашена ялинка і фотозони навколо неї", – додав Добруцький.



План новорічних святкувань на Подолі / фото Folk Ukraine, "Сегодня"

Де ходити на новорічні концерти у столиці?

Концерти у центрі Києва та в новорічному містечку будуть проходити кожного дня з 19 грудня, після урочистого відкриття головної ялинки. Їх можна буде подивитися в будні до 22 години вечора, а у вихідні – до 23 години.

Концерти також відбуватимуться щодня на Контрактовій площі. Там планують влаштувати фестиваль діджеїв.