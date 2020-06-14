Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку прогнозує двозначний період. На одних представників знаку чекають втішні та приємні події, іншим прийдеться боротися з фінансовими труднощами та складним характером. Читайте гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також Ретроградний Меркурій у 2020 році: як він вплине на всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Овна

Цього тижня Овни будуть собою дуже задоволені, адже докладуть максимум зусиль, аби змінитися і покращити своє життя. Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів та спокою – пустіть у хід свою харизму.

Постарайтеся бути чесним з собою та проаналізувати свої дії та думки. Корисно буде після роботи прогулятися на свіжому повітрі та побути на природі.

Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння впродовж тижня буде на вашому боці, втім в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Сприятливий день: 21 червня

Несприятливий день: 18 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Тельця

Новий тиждень для Тельців буде сприятливим. У вас буде чудовий настрій, на роботі легко вирішуватимуться справи, втім на вашому шляху все ж таки зустрінуться негаразди. Вам буде складно спілкуватися з коханою половинкою. Постарайтеся обговорити всі моменти, які вас найбільше хвилюють.

Читайте також Вихідні дні-2020: календар свят в Україні

Тельцям цього тижня рекомендовано покладатися на свою інтуїцію. Тож, якщо відчуваєте, що не варто доводити керівництву свою правоту – просто промовчіть, аби уникнути конфліктів. Астрологи кажуть, що новий тиждень – це чудовий період, аби змінити свою зовнішність, тож можете сміливо братися за оновлення гардеробу чи зміни зачіски.

На вихідних займіться справами по дому. Вирішіть всі питання, які не дають вам спокою. У неділю рекомендовано скласти чіткий план наступного тижня, для того, щоб максимально використати час для досягнення посталених цілей.

Сприятливий день: 19 червня

Несприятливий день: 20 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків пройде в шаленому темпі, вам треба бути рішучими та навчитися швидко приймати рішення. Якщо відчуєте, що виконуєте роботу, яку вам хтось нав'язує – швидко позбавляйтесь від неї, адже в іншому разі – у вас зовсім не буде вільного часу і ви втратите ентузіазм до всього, чим займаєтеся.

Не сперечайтесь з партнером по бізнесу чи колегами по роботі, адже це може суттєво нашкодити вашій кар'єрі. Якщо ви будете намагатись стати героєм в тій ситуації, в якій не впевнені до кінця, то ускладните собі життя.

У четвер займіться питаннями нерухомості. Цей час сприятливий для заключення договорів, переїзду, оренди житла тощо.

Сприятливий день: 18 червня

Несприятливий день: 16 червня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Рака

Зорі віщують Ракам доленосні події, які можуть змінити ваше життя. Ймовірно, вам прийде хороша звістка, або ж ви отримаєте нову пропозицію щодо зміни своєї діяльності. Втім астрологи кажуть, що для того, аби отримати бажане, доведеться чимось пожертвувати.

У вівторок можливі сварки з рідними, втім не доводьте ситуацію до критичного стану. Посеред тижня можуть проходити співбесіди на яких вас будуть оцінювати. Зберіться та проявіть свої найкращі якості.

На вихідних не бійтеся покинути власну зону комфорту та почніть робити те, на що раніше не наважувалися. Ймовірно, ви давно хотіли записатися в автошколу чи на мовні курси, але боялися зробити перший крок. Цього тижня у вас буде достатньо сил реалізувати бажане.

Сприятливий день: 17 червня

Несприятливий день: 19 червня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Лева

Цього тижня на вас чекатимуть багато подій, зустрічей та нових знайомств. Якщо у вас немає коханої половинки, то не бійтеся написати людині, до якої відчуваєте щось більше, аніж дружбу. Саме такий сміливий крок стане рушійною силою вашого майбутнього.

Новий тиждень для вас стане чудовою платформою для професійного вдосконалення, проте не біжіть за миттєвими результатами. Усі ваші старання будуть враховані та оцінені керівництвом, але не одразу, а через деякий час. Поки що не плануйте відпустку, адже вам треба завершити усі розпочаті справи.

На вихідних, щоб не відчувати себе втомленими, більше відпочивайте: читайте книги, дивіться фільми, гуляйте з подругами і не намагайтеся усі справи зробити за один день. У суботу правильно сплануйте свій робочий час, щоб наступного тижня не перегоріти від роботи.

Сприятливий день: 18 червня

Несприятливий день: 16 червня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Діви

Щоб визначити свої перспективи на майбутнє, почніть спілкуватися не лише з друзями та колегами, але й з діловими партнерами, чи конкурентами. Початок тижня – сприятливий період для інтелектуальної праці та творчості. Однак у середу астрологи радять не підписувати важливих документів та не здійснювати важливих операцій.

В особистому житті вас чекають зміни. Ви відчуєте, що вас люблять і цінують. Сил та натхнення вам вистачить на будь-які починання.

На вихідних спробуйте не засиджуватися вдома, тож якщо сприятиме погода – виберіться зі своєю половинкою на природу. Вам потрібно трішки перезарядитися та весело провести час.

