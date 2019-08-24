Google привітав українців з Днем Незалежності, випустивши святковий дудл

Щорічно Україна святкує День Незалежності. 24 серпня у 1991-му році Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

З цієї нагоди компанія Google традиційно випустила тематичний дудл, присвятивши його 28 річниці Незалежності України.

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Google випустив святковий дудл до Дня Незалежності України

На святковому дудлі від Googlе зображений анімований прапор України, який рухається неначе від поривів вітру.



Google випустив дудл до Дня Незалежності

Окрім того, у синьо-жовті кольори "переодягнули" логотип Google, який розташований вгорі, поруч зі стрічкою пошуку.

Google випустив дудл до Дня Незалежності України