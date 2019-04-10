Головне – любити і цінувати себе: 22-річна дружина Венсана Касселя про жіночу красу

Знаменита французька манекенниця Тіна Кунакі, яка вагітна первістком від 52-річного актора Венсана Касселя, стала обличчям нової колекції французького білизняного бренду Etam. Згодом в інтерв'ю виданню Madame Figaro модель розповіла про самосприйняття, свою матір, а також поділилася майбутніми планами у кар'єрі.

Тіна Кунакі зізналася, що джерелом її натхнення є матір, пише Madame Figaro. Дівчина зазначає, що мама навчила її головному – приймати себе.

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Жінка, яка незмінно мене надихає – моя мама. Вона завжди виглядає невимушено, немов зовсім не докладала зусиль і не чепурилася перед виходом з дому, але при цьому завжди сяє. Вона навчила мене головному – приймати себе. З усіма своїми особливостями і несхожістю на інших. Модні тренди змінюються кожен сезон, параметри "живуть" трохи довше, молодість минає, а ось щаслива посмішка задоволеною собою жінки – залишається. Чи це не головне – любити і цінувати себе?

– заявила 22-річна дружина Касселя.

Стосовно одягу Кунакі розповіла, що полюбляє стильно вбратися, але найкомфортніше почувається у звичайних джинсах і білій або чорній футболці.

Маленька Тіна Кунакі з мамою: фото

Дівчина також заговорила про значення "паризького стилю". На її думку, це поняття є перебільшеним, адже "у сучасному світі кордони все більше стираються, разом з ними – приналежність до тієї чи іншої культури".

Так, зараз я живу в Парижі, але родом я з Тулузи, довгий час жила в Лондоні, Мадриді, Біарріці... Мій стиль еволюціонував разом з моїми переїздами, і мені подобається міксувати не тільки країни в своєму образі, а й роки – 60-і з 90-ми, наприклад. Обожнюю вінтажні речі!

– додала Тіна.



Тіна Кунакі / Getty Images

Також вагітна модель заявила, що її улюблений дизайнер – Симоне Порт Жакмю, якому вона змогла довірити весільну сукню.

"Я обожнюю все, що творить (і витворяє) цей чоловік! Я виросла на Півдні, і він звідти родом. У нас багато спільного. Історія нашого знайомства говорить сама за себе: ми познайомилися на одній з вечірок під час Тижня моди. Ну, як познайомилися... Ми просто танцювали 15 хвилин пліч-о-пліч, як божевільні, не сказавши один одному ні слова, і тільки потім представилися", – розповіла вона.