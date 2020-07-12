Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку, передбачає багато нових знайомств та цікавих зустрічей. Новий тиждень варто присвятити реалізації всіх задумів. Читайте гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Овна

Цього тижня Овни будуть на піку своєї активності та працьовитості. На роботі буде безліч справ, але ви з ними успішно впораєтеся та досягнете поставлених цілей. Цілком можливо, що вам запропонують якийсь проєкт, який буде пов'язаний з відрядженням на тривалий час. Навіть попри те, що у вас були інші плани на цей період, ви не розчаруєтеся.

Ближче до вихідних очікуйте радісні новини здалеку, а також звільнення від того, що гнітило вас в любовній сфері. У сімейних представників знаку можливе охолодження почуттів і тимчасова розлука. Постарайтеся не нагнітати обстановку, а також не критикувати партнера. Спокійна розмова без істерик дозволить вирішити усі питання.

Наприкінці тижня дозвольте собі не вникати в робочі питання та просто розслабтеся. Вам потрібно більше часу, аби відпочити після такого насиченого тижня та привести свої думки в порядок.

Сприятливий день: 15 липня

Несприятливий день: 19 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Тельця

На Тельців цього тижня будуть чекати важливі справи та проєкти. Будьте впевненими в собі та намагайтеся уникати безініціативності Вам варто більше часу приділяти на робочі завдання, які згодом принесуть свої плоди.

В особистих питаннях намагайтеся зберігати холодний розум, адже можете потрапити в не дуже хорошу ситуацію. Більше уваги приділяйте вашому партнеру та спробуйте відверто обговорити всі теми, які хвилюють вас обох.

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Також не забувайте про власне здоров'я. В кінці тижня уникайте шкідливу їжі та алкоголь. На вихідних чекайте приїзду гостей з якими ви давно не бачилися.

Сприятливий день: 15 липня

Несприятливий день: 13 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Близнюків

Цього тижня вдихніть востаннє на повні груди усі сили, які у вас залишилися та приділіть увагу роботі. Можливо, вам доведеться скорегувати свої плани. Недбалість і помилки керівництво вам не пробачить. Варто проявляти обачність і обережність як в словах, так і в діях. Не звертайте увагу на плітки у вашому колективі, є ризик потрапити у дуже незручне положення.

У понеділок певні обставини можуть змусити вас взятися за незвичну роботу. Не переживайте, ви все зробите на найвищому рівні. Друга половина тижня сприятлива для вивчення чогось нового, а також зірки пророчать успіх в експериментах із зовнішністю. Якщо ви давно хотіли покращити стан свого волосся за допомогою відповідних процедур – не баріться, адже результат вам дуже сподобається.

Наприкінці тижня не виключена доленосна зустріч, справжня любов чи офіційна пропозиція.

Сприятливий день: 14 липня

Несприятливий день: 15 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Рака

Цього тижня Раки можуть отримати хорошу пропозицію, над якою треба добре подумати і не приймати рішення зопалу. Уважно зважте всі за та проти. Не будьте надто емоційними з людьми, які вас оточують. Наберіться терпіння і не намагайтеся всіх критикувати. Зосередьтеся на собі та роботі.

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. В кінці тижня зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

На роботі можлива приємна звістка – цілком ймовірно, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів. У самотніх Раків є високі шанси зустріти людину, з якою зав’яжуться романтичні стосунки.

Сприятливий день: 16 липня

Несприятливий день: 17 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Лева

Цього тижня Левів огорне внутрішній спокій та бажання проаналізувати все своє минуле. Є високий шанс зробити правильні висновки. Астрологи рекомендують вам приймати чіткі рішення для того, аби ваші бажання зрушилися з мертвої точки.

Наприкінці тижня можете сміливо братися за творчі справи, вирушати у мандрівки, заводити нові знайомства. Ваше натхнення буде бити ключем. Гарний результат дасть і будь-яка робота.

Якщо самотні представники знаку підуть на побачення і усе полетить шкереберть – не переживайте. Через деякий час ви будете самі раді, що саме так все склалося. Згодом життя подарує вам саме те, що дано вам долею.

Сприятливий день: 18 липня

Несприятливий день: 19 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Діви

Діви мають всі шанси потрапити в епіцентр конфлікту. Тож старанно уникайте пліток на роботі та в родинному колі. У вирішенні особистих питань не залучайте ваших родичів, а вирішуйте все лише власними силами.

Замість того, щоб зациклюватися на сумнівах – постарайтесь розвинути впевненість у собі. У вас немає на це натхнення та відчуваєте занепад сил – візьміться за мотивуючу книжку. Поки не позбудетеся сумнівів, не зможете впевнено рухатися до своєї мети.

