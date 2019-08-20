Горіховий Спас: українські традиції та прикмети

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Горіховий Спас 2019 (третій Спас 2019) – що не можна та можна робити
Горіховий Спас: традиції та прикмети / LifeStyle 24

Горіховий Спас (Третій Спас) українці святкують кожного року 29 серпня, його також називають Хлібний Спас. Які традиції та прикмети пов'язані з цим святом – далі в матеріалі.

Перед Горіховим Спасом відзначають Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня) та завершення Успенського посту, який триває два тижні – з 14 по 27 серпня.

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Горіховий Спас – історія свята

Третій (Горіховий) Спас встановлений православною церквою на честь перенесення до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Звідси й інші назви свята – Полотняний Спас, Спас на полотні, Нерукотворний Спас. За переказами, Ісус умив обличчя водою і потім обтер рушником, на якому відбився його лик. Це рушник з нерукотворним зображенням Спасителя зцілив володаря Едесси від смертельної хвороби, що сприяло поширенню там християнства.

Згодом саме з цього зображення Ісуса Христа були написані перші ікони Спаса Нерукотворного.

Звідки взялася назва Горіхового Спаса? 

Третій Спас по праву називали Горіховим Спасом, бо у цей час достигали лісові горіхи, і можна було їх заготовляти та освячувати в церкві.  За народними спостереженнями, в один і той же рік не могло бути врожаю і на горіхи, і на хліб. А тому урожай горіхів обіцяв хороший врожай хліба на наступний рік.

Горіховий Спас: традиції та прикмети
Третій Спас називається Горіховим, бо у цей час достигають лісові горіхи

Традиції свята Горіхового Спаса

Горіховий Спас – традиційний час ярмарків. Але і час покупок: відправлятися туди просто подивитися не можна було. Обов'язково слід було що-небудь купити, щоб на майбутній рік не відчувати нестачі в грошах. Особливо цінним вважалося принести з "горіхової" ярмарки полотно. Одяг для дитини, зшитий з нього обіцяв малюкові здоров'я і благополуччя його сім'ї.

На Горіховий Спас освячують джерела, а ще ходять в баню і паряться там з горіховими віниками. Вважається, що сила води і горіха зробить тіло міцним і захистить від недоброго ока.

Також на Третій Спас у багатьох місцях були приурочені обряди, пов'язані з останнім хлібним снопом. Тому найголовніша страва на столі – це хліб, випечений з борошна нового врожаю. Звідси пішло ще одна назва Горіхового Спаса – Хлібний. Крім хліба, також готують в цей день пироги з грибами і страви з горіхами, якими обов'язково пригощають рідних і близьких.

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Починаючи з Третього Спаса сіяли озиме жито. Третій Спас також проходить з обрядами та процесами малих освячень в храмах. Як правило, парафіяни укладають у свої кошики різного виду горіхи, однак не забороняється додати яблука, мед і навіть овочі.

Горіховий Спас: традиції та прикмети
На Третій Спас освячують не лише горіхи, а й яблука, мед і навіть овочі

Горіховий Спас – прикмети 

Особливістю цього дня і ще однією ознакою наближення осені є ластівки та лелеки. На Горіховий Спас птахи відлітають у теплі краї. Якщо журавлі відлетіли – чекай морозів на Покрову.

Грозовий і неспокійний серпень називають провісником довгої і теплої осені.

Також у давнину дівчати ворожили на майбутнє і любов. У цей день вони зривали горіхи і визначали, яким буде майбутній рік. Стиглий і солодкий горіх – до великої любові, недостиглий – до важливої звістки, гнилий – до біди, а гіркий – до проблем у відносинах.

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Теги: LifeStyle Новини України Релігія Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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