Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає доволі непоганий період. Зорі радять слухати свою інтуїцію та йти за покликом серця. Читайте гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Овна

Новий тиждень для Овнів пройде досить легко. Ви нарешті зможете відпочити та розслабитися. Це чудовий період, аби подумати про своє майбутнє та скласти плани на життя. Присвятіть час лише собі, адже через незадоволення роботою та перевантаження, ви відчуваєте моральне виснаження.

Слідкуйте за новими можливостями, які допоможуть вам зрушити з місця. Середина тижня – гарний час для дрібного ремонту. Якщо ви давно хотіли перефарбувати стіни в кімнаті, чи наклеїти нові шпалери – сміливо беріться за роботу. Ремонт буде легким та швидким.

Вихідні присвятіть своїм рідним, які потребують вашої підтримки. Також подбайте про свої фінанси, не робіть імпульсивних покупок. Краще прибережіть гроші на більш потрібні витрати.

Сприятливий день: 24 червня

Несприятливий день: 26 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Тельця

Цього тижня успіх буде на вашому боці. Якщо у вас є невирішені завдання чи робочі питання – новий тиждень дуже сприятливий для їх вирішення. Поставте собі нові завдання, але лише ті, які можна виконати найближчим часом. Від планів, які можуть почекати – краще утриматись.

На роботі та в колі друзів уникайте конфліктів та суперечок, адже це може обернутися неприємними наслідками в майбутньому. Будьте обережні у власних висловлюваннях, щоб не спричинити сварку. На початку тижня ви зустрінете людину, з якою давно не бачились.

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Фінансове становище не зазнає суттєвих змін. Зірки рекомендують переглянути свої витрати та зменшити їх там, де це можливо. Корисно буде зайнятись спортом. Вихідні найкраще присвятити роботі по дому.

Сприятливий день: 26 червня

Несприятливий день: 22 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Близнюків

До середини тижня Близнюкам треба довести до ладу всі поточні справи, навіть попри те, що ви будете повністю завантаженими роботою. Також вам необхідно відмовитися від великих капіталовкладень, є ймовірність, що вони не окупляться.

Цього тижня прислухайтеся до своєї інтуїції. З її допомогою ви вирішите ряд гострих питань на роботі та в особистому житті. Зірки цього тижня прихильні до самотніх Близнюків, ймовірно на вас чекатиме доленосне знайомство.

На вихідних приділіть час відпочинку та займіться своїм здоров'ям. Вас чекає безліч приємних сюрпризів, подарунків та приємних зустрічей, яким під силу змінити ваше майбутнє.

Сприятливий день: 24 червня

Несприятливий день: 28 червня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Рака

Тиждень для Раків буде дуже активним завдяки хорошому робочому настрою. Всі ваші проєкти завершаться успішно, а нові ідеї матимуть позитивні відгуки. Після роботи приділіть час духовним практикам, самоаналізу і медитації.

Початок тижня – ідеальний час, аби розвантажити свій організм. Обмежте себе у вживанні шкідливої їжі та більше вживайте овочів та фруктів.

На вихідних не відмовляйте друзям вийти на каву, навіть, якщо вам буде ліньки. На вас чекають приємні зустрічі та, навіть, доленосні знайомства.

Сприятливий день: 24 червня

Несприятливий день: 27 червня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Лева

Астрологи радять цього тижня Левам не погоджуватися на пропозиції, які, на перший погляд, здаються дуже привабливими. Намагайтеся стримувати себе, аби уникнути конфліктів з близькими. Загалом, тиждень буде легким та успішним.

Обстановка на роботі буде розміреною, завдяки чому у вас з'явиться час мило поспілкуватися зі своїми колегами. Завдяки своїй активності, ви зможете значно покращити свій фінансовий стан. Використовуючи свої таланти, ви зможете добре заробити та навіть відкласти гроші на власні потреби.

На вихідних ви відчуєте втому та занепад сил. Щоб хоч трохи відволіктися – почніть займатися улюбленими справами, які допоможуть налаштувати вас на правильну хвилю.

Сприятливий день: 25 червня

Несприятливий день: 22 червня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Діви

Новий тиждень для Дів буде доволі насиченим. Усі справи, які ви відклали у довгий ящик, дадуть про себе знати. Вам потрібно буде все вирішити у максимально короткі терміни дуже швидко та якісно. Ви витратите багато сили та часу, втім успішно подолаєте труднощі, які виникли.

Для тих, хто візьме ситуацію під контроль – розпочнеться новий етап в житті, і через деякий час, про проблеми будете згадувати з посмішкою.

Для самотніх представників знаку – вдалий час для налагодження особистого життя. Це тиждень рефлексії, довгих роздумів і планування. Найкращий спосіб зберегти внутрішню гармонію – регулярне заняття спортом.

Сприятливий день: 27 червня

Несприятливий день: 25 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Терезів

Цього тижня Терезам варто освоїти щось нове. Подумайте над тим, за що б ви хотіли взятися з того, чого ніколи не робили, але не погоджуйтеся на авантюрні пропозиції. Грамотно організуйте свій день та намагайтеся виконувати всі справи чітко з графіком. Таким чином, ви зможете виконати все з легкістю.