Вихідні ви проведете досить цікаво. В суботу вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. У неділю є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

Сприятливий день: 15 липня

Несприятливий день: 17 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Терезів

Цього тижня на Терезів чекає успіх у фінансових питаннях. Цей тиждень – ідеальний час, щоб провести генеральне прибирання вдома: роздайте старі речі, почистіть телефон від непотрібних листувань, видаліть фотографії, які ви ніколи не переглядаєте. Це допоможе вам очиститися внутрішньо і відкрити нову сторінку життя.

У вас з'являться нові ідеї і сили, які неодмінно допоможуть вам в найближчиму часі.

Вихідні краще провести у новій обстановці – вирушайте у подорож туди, де ви зможете повністю відключитися від зовнішнього світу та навести лад у власних думках.

Сприятливий день: 13 липня

Несприятливий день: 15 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Скорпіона

Цього тижня у Скорпіонів буде досить часто змінюватися настрій. Вам треба почати займатися тими завданнями, які вимагатимуть творчих думок. Знадіть заняття, які повністю будуть направляти вас в приємне русло.

Також цього тижня вам буде легко вдаватися знайомство з людьми. Якщо ви відправитеся з друзями після роботи на каву, то зустрінете цікаву людину, яка згодом вплине на ваше життя.

Якщо вас довгий період не покидають думки про те, що вам потрібно змінити щось у своєму житті – то знайдіть декілька годин для того, аби переглянути своє життя. Ретельно подумайте над тим, як все можна змінити, аби покращити свою ситуацію.

Сприятливий день: 18 липня

Несприятливий день: 13 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Стрільця

Ваша запланована відпустка буде зіпсута справами, які у вас виникнуть неочікувано. Проте не все так погано, адже вам запропонують очолити новий перспективний проєкт. Приймайте виклик, опирайтеся на свій досвід і ви досягнете значних успіхів.

Витримка, делікатність та розсудливість – це три найважливіші якості, які вам знадобляться. Від правильно прийнятих рішень буде залежати ваше фінансове благополуччя.

Ви зосереджені майже на всьому, що відбувається у вашому житті. На все потрібно витрачати багато сил, тому не забувайте про якісний відпочинок.

Сприятливий день: 17 липня

Несприятливий день: 19 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Козерога

Козерогам цього тижня обов'язково треба звернути увагу на проєкти, які пов'язані з освітою і спортом. Ймовірно, у другій половині тижня ви здійсните важливу покупку.

В кінці тижня можуть з'явитися деякі труднощі, можливі непередбачені витрати. У робочих питаннях потрібно проявити творчий підхід, будьте готовими до відрядження. Будьте обережні, проявіть вроджені працьовитість і відповідальність, щоб уникнути звинувачень у непрофесіоналізмі.

Небезпеки для здоров'я у Козерогів немає, втім варто ретельно про себе подбати. Ваш організм хоче трохи сонця і тепла, тому, якщо у вас є можливість – відправтеся на вихідні до водойми, або ж поїдьте в гори.

Сприятливий день : 18 липня

Несприятливий день: 13 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Водолія

Цього тижня Водолії будуть продуктивними і перебуватимуть в хорошому настрої через кількість роботи, яка лежатиме на їхніх плечах. Ви аніскільки не втомитеся, а навпаки, наберетеся ентузіазму до наступних завдань. Ви будете докладати максимум зусиль до всього, що вам скажуть робити і отримаєте премію та схвальний відгук від керівництва.

Вільний час вдома не витрачайте на фільми та серіали. У вас є безліч незавершених справ, які треба виконати до кінця року. Зробіть все можливе для того, щоб з чистими думками приступати до нових цілей.

На вихідних вас чекають приємні зустрічі з друзями. У самотніх Водоліїв є непоганий шанс зустріти свою другу половинку, тож будьте пильними. Не бійтеся знайомитися і говорити.

Сприятливий день: 14 липня

Несприятливий день: 16 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 липня 2020 для Риб

Цього тижня Рибам рекомендовано слідкувати за грошима. Цілком можливо, що вам доведеться витратити набагато більше, аніж ви очікували.

Тиждень для усіх представників знаку буде сповнений бадьорої енергії та сили, направленої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності та відпочинку.

Вихідні краще провести у спокої та детально розібратися із завданнями, які ви поставили собі. Варто бути обачними до здоров'я, не перевантажуйте організм шкідливою їжею.

Сприятливий день: 17 липня

Несприятливий день: 19 липня