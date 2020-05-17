Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку рекомендує займатися самоосвітою та завершити усі раніше розпочати справи. Читайте гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також Місячний календар стрижок на травень: корисні поради

Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Овна

Новий тиждень сприятливий для серйозних справ. Не варто відкладати всі заплановані справи на потім, почніть їх втілювати в реальність цього тижня. Не бійтеся відстоювати свою точку зору. Якщо ви вважаєте, що праві – наведіть аргументи та вичерпуйте конфлікти.

Читайте також: Ретроградний Меркурій у 2020 році: як він вплине на всі знаки зодіаку

Від Овнів потребується впевненість у своїх силах та активність. Після роботи забудьте про марнування часу, зосередьтеся на інтелектуальному розвитку. Скористайтеся усім своїм потенціалом, щоб покращити своє життя.

На вихідних займіться ефективними дихальними практиками та перегляньте свій раціон харчування.

Сприятливий день: 19 травня

Несприятливий день: 21 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Тельця

Ваш настрій буде залежати від цілей, які ви перед собою поставили та від оточення. Тож спілкуйтеся з цікавими та позитивними людьми, які зможуть вас зарядити гарним настроєм.

Читайте також: Вихідні дні-2020: календар свят в Україні

Якщо будете в чомусь сумніватися, не соромтеся звертатися за допомогою до колег та керівництва – вони вам радо допоможуть. Будьте обережними з грошима: не варто витрачати все, що у вас є, постарайтеся зекономити.

На вихідних забудьте про роботу та хоч трохи розвантажтеся від робочих зобов'язань. Полінуйтеся трохи, перегляньте фільм чи додивіться серіал.

Сприятливий день: 23 травня

Несприятливий день: 18 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Близнюків

Новий тиждень буде сприятливим для внутрішньої роботи і самовдосконалення. Позбудьтеся сумнівів, не дозволяйте собі переживання через події, які від вас не залежать.

У четвер ви відчуєте приплив бадьорості, що позитивно позначиться на вашій працездатності. Тиждень сприятливий для занять спортом. Якщо відчуваєте доволі довгий період важкість у шлунку – почніть харчуватися легкою їжею та дотримуйтеся збалансованого харчування.

На вихідних почитайте, послухайте улюблену музику, подивіться фільм. За бажання, можете скласти план справ на літній період. В суботу та неділю у вас буде хороший настрій для будь-яких занять.

Сприятливий день: 20 травня

Несприятливий день: 24 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Рака

В першій половині тижня рекомендовано займатися самоосвітою. Таким чином ви досягнете успіхів в тій галузі, яка вас найбільше цікавить і зможете навіть вирости в очах друзів та рідних.

У другій половині тижня ви захочете усамітнитися та присвятити час своїм роздумам та цілям. Щоб краще бачити, як ви рухаєтеся вперед – заведіть щоденник. Він вас буде мотивувати досягати більше, або ж навпаки – покаже, де ви зупинилися і що треба надолужити.

На вихідних вас чекає велика витрата коштів. Швидше за все це буде покупка меблів або елементів декору в квартиру. Не жалійте гроші, адже придбані вами товари принесуть вам лише радість та щастя.

Сприятливий день: 21 травня

Несприятливий день: 23 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Лева

На початку тижня Леви зможуть відчути якусь апатію та брак сил буквально до всіх справ. Втім такий стан вас швидко втомить і вже в другій половині тижня ви покажете хороші результати.

Ймовірно, вас потішить знайома вам людина, яка запропонує цікаву роботу з вигідною оплатою. Астрологи поки що радять не приймати поспішних висновків, а обдумати всі за і проти.

Після важкого дня можете зайнятися ефективними дихальними практиками, прослухати курс медитації, зайнятися йогою чи полежати в теплій ванні.

Сприятливий день: 21 травня

Несприятливий день: 20 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Діви

Новий тиждень для дів буде доволі складним та насиченим, але вам вистачить сил розібратись з усіма завданнями. В середині тижня на вас очікує незначна сварка з коханою людиною. Свої емоції вам потрібно тримати під контролем, щоб не загострювати ситуацію, яка склалась. Холодний розум та спокійна розмова допоможуть владнати конфлікт.

На роботі у другій половині тижня також вас очікує не дуже приємна ситуація. Намагайтеся не вплутувати себе у пліткування та зберігайте нейтральну позицію. Емоційність та крики можуть призвести навіть до звільнення. Слідкуйте за своєю поведінкою та не дозволяйте собі зайвого.

