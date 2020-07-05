Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає сприятливий тиждень для вирішення справ. Вкладіть свій час у планування, це вам допоможе в майбутньому. Читайте гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Овна

Овнам цього тижня варто забути про безглузді розмови з непотрібними людьми та посиденьки після роботи. Не витрачайте намарно свій час. Контролюйте свою розмову і не розповідайте дуже особисті речі малознайомим людям, адже це може піти вам не на користь. Щоб якнайкраще провести тиждень – поставте чітку і зрозумілу ціль, яка є для вас важливою і посприяйте її виконанню.

Не відмовляйте собі у задоволенні витратити гроші на великі покупки. Цей тиждень для цього дуже сприятливий – куплені речі прослужать дуже довго. Втім контролюйте свої фінансові витрати, за можливості почніть відкладати гроші, адже незабаром вони вам знадобляться.

Другу половину тижня постарайтеся робити лише те, що приносить вам задоволення. Не заставляйте себе робити ті справи, які приносять вам дискомфорт. Відпочиньте та наберіться сил для реалізації вашого давнього задуму.

Сприятливий день: 7 липня

Несприятливий день: 12 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Тельця

Тельці цього тижні будуть повні сил та наснаги, головне не втратити запал до роботи. Ваш настрій буде досить позитивним, а незнайомі люди на вулиці будуть робити вам компліменти. У бізнесі ваші справи будуть йти дуже добре, ви отримаєте похвалу від керівництва та колег. Якщо серед представників знаку на роботі з'явилася вакансія, то людина, яка обійме певну посаду згодом може стати вам хорошим другом.

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У любовній сфері у вас все буде добре. У вас не виникне жодної сварки з партнером. Однак, якщо ваша друга половинка дуже хоче познайомитися з вашими батьками – то не слід їй у цьому відмовляти.

Астрологи рекомендують на вихідних завзятим Тельцям, які працювали впродовж тижня в поті чола – відправитися в гори, якщо цьому сприятиме погода. Гірське повітря та краєвиди, які заворожують погляд – подарують вам новий ковток сил та енергії.

Сприятливий день: 6 липня

Несприятливий день: 7 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Близнюків

Близнюки цього тижня будуть повністю відповідати своєму знакові. Ваша завзятість, сила, енергійність та впертість дозволить вам вирішити усі справи, які, здавалося б, треба досягати дуже довгий час. Втім, аби не втратити запалу, астрологи радять приступати до завдань поступово і не робити все відразу.

У середу та четвер будьте обережні із заняттям спортом та фізичною працею, є ризик отримати травму або постраждати від надмірної перевтоми. Не вимучуйте себе за один раз, краще декілька разів підіть в зал та розвантажте свої завдання.

Друга половина тижня сприятлива для роздумів про ваше майбутнє. Подумайте чи задовільняє вас те коло середовища в якому ви знаходитеся та що б вам хотілося змінити. У п'ятницю займіться своїми фінансами та почніть заощаджувати кошти. Зекономлені гроші вам неабияк знадобляться вже зовсім скоро.

Сприятливий день: 11 липня

Несприятливий день: 12 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Рака

Цього тижня Раки будуть втомлені від роботи і від того обсягу завдань, які вони виконали. Для того, аби хоч трохи переключитися вам треба займатися тими справами, які приносять вам найбільше задоволення.

На роботі вам потрібно дотримуватися дисципліни. Не переключайтеся з одних справ на інші. Завершіть до кінця те, що почали, а тоді приступайте до іншого завдання. Не завадить вам і чітке планування свого дня. Виділіть декілька годин на те, аби розписати ваші пріоритети і справи, які треба виконати до кінця місяця.

Якщо на роботі у вас виникнуть проблеми з керівництвом – не поступайтеся. Чітко донесіть свою думку та поясніть чим ви керуєтеся, роблячи той чи інший вибір. Намагайтеся не показувати свою злість колегам. Будьте приязними та добрими – успіх вам неодмінно посміхнеться.

Сприятливий день: 6 липня

Несприятливий день: 8 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Лева

Леви цього тижня будуть окрилені майбутніми планами та подорожами. Вас надихатимуть нові цілі до яких ви мрієте наблизитися. Якщо ви будете сумлінно над собою працювати, то розкриєте навіть такі таланти, про які навіть не здогадувалися.

Ваші стосунки з партнером мають усі шанси вийти на новий та кращий рівень. Якщо ви не можете зізнатися в коханні, то просто придумайте, як би ви змогли зблизитися з людиною. Заплануйте на вихідних зі своєю половинкою романтичну вечерю чи якусь прогулянку. Після цікавого часопроведення ваші стосунки покращаться.

Будьте обережними з грошима. Є великий ризик, що більша частина ваших коштів піде на розваги, про які згодом ви будете шкодувати. Будьте уважними до витрат та намагайтесь не купувати непотрібних речей, які вам не знадобляться.

Сприятливий день: 9 липня

Несприятливий день: 10 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Діви

Новий тиждень принесе Дівам зміни. Якщо ви запланували подорож, то цілком ймовірно, що в період вашого відпочинку у вас виникне новий захоплюючий роман. Не бійтеся таких змін, вони підуть вам лише на користь.

Відносини з керівництвом та колегами покращаться, вам можуть запропонувати підвищення зарплати, або ж запропонують цікавий високооплачуваний проєкт. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Результат не змусить вас довго чекати.

У п'ятницю очікуйте на сюрприз, від якого ви будете приємно здивовані. Контролюйте свої речі в громадському транспорті, адже можете натрапити на шахрая. Не будьте впертими, адже ваша імпульсивність загрожує сваркою з близькими. У суботу імпульсивність і впертість можуть посварити вас з близькими людьми.

