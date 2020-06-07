Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку буде двозначним. На одних представників знаку буде чекати успішний та цікавий період, іншим варто звернути увагу на цілі та життєві пріоритети. Читайте гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Овна

Цього тижня Овнам треба бути завбачливими, стриманими та акуратними. Це допоможе вам вберегтися від дрібних негараздів та зберегти душевну рівновагу.

Попереду на вас чекає дуже насичений тиждень. Час буде проходити швидко, тож складіть план обов'язкових завдань, які вам точно треба виконати цього тижня. П'ятницю присвятіть сімейним справам, особливо, якщо у вас є якісь конфлікти чи невирішені питання.

На вихідних наодинці під час ранкової кави подумайте про свої плани і те, чого вам не вистачає на щастя. Загалом на Овнів чекають цікаві вихідні.

Сприятливий день: 9 червня

Несприятливий день: 11 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Тельця

У Тельців увесь тиждень буде поганий настрій, краще не сваритися ні з ким, щоб не зробити ще гірше. Вам доведеться зіткнутися з форс-мажорними ситуаціями. Плекайте в собі мужність і не здавайтеся. Ваше бажання і можливості покращать загальний стан.

Ви можете отримати фінансову винагороду за справу, якою давно займалися. Будьте обережні з витратами – є велика ймовірність придбати неякісний товар. Особливо це стосується кухонної техніки та смартфонів. Тож, якщо є можливість – відкладіть покупку на наступний тиждень.

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Вихідні найкраще провести на природі, чи на дачі. Якщо маєте можливість – навідайтеся в гості до своїх батьків.

Сприятливий день: 8 червня

Несприятливий день: 13 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Близнюків

Зв'язок налагоджений у цей період, триватиме довго та принесе радість та вигоду. Сварок уникайте, значно ефективніше спробувати вибудувати якісні відносини.

Рекомендовано бути обережним у справах пов'язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення проблемних ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.

Ймовірно, що Близнюкам на долю може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться довкола та будьте уважними, щоб не проґавити шанс. Постарайтеся взятися за активну діяльність і успіх не забариться.

Сприятливий день: 14 червня

Несприятливий день: 9 червня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Рака

На цьому тижні бажано з обережністю поставитися до нових знайомств, адже невідомо, як вони на вас вплинуть. Не забувайте, що окрім роботи, у вашому житті є й інші сфери. Тож затримання на роботі допізна не принесуть бажаного результату.

У другій половині тижня більше часу проводьте разом з коханою людиною, це допоможе вам зарядитися позитивними емоціями та хорошим настроєм.

Вихідні Ракам варто провести вдома, без жодного поспіху чи вирішення робочих питань. Займіться роботою по дому, кулінарією чи просто перегляньте хороший серіал.

Сприятливий день: 11 червня

Несприятливий день: 13 червня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Лева

На початку тижня не варто братися за серйозні справи по дому – задуманий ремонт краще перенести, адже доведеться переробляти. А от за дрібниці, до прикладу, наведення ладу в шафках братися можна сміливо.

В середу та четвер варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.

Вихідні сприятливі для спілкування з дітьми та батьками – відправляйтеся з ними на прогулянку чи візьміться за приготування смачної їжі, перегляньте цікавий фільм.

Сприятливий день: 8 червня

Несприятливий день: 9 червня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Діви

Тиждень буде сприятливим для тих, хто займатиметься інтелектуальною працею та фінансами. Постарайтеся сконцентруватися та зважити на всі моменти і підводні камені. Загалом успіх буде на вашому боці.

Займіться справами, які потребують точності та уваги до деталей. Цього тижня у вас сприятливий час для важливої та відповідальної роботи. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе. Тиждень добре підходить для фізичних навантажень та важкої праці, а витрачена вами енергія легко та швидко відновиться. Якщо ж на вихідних у вас не буде настрою, постарайтеся акцентувати увагу на позитивних моментах і пам'ятайте, що ви маєте право впливати на будь-яку ситуацію і можете змінити все, що вам не подобається.

