Головний редактор Vogue у Бразилії звільнилася через фото у стилі рабовласників: подробиці

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Донатe Мейреллес звільнили з Vogue після скандального фото
Донатe Мейреллес звільнили з Vogue після скандального фото / Колаж LifeStyle 24

Головний редактор Vogue у Бразилії Доната Мейреллес звільнилася з посади після скандальних фото у рабській тематиці з вечірки на честь свого 50-річчя.

Про це скандал спершу заявила телеведуча Ріта Батіста, яка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото редакторки Vogue зі святкування дня народження і архівне фото жінки з родини Коста-Карвалью на стільці з двома рабинями.

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На знімку з вечірки Доната Мейреллес сфотографувалася на кріслі у вигляді трону в оточенні афроамериканських жінок в білому одязі.

Мейреллес спочатку вибачилася і заперечувала, що тематика вечірки і знімки пов’язані з рабством, однак 13 лютого вона вирішила звільнитися з Vogue.

Доната Мейреллес
Доната Мейреллес / Instagram / @ritabatista

Крім того, видання також вибачилось за інцидент і додало, що сподівається, що сформована дискусія стане досвідом. Vogue також обіцяє, що створить групу експертів і науковців, які розглянуть питання нерівності у публікаціях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ritabatista (@ritabatista)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Скандал Бразилія
Джерело: LifeStyle 24
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