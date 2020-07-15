Головний герой першого сезону українського романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Максим Чмерковський привітав свою дружину Пету Маргатройд ніжними словами, опублікувавши їхнє спільне фото.

Українсько-американський танцюрист та телеведучий Максим Чмерковський нещодавно відсвяткував річницю весілля зі своєю дружиною. У день народження Пети Маргатройд він поділився з підписниками в інстаграмі спільною світлиною та трепетно висловив свої почуття до неї.

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"Я знайду тебе і буду боротися за тебе в кожному з моїх життів. З днем народження, моя любов", – підписав фото Максим Чмерковський.

Танцюрист Максим Чмерковський та американська професійна танцюристка Пета Маргатройд люблять весело провести час та діляться з шанувальниками сімейними світлинами. У подружжя, яке одружилося у 2017 році росте 3-річний син Шай Олександр. Познайомилися закохані на американському проєкті "Танці з зірками".

Нагадаємо, у 2011 році Максим Чмерковський здобув неабияку популярність в Україні, адже він став головним героєм першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

Впродовж 3 місяців українці уважно стежили за розвитком романтичних стосунків на проєкті. У фіналі Максим обрав Олександру Шульгіну. Дівчина на деякий час відправилася до коханого в Америку, втім незабаром вони розлучилися.



Обраниця Максима Чмерковського на шоу "Холостяк"