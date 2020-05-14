Гороскоп на сьогодні, 14 травня 2020 року, передбачає не найкращий день для народжених під знаками Близнюків, Дів та Козерогів. Вам потрібно не опиратися ситуаціям, а приймати їх. Читайте гороскоп на 14 травня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні чудовий день для того, аби внормувати та довести до ладу свої справи та стосунки. Вдалий час, щоб досягнути взаєморозуміння з рідними та близькими. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 14 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Овнів

Овнам сьогодні варто очікувати на успіх в справах – ви зможете точно, легко та зрозуміло висловлювати свої задуми, що сприятиме хорошим результатам.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Тельців

Тельцям сьогодні радять знайти час для себе – можна стригтися, змінювати зовнішність, проводити косметичні процедури чи просто знайти час, щоб полежати у ванні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Близнюків

Зберігайте гнучкість і не чиніть опір змінам. У тих, хто буде старанно противитися новому, можуть виникнути суттєві ускладнення як в психологічному, так і в фізіологічному плані.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Раків

Ракам астрологи рекомендують взятися за планування тижня чи хоча б найближчих днів. Вкладені у цю сферу сили дадуть відчутний результат дуже скоро.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Левів

Сьогодні сприятливий час для покупок дрібних речей тривалого користування. Домашню роботу краще зробити вранці, а інший час присвятити лише собі та власним справам на роботі.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Дів

Сьогодні бажано не втрачати над собою контроль, щоб не втрапити у ситуацію, яка витягне з вас надто багато сил та енергії.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Терезів

Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Скорпіонів

Сьогодні для Скорпіонів сприятливий день для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу – надішліть в цей день резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру – почніть бігати

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Стрільців

Сімейним Стрільцям зараз варто зайнятися налагодженням справ у домі та плеканням родинного добробуту. Відданий сім’ї час віддасться сторицею, особливо це стосується тих, у кого є маленькі діти.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Козерогів

Сьогодні не варто вирішувати важливі справи, за можливості займіться ними в інший день чи наступного тижня.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Водоліїв

День обіцяє бути плідним, особливо для тих, хто займається розумовою працею. Добре вдаватиметься творча робота та не клопіткі завдання. Можна зайнятися вивченням цікавої літератури, самоосвітою.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 14 травня 2020 для Риб

День для Риб минатиме вдало. Варто не відступати від запланованого, навіть якщо на шляху виникають перешкоди – зорі на вашій стороні, що неодмінно сприятиме успіху, нехай і не миттєвому.