Дотримуйтесь правильного харчування та уникайте важкої їжі, адже можливі проблеми з травною системою. Вам варто відмовитися або обмежити вживання алкоголю. Окрім згубного впливу на ваше здоров'я, це може призвести також до необдуманих вчинків, про які ви будете довго шкодувати.

Сприятливий день: 21 травня

Несприятливий день: 18 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Терезів

Будьте обережними цього тижня та постарайтеся ні з ким не сваритися, адже непорозуміння вирішиться, а неприємний слід залишиться. На роботі час буде проходити дуже швидко: ви братиметеся за цікаві завдання, тож не помітите, як проходитимуть години.

Вже в середині тижня вам спадуть на думку цікаві ідеї. Розкажіть про них своїм найближчим людям. Можливо, згодом ви зможете щось цікаве реалізувати в житті. Астрологи радять не зичити гроші, адже це може погано для вас обернутися.

Субота пройде весело та енергійно. Якщо ви проведете вихідні з друзями, то чудовий настрій та позитив вам точно забезпечений.

Сприятливий день: 20 травня

Несприятливий день: 18 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Скорпіона

Цього тижня комунікативні здібності Скорпіона будуть на висоті. Ви зможете вирішити багато питань та самоствердитися в очах керівництва. Не бійтеся їм сказати про їхні помилки та відстоюйте свою точку зору на ті чи інші речі.

У вашому оточенні з'явиться людина, яка дуже зацікавиться вашою персоною. Така цікавість буде пов'язана зі зміною вашого особистого життя. Якщо вагаєтеся в людині, яка проявляє до вас знаки уваги, просто дайте їй час.

На вихідних ви захочете спробувати себе в чомусь новому та незвичному. Можливо, у вас з'явиться нове хобі або ж вирішите займатися іншою справою в майбутньому. Добре подумайте над тим, як саме ви бачите своє життя хоча б за 5 років і тоді приступайте до дій.

Сприятливий день: 20 травня

Несприятливий день: 21 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Стрільця

Стрільцям варто набратися сил перед новим життєвим етапом. Якщо ви чітко вирішили, що хочете все змінити і розпочати нове життя, то знайте, що на початку вам буде не легко. Постарайтеся до всього підходити вдумливо і продумувати всі деталі наперед.

Будьте обережними під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії. Увесь тиждень вам варто бути дуже уважним до власного оточення і фільтрувати все, що вам говорять.

Не забувайте про спорт. Тиждень буде сприятливим для будь-якого фізичного навантаження. Намагайтеся більше ходити пішки та обов'язково відчиняти вікно перед сном.

Сприятливий день: 23 травня

Несприятливий день: 21 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Козерога

Тиждень для представників знаку буде вдалим та цікавим. Вам вдасться те, що раніше здавалося вкрай важким. Це чудовий час для наведення порядку в будинку, на роботі та в думках.

Не допускайте втручання у ваші стосунки чужих людей та родичів. Зайве обговорення вашого життя може лише поглибити конфлікти та загострити його.

Будьте уважні на дорозі та не сідайте за кермо, якщо дуже перенервували. Кінець тижня присвятіть відпочинку та відмовтесь від надмірних фізичних навантажень. Ви не лише психологічно потребуєте відпочинку, а й фізично також.

Сприятливий день : 23 травня

Несприятливий день: 20 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Водолія

Для Водоліїв тиждень розпочнеться з домашніх турбот. Не витрачайте багато фінансів та сил на те, чого ви так сильно бажаєте. Астрологи застерігають, що вам варто трішки почекати зі швидкими рішеннями.

Невдовзі вас чекає приємна зустріч з цікавими людьми, які стануть вашими хорошими друзями. Увесь тиждень для вас буде легким та насиченим.

На вихідних займіться творчою роботою: малюйте, вишивайте, пишіть вірші, грайте на піаніно чи спробуйте спекти смачний торт. Неділя – вдалий період для планування майбутнього тижня.

Сприятливий день: 22 травня

Несприятливий день: 23 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 травня 2020 для Риб

Цього тижня Риби зможуть встигнути зробити все, що запланували і навіть більше. Прислухайтеся до думки оточуючих людей, вони вам допоможуть та дадуть слушну пораду.

Середа – хороший день, для того, щоб знайти нове джерело доходів та покращити своє матеріальне становище. Можете сміливо робити покупки, гроші у вас будуть, і ви точно не матимете у них потреби.

На вихідних сплануйте зі своєю другою половинкою цікавий вікенд, який вам запам'ятається надовго. Можливо після затяжного карантину вам захочеться поїхати в гори чи кудись в інше місто.

Сприятливий день: 25 травня

Несприятливий день: 18 травня