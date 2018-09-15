Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих

З 1 березня подорожувати до гостинної Грузії українцям можна з внутрішніми ID-картками. Це чудова нагода познайомитись із цікавою культурою цієї країни, традиціями та особливо природою.

Пропонуємо вам три неважких маршрути, після проходження яких ви однозначно будете під враженнями.

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Дістатись до Грузії швидко і недорого сьогодні не так і важко, а ціни в країні досить лояльні. З України, здебільшого з Києва, літають такі авіакомпанії, як МАУ, Sky UP, Georgian Airways, Yanair, а вартість квитків в обидві сторони в середньому становить 3500-4000 гривень.

Оскільки авіасполучення переважно із Тбілісі, тому маршрути варто прокладати із столиці, і крім гірських маршрутів відвідати такі місця, як Мцхета, каньйони Окаца та Мартвілі, прогулятися старою частиною Тбілісі.

Підніжжя Казбеку

Вирушаємо на північ Грузії у містечко Степанцмінда, колишню назву якої грузини використовують значно частіше – Казбеґі. Шлях пролягає Воєнно-Грузинською дорогою, яка сама по собі є надзвичайно красивою атракцією на шляху до гір. Звивисті серпантини пролягають через гори над річками і подекуди занурюються в тунелі. На шляху із Тбілісі можна зробити зупинку біля фортеці Ананурі, вона одразу біля дороги, відноситься до ранньої феодальної епохи і служила форпостом оборони. На її території розташовано три храми і вежа, на яку можна піднятись. Вхід на територію – безкоштовний.

Із Тбілісі до Степанцмінди 155 км. Під'їжджаючи до місця призначення, перед вами відкриється неймовірна панорама на його величність Казбек – найвідомішу гору Грузії, яка займає друге місце по висоті – 5033 м.

Похід пролягатиме до підніжжя та околиць Казбеку та Гергетської церкви. Йти доведеться постійно вгору. Якщо ви подорожуєте власним авто, то частину шляху до останніх гірських хатинок можна під'їхати. Дорога пролягає через велетенські гірські масиви та потічки. Кінцева ціль – Гергетська церква, яка розташована на висоті 2170 метрів.



Гергетська церква

Коли ти на такій висоті і тебе оточують засніжені вершини з маленькими поселеннями внизу, а в спину дихає велетень Казбек, тоді ти розумієш, що кращими за гори можуть бути лише гори, на яких ще не побував.

Шхара – найвища гора Грузії

Цей маршрут пролягає на північ у гірський район Сванетія і розпочинається з одного із найвисокогірніших поселень у світі – Ушгулі, яке розташоване на висоті 2200 метрів. Якщо у випадку з першим маршрутом туди можна доїхати на власному транспорті, то сюди лише на спеціально орендованому із водієм, оскільки дорога до поселення дуже погана, вузька та немає огородження. Часто трапляються такі ділянки, коли з вікна зовсім її не видно, лише сотні метрів обривів. Але в планах влади за декілька років прокласти туди якісне асфальтоване покриття.

Ушгулі – це невеличке село, яке у зимовий період відрізане від цивілізації. Його особливістю, як і всього регіону є вежі – кішки, які тут стоять чи не біля кожного будинку. Хоч село і входить у світову спадщину ЮНЕСКО, але розташоване воно не в найкращому стані: багато будівель занедбані, а вежі вже не використовують за призначенням. Але його панорама на фоні засніжених вершин Шхари залишає незабутні моменти у пам’яті.



Село Ушгулі

Саме звідси і розпочинається піший маршрут до підніжжя гори та льодовика. Дорога досить нескладна. Практично весь шлях це рівнина, лише останній кілометр доводиться йти по кам'янистій місцевості. Та є момент, коли можна заблукати і потрапити в Росію!!! Тому будьте уважні, адже основна широка полога дорога під час підйому вгору залишає непомітною маленьку вузьку стежку, яка веде в зарослу місцевість. Там вказівників немає, тому потрібно пам'ятати, що шлях завжди йде полого без різких підйомів. І вже за декілька хвилин відкривається сама гора.

Її висота 5193 м. Скелясті схили вкриті снігом та льодовиками, а вершини часто ховаються в хмарах. Від льодовика віє холодом, через що дуже близько підходити не варто, адже в сонячні дні він тане і з нього часто осипаються каміння і з величезною швидкість падають вниз. Маршрут у дві сторони займає 18 кілометрів.

Ушба – гора вбивця

Маршрут розпочинається із селища Мазері. Загальна довжина від початку і до льодовика – 23 км. Ушба – це третя по висоті гора у Грузії, що має 4690 метрів. Її ще називають горою відьом або гора-вбивця. Кажуть, за статистикою кожен четвертий, хто намагається її підкорити, зустрічає свою смерть саме на схилах цієї гори. Боятись не варто, адже маршрут, який пролягає до льодовика є безпечним, але не легким. Спочатку полога стежка, яка веде до скелястих вершин, проходить через поля та ліс, а далі будуть стрімкі підйоми вгору та навіть доведеться декілька разів переходити річку. Маршрут до підніжжя Ушби –найкрасивіший із трьох запропонованих – гострі, скелясті вершини, засніжені схили, річки, водоспади і льодовик, з якого починається річка.

В кінці маршруту є величезний камінь, від якого до самого льодовика ще 10 хвилин ходу. На ньому розміщені таблиці з іменами тих, хто загинув, підкорюючи Ушбу, та їх спорядження. Це наче останній блокпост, який заставляє задуматись чи зможеш ти підкорити цю гору, бо помилок вона не прощає.



Це лише маленька частинка прекрасної природи Грузії. Всі маршрути розраховані на один день, а тому довго на одному місці не затримаєтесь. В гори потрібно потрапити хоча б раз, щоб в них закохатись, особливо це стосується кавказьких вершин.

Автор тексту і фото: Віталій Мужик