Сприятливий день: 15 червня

Несприятливий день: 20 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Терезів

Новий тиждень сприятливий для втілення найскладніших проєктів на роботі, на які ви давно не наважувались. Розраховуйте лише на свої сили, якщо будете довіряти важливі завдання колегам – вони можуть вас підвести. Зберігайте холодний розум та стриманість на роботі. Саме ці якості дозволять досягнути висот, про які ви раніше навіть не мріяли.

Не варто забувати і про ваше особисте життя. Через ваш напружений графік ви мало часу приділяєте рідним, тож на вихідних спробуйте виправити цю ситуацію.

П'ятниця – не найкращий день для фінансових питань. Не варто позичати гроші, особливо друзям, є велика ймовірність, що ви можете зіпсувати свої стосунки.

Сприятливий день: 19 червня

Несприятливий день: 17 червня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Скорпіона

У Скорпіонів новий тиждень пройде досить спокійно та легко. Всі складні питання ви зможете швидко вирішити, тож у вас з'явиться час на себе та на вивчення чогось нового. У вівторок можуть виникнути фінансові труднощі та затримка зарплати, але це не привід конфліктувати з начальством, оскільки ситуація зміниться в кращу сторону.

В середині тижня зосередьтеся на своєму здоров'ї та прислухайтеся до свого організму. Сімейним представникам знаку варто більше часу приділити своїм дітям, а також провести разом час зі своєю коханою половинкою.

На вихідних відмовтеся від фізичних навантажень, навіть, якщо регулярно займаєтеся спортом. Краще приділіть час комфортному відпочинку, медитації чи прогулянці на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 19 червня

Несприятливий день: 21 червня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Стрільця

Новий тиждень для Стрільців прогнозує успіх та благополуччя. Будьте обережні щодо конфліктів, постарайтеся ні з ким не сваритися, адже непорозуміння минуть, а поганий слід залишиться. На роботі справи будуть йти добре, тиждень пролетить насичено та яскраво. У вас все буде легко і добре виходити.

У середу на думку вам прийдуть дуже чудові ідеї, намагайтеся їх не ігнорувати. У майбутньому вони позитивно вплинуть на вашу долю, тож постарайтеся їх реалізувати.

У вас незабаром почнеться гарний період в житті, тож вам треба довести до ладу свої думки, дім, особисте життя, здоров'я і зовнішність. До будь-якої поради, яку вам дадуть цього тижня ставтеся з особливою обережністю: найменший сумнів може вас спантеличити, що піде вам не на користь.

Сприятливий день: 17 червня

Несприятливий день: 21 червня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Козерога

На Козерогів цього тижня чекають не дуже втішні новини. Намагайтеся розумно сприймати інформацію та не кидайтеся в крайнощі. Роботи цього тижня буде не надто багато, тож на додатковий фінансовий підробіток розраховувати не варто.

Усі думки Козерогів будуть крутитися навколо фінансів, яких не вистачає. Щоб реалізувати задумане, вам доведеться терміново шукати ще одну роботу. Подивіться на вакансії в інтернеті, залишіть своє резюме. Якщо будете докладати зусилля – у вас все вийде.

На вихідних відпочиньте вдома в колі близьких родичів. Не лінуйтеся та не зневіряйтеся в собі. Зараз важливо проявляти ініціативу та всіляко демонструвати свою активність та унікальність.

Сприятливий день : 21 червня

Несприятливий день: 17 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Водолія

Цього тижня Водолії здивують усіх своїми організаторськими здібностями. У понеділок можете сміливо підписувати важливі документи, вирішувати фінансові питання чи переїжджати на нову квартиру. Усі масштабні події будуть вам на користь.

Уникайте конфліктів та суперечок. Не осуджуйте інших, а краще займіться собою. Подумайте, як правильно реалізувати поставлену ціль чи досягнути мрію. Вдома виділіть час на прибирання: поскладайте речі, які лежать не на своїх місцях, викиньте те, чим не користуєтеся і придумайте цікаві деталі, які освіжать вашу оселю.

На вихідних відправтеся з коханою людиною на відпочинок: в ліс, на річку, на озеро. Дозвольте собі відпочити душею та тілом. Якщо у вас є деякі труднощі у стосунках – не бійтеся їх обговорити. Після щирої розмови вам обом буде набагато краще.

Сприятливий день: 15 червня

Несприятливий день: 20 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 червня 2020 для Риб

Цього тижня будьте відкриті до нових пропозицій, і вони почнуть до вас надходити. У вирішенні ділових питань покладайтеся на свою інтуїцію, адже логіка навряд чи приведе вас до бажаних результатів.

По можливості розберіться з боргами та не відкладайте незавершені справи. Вільний час присвятіть саморозвитку. Йдеться про професійні навички, які допоможуть вам у роботі. Будьте спокійними та уважними, не поспішайте, постарайтеся все робити вдумливо.

Здоров'я на вихідних може погіршитися. Слабкість в організмі може спровокувати недосипання, погане харчування та шкідливі звички. Приділяйте увагу деталям та постарайтеся внормувати графік сну, почати вживати здорову їжу та обмежити куріння чи вживання алкоголю.

Сприятливий день: 21 червня

Несприятливий день: 17 червня