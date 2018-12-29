Головні тренди 2019 року: що носити у наступному сезоні

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Тренди 2019 року – весна-літо
Тренди 2019 року – весна-літо / Vogue

Експерти з моди та стилю проаналізували нові колекції світових брендів, які були представлені на Тижнях моди, і вибрали головні тренди весни 2019 року.

Модні тренди 2019 року

Етно

Так, за словами стилістів, у багатьох колекціях простежуються теми подорожей і культурного різноманіття, пише Vogue. Традиційні орнаменти різних країн світу можна побачити в одязі Chloe, Veronica Etro і Valentino.

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Дизайнери роблять акцент на культурному різноманітті

Показ Etro

"Грубі" аксесуари

Експерти також звертають увагу на екологічні "недосконалі" речі, виготовлені ремісниками вручну: це можуть бути і сукні, і сумки, і головні убори. Такі аксесуари простежуються в колекціях Loewe, Sonia Rykiel і Gypsy Sport.

"Недосконалі" ремені та сумки – ще один тренд наступного сезону 

Масивні плечі у стилі 80-х

Ще один тренд весни 2019 – це масивні плечі квадратної форми на жакетах. Моделі демонстрували такий одяг на показах Maison Margiela, Louis Vuitton і Givenchy.

Масивні плечі представлені у колекції Alexander Wang

Класика

Наймоднішими кольорами в 2019 році дизайнери обрали абсолютно базові відтінки: бежевий і чорний.

Головні кольори весни 2019 – бежевий та чорний 

Розкутість

Популярність отримає і відвертий одяг: міні-спідниці, короткі топи, глибокі декольте і корсети представили у колекціях Paco Rabanne, Julien Dossena і Giorgio Armani.

Ще один тренд – сміливі образи 

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: Lifestyle
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