Головні пісенні новинки літа 2019

Не знаємо, як у вас, а ми вже готові до змін, які несе у собі новий сезон. Пропонуємо почати з найголовнішого – оновлення плейлиста. Найкращі новинки української музики ми для вас вже зібрали. Вам лишається насолоджуватися.

Найкращі хіти літа 2019

KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат

Український гурт KAZKA вже зарекомендував себе молодими хітмейкерами. Влітку музиканти презентували нову пісню "Пісня Сміливих Дівчат"». Це такий собі гімн феміністського руху та добрий маніфест для кожної дівчинки, дівчини чи жінки. Має всі шанси стати наступним хітом гурту KAZKA.

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Epolets – Блищи

"Блищи‎" – співають одесити Epolets, і ми не маємо приводів з ними сперечатися. Новий україномовний трек гурту – це справжній танцювальний бойовик. Заради такого релізу треба було почекати, поки хлопці перебували у невеличкій творчій відпустці.

Palmo X — Bad Behavior

Palmo X – електронна продюсерка і співачка зі Львова. Дівчина відома своєю якісною електронною музикою. Після якогось часу мовчання дівчина повернулася у наші плеєри з новим треком, де ніжний електропоп змішується з міцним технобітом. Вмикайте та зацініть. Танцювати дозволено!

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Latexfauna — Delfinam

Latexfauna – унікальний музичний проект. Фірмовий суржик цих хлопців вже став чимось особливим. Візитна картка гурту – лайтове звучання, гедоністична музична атмосфера та смішні тексти. Пісня "Delfinam‎" – не виключення. Послухайте – самі все зрозумієте.

Grebz – Каракум

А ви за ними сумували? "Гриби" повертаються! Тепер у них нова назва – Grebz – та новий кліп на новий трек "Каракум". Це неочікувано добрий та приємний відеоряд і фірмовий саунд. "Гриби" точно змінилися, проте гіршими не стали. А чи подобається вам їх оновлена творчість, вирішуйте самостійно.

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Джамала feat. Cape Cod – Крок

Джамала заспівала з електронним виконавцем Cape Cod. Вокал співачки на диво органічно переплітається з танцювальним бітом, а трек звучить свіжо та живо. Ця колаборація стовідсотково варта вашої уваги.

ONUKA – Zenit

Нова музика ONUKA суттєво відрізняється від того, шо співачка робила раніше. Музика стала глибшою, містичнішою, місцями – більш похмурою. Втім, у новій композиції ми знову чуємо безліч музичних інструментів – від трембіти до цимбал – і глибокий текст, що змушує замислитися.