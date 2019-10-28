Головного актора серіалу "Надприродне" заарештували за бійку: відео
У неділю, 27 жовтня, поблизу бару Stereotype у місті Остін, штат Техас, поліція заарештувала американську кінозірку Джареда Падалекі.
Причина арешту актора – бійка у нетверезому стані. Як повідомляє портал TMZ, Джаред спочатку вдарив бармена, а потім і керуючого бару. Конфлікт продовжився вже на вулиці, де і втрутилася поліція.
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Цікаво те, що це був один із улюблених закладів актора, куди він неодноразово приходив. Наразі Джаред звільнений з-під варти у зв'язку з внесенням застави 15 тисяч доларів. Поки що ні сам актор, ні його представники ситуацію не коментують.
Хто такий Джаред Падалекі? Американський кіноактор, який найбільшу популярність здобув після ролей у серіалах "Дівчата Гілмор" і "Надприродне". У його кінодоробку нараховується 12 кінострічок, які відомі, здебільшого, на території США. 37-річний актор одружений із Женев'єв Падалекі (в минулому – Кортез) та має 7-річного сина Томаса.
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