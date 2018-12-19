Головні ялинки відкрили у різних містах світу: приголомшливі фото та відео

День святого Миколая відзначають сьогодні християни східного обряду. За традицією цього дня малеча за гарну поведінку отримує подарунки від Чудотворця, або різку, якщо погано себе поводили протягом року.

Готують презенти і дорослі – для друзів, сім'ї та колег. День Святого Миколая перший серед новорічно-різдвяних свят. До них вже готуються і у всьому світі. У кожного народу, звісно, свої традиції. Втім незмінним атрибутом свят є ялинка. На центральних площах міст їх вже відкрили.

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Втім незмінним атрибутом свят є ялинка. На центральних площах міст їх вже відкрили.

Ватикан, Італія

У серці Ватикана вже запалала головна ялинка. Цьогоріч її висота сягає 21 метра, привезена вона із регіону Кансільйо, що на північному сході Італії. Поруч з ялинкою відкрили і різдвяний вертеп. Виготовили скульптури із єзольського піску. На це пішло 700 тонн матеріалу. Керував роботами американських художник Річард Варано.



Ялинка у Ватикані



Скульптури із піску

Губбіо, Італія

А ось в іншому італійському місті засяяла вогнями ялинка, яка вже увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Це не дерево, а ціла інсталяція, розміщена на схилі гори. Її розміри просто вражаючі – 750 метрів заввишки і 450 завширшки. Для того, аби півтисячі вогнів засвітились, довелось прокласти понад 8 кілометрів електричних кабелів.

38-ий рік ми встановлюємо найбільшу ялинку в світі. Ідея виникла у жителів регіону. Я б сказав, не просто творчих, а й трішки божевільних, і навіть сміливих та рішучих людей. Ми дотримуємось традицій, аби Різдво було повне світла та радості,

– розповів президент Комітету найбільших різдвяних дерев у світі Лучіо Костантіні.



Італійське місто вночі та його найбільша у світі ялинка

Мюнхен, Німеччина

Від найбільшої ялинки – до найдорожчої. Виготовлена повністю із золотих монет. Понад два мільйона євро та майже 63 кілограми золота. Кожну монету прикріплювали до акрилової піраміди вручну. Хоч золота красуня лише три метри заввивши. Втім перебуває під цілодобовим відеоконтролем.

Наша ялинка складається з 2018-ти золотих монет. Може у світі є і дорожчі. Але можу з впевненістю сказати, що вона найкоштовніша у всій Європі,

– зазначив прес-секретар німецької компанії Бенджамін Сумма.



Найдорожча ялинка – виготовлена повністю з монет

Маніла, Філіппіни

Хоч і без ялинки. Але засяяла святковими вогнями і столиця Філіппін Маніла. Тут щовечора впродовж всього новорічно-різдвяного періоду триватиме фестиваль Аяла.



Сяюча святкова Маніла

Вашингтон, США

Більш традиційно готуються до свят в США. Головна зелена красуня засяяла у Вашингтоні перед будівлею Капітолію. Дерево привезли з національного парку Вілламетт.



Свяковий різдвяний стиль у США



Ялинка у Вашингтоні

Бейрут, Ліван

Кольоровими вогнями та в супроводі фейєрверків відкрили головну ялинку у ліванській столиці. Багато мусульман в Бейруті прийняли Різдво як частину своєї культури. Тож тепер у Лівані прийнято встановлювати штучні деревця.



Ліванська святкова ялинка

Вифлеєм

І звісно у містечку, де народився Ісус Христос, теж встановили різдвяне дерево. На відкриття приїхали тисячі туристів з усього світу. У Вифлеємі встановили натуральне дерево.



Різдвяна ялинка у Вифлеємі



Дух Різдва прийшов вже у різні куточки світу. Тож святковий сезон відкрито.

Відео: головні ялинки світу