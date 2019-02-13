Головний ретранслятор Євробачення в Україні не покаже повністю другий Нацвідбір

Суспільне телебачення покаже не повністю другий півфінал українського Національного відбору, що відбудеться у суботу, 16 лютого. Трансляція конкурсу тут розпочнеться на 55 хвилин пізніше та йтиме наживо, а не у запису.

Причина такого кроку з боку мовника, трансляція етапу Кубку світу з біатлону, яка власне і має завершитися о 19:55, пояснили на офіційному сайті UA: Перший.

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Відтак, у ефірах телеканалів Ua: Культура, Ua: Крим, регіональних філій, суспільного телеканалу UA: Перший та на його сайті слідкувати за перебігом пісенного конкурсу можна буде з 19:55.

Натомість на Youtube-каналі Суспільного та у його соціальних мережах буде доступною повна трансляція другого Нацвідбору Євробачення-2019.

Окрім "Першого", транслюватиме також Євробачення телеканал СТБ. Як у ефірі мовника, так і на його сайті та у соцмережах шоу йтиме у прямому ефірі та повністю. Крім того, у Facebook-трансляції заплановано включення з бекстейджу та додаткова інформація про учасників.

У другому півфіналі Нацвідбору на Євробчення мають виступити Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR та KHAYAT. Ознайомитися з піснями деякого з цих виконавців Ви можете за цим посиланням.

За підсумками першого півфіналу до фіналу пройшли Brunettes Shoot Blondes, MARUV і YUKO. Фінал пройде 23 лютого, і на ньому власно й має визначитися учасники Україні на Євробаченні-2019.

Що відомо про Євробачення-2019 і де воно відбудеться? На пісенному конкурсі у 2018 році, що пройшло у Португалії, перемогу відсвяткувала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею Toy. Відповідно до правил Євробачення, наступний форум приймає країна-переможниця. Попри значний резонанс і скандал, організатори все ж вирішили провести Євробачення-2019 у Єрусалимі. Півфінали заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го числа. Ведучими заходу стали супермодель і ведуча Бар Рафаелі та продюсер і ведучий Ерез Таль, а з учасниками у грін-румі спілкуватимуться сценарист і шоумен Ассі Азар і телеведуча та блогер Люсі Аюб. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках.