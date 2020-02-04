"Губка Боб", "Джеймс Бонд" і "Чорна вдова": які трейлери побачили гості на Супербоул-2020

Днями у США відбувся одна із наймасштабніших подій у світі спорту – Супербоул-2020, або, як його називають офіційно, фінальна гра Національної футбольної ліги. Попри спортивний характер заходу, його відвідують усі найпопулярніші та найзатребуваніші зірки світу. А також на Супербоулі традиційно показують нові трейлери до свіжих фільмів.

Так, 2 лютого, на спортивному заході було представлено чимало тизерів і трейлерів до фільмів, які повинні вийти у 2020 році.

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До списку очікуваних картин і представлених промо-роликів потрапили "Губка Боб 3", "Тихе місце 2", "Найкращий стрілець 2", "Міньйон 2", "Джеймс Бонд 25", "Чорна Вдова" від Marvel та багато інших.

Одним із презентованих тизерів був ролик до фільму "Людина-невидимка". Його прем'єра в Україні запланована на 27 лютого.

"Людина-невидимка": трейлер

Компанія Paramount Pictures представила новий трейлер до другої частини фільму жахів "Тихе місце". Додамо, що в Україні прем'єра картини запланована на 19 березня.

"Тихе місце 2": трейлер

Також творці бондіани представили нове промо-відео до 25 фільму про Джеймса Бонда, який отримав назву "Не час помирати". На цю прем'єру слід чекати 9 квітня.

"Не час помирати": трейлер

Студія Marvel показала новий ролик до фільму "Чорна Вдова", реліз якого заплановано на 30 квітня. А також компанія представили відеозбірку з першими кадрами з серіалів "ВандаВіжн", "Сокіл та Зимовий солдат" і "Локі". Додамо, що Marvel знімає ці фільми для потокового сервісу Disney +. Перші два проєкти вийдуть у 2020 році, а прем'єра "Локі" запланована на весну 2021-го.

"Чорна вдова": трейлер

Збірне відео від Marvel: дивитися

Фанати Губки Боба побачили новий промо-ролик до третьої частини мультфільму. Його прем'єра в Україні відбудеться 4 червня.

"Губка Боб 3": трейлер

Також на Супербоулі-2020 презентували новий трейлер фільму "Найкращий стрілець 2". В український прокат фільм з Томом Крузом вийде 16 липня.

"Найкращий стрілець 2": трейлер

Також були представлені трейлери до картин про Міньойнів та Їжака Соніка.