Головного актора серіалу "Надприродне" заарештували за бійку: відео

585 Читать новость на русском
Джаред Падалекі
Джаред Падалекі / Instagram / @jaredpadalecki

У неділю, 27 жовтня, поблизу бару Stereotype у місті Остін, штат Техас, поліція заарештувала американську кінозірку Джареда Падалекі.

Причина арешту актора – бійка у нетверезому стані. Як повідомляє портал TMZ, Джаред спочатку вдарив бармена, а потім і керуючого бару. Конфлікт продовжився вже на вулиці, де і втрутилася поліція.

Читайте також: Дженніфер Еністон поцілувала в губи Еллен Дедженерес в ефірі: фото і відео

Цікаво те, що це був один із улюблених закладів актора, куди він неодноразово приходив. Наразі Джаред звільнений з-під варти у зв'язку з внесенням застави 15 тисяч доларів. Поки що ні сам актор, ні його представники ситуацію не коментують.

Хто такий Джаред Падалекі? Американський кіноактор, який найбільшу популярність здобув після ролей у серіалах "Дівчата Гілмор" і "Надприродне". У його кінодоробку нараховується 12 кінострічок, які відомі, здебільшого, на території США. 37-річний актор одружений із Женев'єв Падалекі (в минулому – Кортез) та має 7-річного сина Томаса.

blog_ava
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
сьогодні
34232
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини США Голлівуд Кіно Кримінальні новини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 мотивуючих цитат Білла Гейтса про успіх у роботі та помилки в житті
сьогодні 09:51 11 мотивуючих цитат Білла Гейтса про успіх у роботі та помилки в житті
Олена Булан 8081
Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019
26 жовтня 20:39 Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019
Надія Біленко 2240
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня
26 жовтня 10:24 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня
206
Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
26 жовтня 09:30 Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
1263
"Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
25 жовтня 20:29 "Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 1258
Новини
Більше новин
Залиште відгук