Ймовірно, в середині тижня Терези все ж таки наважаться зробити перший крок до своєї найзаповітнішої мрії. Пам'ятайте, що ви можете виконати будь-яке своє бажання, якщо прикладатимете до нього хоч якісь зусилля.

Вихідні корисно провести за інтелектуальною працею: прочитайте цікаву книжку, корисну статтю чи подивіться документальний фільм.

Сприятливий день: 26 червня

Несприятливий день: 24 червня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Скорпіона

Новий тиждень присвятіть тій справі, яка приносить вам задоволення. Для вашого ж блага, уникайте спілкування з людьми, які приносять вам негатив. І не будьте занадто категоричні у своїх судженнях в особистих стосунках. Всі проблеми намагайтеся вирішувати спільно з вашим партнером.

Будьте уважні до своїх фінансів. Рекомендується відмовитися від великих і незапланованих покупок. Велика ймовірність придбати неякісний товар, який потім складно буде повернути або відремонтувати.

Для безробітних Скорпіонів – це продуктивні дні для пошуку роботи, розміщення резюме, проходження співбесіди. Вірте у себе, і тоді у вас неодмінно усе вийде.

Сприятливий день: 23 червня

Несприятливий день: 22 червня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Стрільця

Першу половину тижня присвятіть повсякденним обов'язкам та поточним справам. Друга половина тижня буде сприяти здійсненню давніх планів та задумів. Зберігайте спокій та критичне мислення, ваша витримка дозволить вам залишитися на висоті.

Стрільцям пощастить із дружніми зв'язками. Вас оточуватимуть лише ті люди, які будуть підвищувати вашу самооцінку, додаючи енергії та сили. Всупереч нестандартним та незвичним робочим завданням, ви зможете швидко зорієнтуватися та знайти правильні рішення.

Вихідні будуть сповнені романтичних пристрастей, приємних хвилювань та творчих інсайдів. Зірки прогнозують вам такі вихідні дні, які ви ще потім будете довго згадувати.

Сприятливий день: 24 червня

Несприятливий день: 26 червня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Козерога

Для Козерогів тиждень буде успішним в особистому житті та у фінансовій сфері. Вівторок і середа – найкращий час для плідної роботи. Однак не захоплюйтеся дуже роботою, зверніть увагу на своє здоров'я. Вам потрібно вилікувати хронічну хворобу, яка турбує вас дуже довгий час.

Ваше фінансове становище покращиться, однак затрати збільшаться. Астрологи кажуть, що на вихідних ви помиритеся з людиною, з якою довгий період перебуваєте у сварці. Тиждень обіцяє зміни в багатьох сферах, тож у довготривалій перспективі вони виявляться до кращого.

Зірки радять не купувати нічого значного, адже всі покупки виявляться не практичними. Приймаючи рішення, завжди слухайте свою інтуїцію, а не чужі поради.

Сприятливий день : 26 червня

Несприятливий день: 28 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Водолія

Новий тиждень вдастся особливо вдалим для представників творчих професій. Якщо пощастить, Водолії зможуть в цей період встигнути набагато більше, ніж за всі попередні тижні місяця. Не зменшуйте темпу і до вихідних ви зможете похвалитися професійними досягненнями.

Вас чекає багато вигідних пропозицій у фінансовій сфері. Ймовірно, ви отримаєте дорогий подарунок від керівництва, яке давно спостерігає за вашими успіхами. Натякніть шефу про свої кар'єрні плани та поділіться міркуванням про покращення роботи.

Неділя буде сприятливим днем для підбиття підсумків та неспішних дій по реалізації подальших планів. Настрій у вас буде спокійний, ви будете готовими спілкування та довгих бесід.

Сприятливий день: 26 червня

Несприятливий день: 28 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 червня 2020 для Риб

Ваш життєвий тонус і енергетика майже на максимумі і всі ваші плани вам вдасться подужати. У п'ятницю за прогнозами астрологів у вас відбудеться важлива подія у вашому житті. Втома, яка може супроводжувати вас увесь тиждень мине після того, як ви зміните свої звички. Зараз саме вдала нагода кинути курити чи перестати вживати алкоголь.

Щоб усі дні вам приносили позитивні емоції, вам потрібно бути чуйними до оточуючих. Зробіть своїм друзям подарунок і запросіть кудись на каву. Астрологи кажуть, що чудові емоції вам гарантовані. Розраховуйте на їхню дружню підтримку.

Ваші вихідні пройдуть вдало, якщо ви захопитеся розумовою діяльністю і, нарешті, спробуєте взятися за улюблені справи до кінця. У любовній сфері ви можете відчути величезний прилив енергії та бадьорість, втім не літайте у хмарах надто довго. Пам'ятайте, що найкращий для вас план – реалізація задуманого, тож плідно працюйте і не покладайте рук.

Сприятливий день: 23 червня

Несприятливий день: 25 червня