Сприятливий день: 12 липня

Несприятливий день: 7 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Терезів

Внутрішньо Терези цього тижня будуть дуже напружені. Вам обов'язково потрібно знайти спосіб розслабитися. На роботі ви будете гучно заявляти про свої амбіції. Докладіть усіх зусиль, аби бути першими та кращими у всьому, чим ви займаєтеся.

Якщо ваші стосунки з другою половинкою не у найкращому стані, то варто вам це обом обговорити. Ретельно подумайте над тим, що вас турбує і що ви хотіли б змінити. Це дозволить вам стати ближчими і покращити ваші почуття.

Уникнути стресу допоможуть дихальні техніки та медитації. Вас очікують неочікувані витрати на будинок – комунальні послуги, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго.

Сприятливий день: 10 липня

Несприятливий день: 12 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Скорпіона

Скорпіонам потрібен відпочинок. Вам про це просто кричать усі оточуючі: батьки, друзі, колеги. Надлишок роботи лише погіршить ситуацію. Вам варто виділити декілька днів на відпустку. Повірте, прогулянки та нові місця зарядять вас новою енергією.

Фінансів буде вистачати вдосталь і на подорожі, і на все, що ви вирішите придбати. Астрологи рекомендують Скорпіонам подбати про зір. Постарайтеся не піддавати очам підвищених навантажень, відмовтеся від читання при поганому освітленні й від тривалого перегляду телевізора.

Рекомендується приділити увагу своєму волоссю, ймовірно, йому потрібний додатковий догляд і харчування. Скоригуйте ваш асортимент засобів для волосся, адже вам потрібна тільки якісна косметика, яка оздоровить волосся та надасть йому блиску.

Сприятливий день: 9 липня

Несприятливий день: 11 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Стрільця

Тиждень для Стрільців може видатися трішки непередбачуваним. У вас можуть виникнути проблеми в сім'ї та на роботі. Не засмучуйтеся, через деякий час все минеться. Будьте стриманими та не розвивайте конфлікт.

В середині тижня робота буде йти добре, вам буде все вдаватися. Якщо ви давно планували змінити дизайн у своїй кімнаті – саме вдалий час змінити свій улюблений куточок. Також тиждень вдалий для шопінгу. Потіште себе новим та модним одягом. Не варто слухати подруг, слухайте свою інтуїцію та купуйте те, що вам найбільше до вподоби.

На вихідних подбайте про своє здоров'я. Відмовтеся на деякий час від солодких напоїв, жирної та смаженої їжі, чипсів та майонезів. В суботу ні в якому випадку не давайте свої гроші чужим людям, це для вас може погано обернутися.

Сприятливий день: 9 липня

Несприятливий день: 11 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Козерога

Козероги цього тижня будуть у поганому настрої і всіляко будуть зачіпати оточуючих. На початку тижня ви будете поступати трішки необдумано. Втім не варто займатися самоосудом. Ваш настрій покращиться із плином подій, які прийдуть у ваше життя.

Ваша домашня атмосфера буде бажати кращого. Діти будуть дуже часто капризувати, скандалити і драматизувати усі події. Під впливом цього ви будете дуже роздратованими. Проявіть максимум ніжності, аби налагодити зв'язок зі своїми близькими.

На вихідних ви будете повні сил, тож вам захочеться зробити вдома генеральне прибирання, зробити усі справи, які у вас накопичилися та закрити усі гештальти. Якщо ви виділите час на фізичні навантаження, то будете перебувати у тонусі та хорошому настрої.

Сприятливий день : 9 липня

Несприятливий день: 11 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Водолія

На початку тижня на Водоліїв чекає можливий емоційний удар. Ви загубитеся у власних мріях, і навіть найпростіші завдання стануть для вас важким випробовуванням. Ваше оточуюче середовище буде шокувати вас своєю поведінкою. Вам потрібно зібрати усі сили в кулак, подзвонити до найближчих друзів, зустрітися з ними і заспокоїтися.

В середині тижня вам захочеться внутрішніх змін: змінити зачіску або оновити гардероб. Приділіть час своїм друзям, зустріньтеся з ними за чашечкою кави, поговоріть про речі, які вас турбують. На вихідних займіться розслабляючими практиками, дихальними та заспокійливими вправами.

У ваше життя можуть прийти серйозні переживання і стрес. Швидше за все вони викликані непередбаченими подіями, втім не втрачайте віри. В результаті для вас все складеться найкращим чином. Просто розслабтеся і довіртеся долі.

Сприятливий день: 12 липня

Несприятливий день: 7 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 липня 2020 для Риб

Тиждень для Риб принесе безліч дрібних проблем, які обов'язково треба вирішити. Можливо, ви витратите безліч сил та енергії, які уже не повернуться. Знайдіть час для себе: подумайте про відпочинок, здоров'я та дім. Великою розрадою для вас стане ваша друга половинка, яка наділятиме вас вірою на нові звершення.

Серед тижня, ні в якому випадку нікому не позичайте грошей. Не беріть на себе важливі обов'язки. Розділіть їх між друзями чи колегами. Ваші близькі шукатимуть у вас підтримки та допомоги, тож приділіть їм час на душевну розмову.

Наприкінці тижня подбайте за своє здоров'я, адже надалі у вас можуть виникнути проблеми. Постарайтеся не нервуватися через все, що відбуватиметься у вашому житті. На вихідних у вас може виникнути новий роман, який дуже вплине на вашу роботу.

Сприятливий день: 8 липня

Несприятливий день: 10 липня