Сприятливий день: 11 червня

Несприятливий день: 13 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Терезів

На Терезів може навалитися безліч роботи, до якої додасться ще й чимало домашніх справ. Пишіть список і від пункту до пункту виконуйте заплановане.

Зі складних ситуацій вам вдаватиметься вийти з високо піднятою головою – вдача допомагатиме впоратися з ними та залагоджувати дрібні конфлікти.

Вихідні у Терезів будуть дуже азартними. За експерименти на любовному фронті братися можна сміливо. Субота буде сприятливою для виконання фізичних вправ.

Сприятливий день: 8 червня

Несприятливий день: 10 червня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Скорпіона

На Скорпіонів чекають нові справи цього тижня. Можливо, буде не просто зосередитися, але за умови, що ви все добре продумаєте, труднощів не виникатиме.

Якщо після роботи вас тягтиме поспілкуватися – віддайте перевагу рідним та близьким. Вони зможуть дати вам вдумливу пораду та озброїти підтримкою.

Також Скорпіонів підстерігатиме фінансова вдача – ймовірно дохід принесе робота, до якої ви приклалися ще давніше. Вдома ймовірні приємні сюрпризи від близьких людей – смачна вечеря чи радісна звістка.

Сприятливий день: 14 червня

Несприятливий день: 10 червня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Стрільця

Стрільцям новий тиждень бажано прожити максимально усвідомлено – уникайте поспішних рішень, особливо з фінансами. Подумайте над тим, що вам найбільше потрібно, а заодно і наведіть порядок вдома.

У любовній сфері ви можете відчути неймовірну пристрасть. Саме час для ризикованих амурних авантюр! Сімейним Стрільцям та тим, у кого є пара, такий настрій також припаде до душі.

У другій половині тижня ваше самопочуття значно зміцниться, зросте апетит. Саме в ці дні є ризик швидко набрати зайву вагу. Якщо ви стежите за своєю фігурою, постарайтеся в цей період обмежувати себе в харчуванні і збільшити фізичні навантаження.

Сприятливий день: 14 червня

Несприятливий день: 11 червня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Козерога

У Козерогів є великий ризик потрапити в епіцентр конфлікту, тож старанно уникайте пліток на роботі та в родинному колі. У вирішенні особистих питань не залучайте ваших родичів, а вирішуйте все лише власними силами.

Замість того, щоб зациклюватися на сумнівах – постарайтесь розвинути впевненість у собі. Якщо немає натхнення та відчуваєте занепад сил – візьміться за мотиваційну книжку. Поки не позбудетеся сумнівів, не зможете впевнено рухатися до своєї мети.

Вихідні пройдуть досить цікаво. В суботу вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. У неділю є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

Сприятливий день : 8 червня

Несприятливий день: 13 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Водолія

Новий тиждень буде насичений новими звершеннями та позитивними емоціями. Ви успішно закінчите справу, в яку вклали багато сил та часу.

Другу половину тижня присвятіть облаштуванню свого дому. Цей час дуже сприятливий для прибирання та дрібного ремонту. Можете сміливо здійснювати великі покупки, речі прослужать вам дуже довго і ви отримаєте велике задоволення.

Самотні представники знаку будуть отримувати багато уваги від знайомих людей. Не жертвуйте собою заради роботи, наразі вам потрібно більше часу приділяти собі та власному спокою і гармонії.

Сприятливий день: 12 червня

Несприятливий день: 13 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 червня 2020 для Риб

Будь-які завдання цього тижня вам будуть даватися дуже легко. До того ж, на роботі не соромтеся просити порад колег та свого керівника – це допоможе вам досягнути нових висот.

Самотні представники знаку цього тижня мають всі шанси зав'язати цікаві знайомства. На тих, хто перебуває у стосунках, чекають приємні сюрпризи від партнера.

Наприкінці тижня варто звернути увагу на своє здоров'я. Профілактичні заходи допоможуть уникнути загострення хронічних захворювань.

Сприятливий день: 13 червня

Несприятливий день: 14 червня