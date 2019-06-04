Головне – любов: Яніна Соколова розповіла, як поборола рак, про самопочуття і майбутній фільм

Знаменита українська акторка та журналістка Яніна Соколова дала відверте інтерв'ю для українського глянцю Elle. Під час бесіди з редактором вона розповіла про хворобу, яку їй вдалося побороти, а також про те, що саме допомогло їй вилікуватися від раку.

Близько двох тижнів тому Яніна Соколова сколихнула мережу зізнанням про те, що поборола рак. Одразу ж після цього повідомила про запуск медіа-проекту "Я, Ніна", який мотивуватиме людей з таким же діагнозом не опускати руки. У своєму інтерв'ю для Elle журналістка розповіла про те, як дізналася про хворобу, і що їй допомогло боротися з нею.

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За словами Яніни, погане самопочуття вона помітила влітку 2018 року на Одеському кінофестивалі. Після повернення до Києва вона здала аналізи, але лікарі поставили їй неправильний діагноз. Лише в жовтні вона дізналася, що в неї рак.

З серпня до жовтня мене годували гормонами, а коли я здала аналізи в іншій клініці в жовтні, повідомили, що це рак. Більш того, мені сказали, що за результатами попередніх аналізів рак вже був у серпні. Тобто з серпня по жовтень я фактично каталізувала процес гормонами,

– зізналася Яніна Соколова.

Однак журналістка зазначила, що зараз почує себе прекрасно, оскільки лікування повністю завершено. Проте тепер їй доведеться уважно слідкувати за своїм здоров’ям, тому що, за її словами, рак – хвороба, яка може переслідувати того, хто перехворів, і наздогнати через кілька років.



Яніна Соколова / Elle.ua

Саме через ті негативні події, які Яніні Соколовій довелося пережити, у неї зародилася ідея написати книгу і зняти фільм під назвою "Я, Ніна". Акторка зізналася, що вперше така думка з’явилася на перший день після операції.

Я лежала в реанімації з трьома віддаленими органами і питала у неба: "Так, на що ти натякаєш?". Поки думала, спало на думку: "Книга! Це повинна бути книга". Я почала кожен день конспектувати все, що зі мною відбувалося: записую, а навколо мене народжуються мізансцени реального кіно. Скрізь, де б я не була: в коридорі лікарні, на вулиці, в інтернеті, в міжособистісних відносинах,

– поділилася Яніна Соколова.

У фільмі вона зіграє саму себе і розгорнуто розповість про те, що пережила у лікарняній палаті, про те, якою була вдома, і про те, що допомогло їй вилікуватися. За словами української знаменитості, головне під час лікування – любов. Вона отримувала її від близьких і віддавала у відповідь рідним і роботі.

Кажуть, що рак – хвороба нестачі обіймів і поцілунків. У момент хвороби людина нагадує оголений нерв, якому потрібно дати максимум всього. Ти або сам розумієш, або можна прочитати про це в інтернеті … Моїм сонцем була робота. Стільки, скільки я зробила за цей період, мабуть, не робила в минулому житті до хвороби. … І головне – любов. Рак – це хвороба, яку можна перемогти тільки любов'ю. Багато хто говорить, що це захворювання з'являється через її нестачі. У цей період я відчула любов вкрай гостро,

– сказала про хворобу Яніна Соколова.



Яніна Соколова / Elle.ua