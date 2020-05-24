Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає неабиякий потік справ на роботі, втім уже з середи ситуація покращиться. На вихідних зірки радять відпочити тим знакам зодіаку, які втратили сили. Читайте гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам цього тижня рекомендовано позбутися від зайвих речей у квартирі. Постарайтеся навести лад та викинути увесь непотріб, яким ви не користуєтеся. Також вам не завадить змінити свій розпорядок дня та перейти на здорове харчування.

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На самотніх представників знаку чекають приємні зміни в особистому житті. На роботі з'являться нові проєкти та завдання, однак не забувайте приділяти час відпочинку. Не сперечайтеся з колегами чи керівництвом, адже це суттєво може пошкодити вашій кар'єрі.

У п'ятницю займіться питанням нерухомості. Цей день сприятливий для оренди житла, переїзду чи навіть купівлі.

Сприятливий день: 27 травня

Несприятливий день: 25 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Цього тижня вам доведеться замислитися над зміною пріоритетів. Ймовірно, вам навіть доведеться робити щось нове, але не переживайте, якщо ви будете докладати максимум зусиль – у вас все вийде.

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Не беріть на себе усю відповідальність за інших, а також не нав'язуйте нікому свою думку, адже можна дійти навіть до конфліктних ситуацій. В особистому житті можливі труднощі з вашою другою половинкою. Постарайтеся спокійно та без сварок проговорити те, що вам накипіло.

На вихідних перегляньте свій раціон харчування та нормалізуйте фізичну активність. У неділю зведіть до мінімуму життя в соцмережах та спробуйте побути хоч деякий час в офлайні та відпочити.

Сприятливий день: 27 травня

Несприятливий день: 28 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього тижня Близнюкам захочеться неабияких змін. Можете сміливо братися за зміну іміджу чи докласти зусиль для перелаштування меблів чи якихось деталей у вашому будинку. Середа – чудовий день, аби вирішити конфлікти з друзями.

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні. Приділіть вільний час повністю собі та подивіться на своє життя збоку. Визначтеся з планами на майбутнє та життєвими пріоритетами.

На роботі не відмовляйтеся від додаткових завдань, адже вони принесуть вам додатковий дохід, який ви згодом зможете використати задля своїх потреб. За можливості, відправтеся на природу.

Сприятливий день: 27 травня

Несприятливий день: 28 травня

Рак (22 червня – 22 липня)

На Раків очікує доволі спокійний тиждень, без надмірних переживань та великої кількості справ. Все буде проходити легко та цікаво. Ваше життя може зовсім скоро змінитися на краще лише завдяки тому, що всі погані емоції та події ви почнете пропускати повз себе. Ймовірно, в цьому вам допоможуть різноманітні практики чи медитації.

В середині тижня у вас буде неабияке натхнення та бажання кардинально змінити своє життя. Якщо ви зможете позбутися від спогадів свого минулого життя, то у вас все неодмінно вийде.

На вихідних складіть собі список справ, які приносять вам задоволення. Це може бути приготування нових страв, складання планів, зміна інтер'єру чи власного іміджу. Сонячна погода сприятиме потоку чудового настрою.

Сприятливий день: 30 травня

Несприятливий день: 25 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)

Тиждень для Левів буде чудовою платформою для професійного вдосконалення, адже ви отримаєте новий прилив сил. Ваше старання обов'язково оцінить керівництво. Після роботи постарайтеся добре відпочити: читайте книги чи переглядайте улюблений серіал.

Стосунки з близькими складатимуться добре та невимушено, ви відчуєте свою цінність, любов та підтримку від рідних. Тиждень також вдалий для шопінгу. Потіште себе новим одягом, який покращить вам настрій.

На вихідних сядьте за свій робочий план та добре сплануйте свій час, аби не перегоріти на роботі. Астрологи радять чітко скласти план дій на кожен день та ретельно дотримуватися графіка.

Сприятливий день: 30 травня

Несприятливий день: 31 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діви нарешті зрозуміють, що немає нічого неможливого і почнуть досягати поставлених цілей. Ви зрозумієте, що можете багато що реалізувати, якщо у вас є наснага та бажання. Ваша цілеспрямованість неабияк потішить батьків, тож можете очікувати від них похвалу.

Астрологи радять усі найцікавіші ідеї зберігати не лише в голові, але й записувати у блокнот. Таким чином ви зможете більш структуризовано виділити те, що вам треба зробити насамперед, а що може трішки зачекати.

Не забувайте про відпочинок. Декілька годин проведених з книжкою чи перегляд документального фільму – найкраща стратегія для саморозвитку.

Сприятливий день: 28 травня

Несприятливий день: 30 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Астрологи радять Терезам не впадати у відчай, якщо ваші цілі та бажання не будуть досягатися так, як ви хотіли. Не переживайте, перемога все одно за вами. Не бійтеся сказати керівництву про речі, які вам імпонують.

Потурбуйтеся про своє здоров'я. Якщо ви помітили на обличчі висипання – обмежте вживання газованих напоїв, шоколаду та тістечок. Слідкуйте за режимом харчування та не вживайте шкідливі та калорійні продукти ввечері.

До кінця тижня, доведіть до ладу всі справи, які вже давно не викреслювалися з блокнота. Постарайтеся внормувати виконання справ та приділити час на ті речі, на які завжди невистачає часу.

Сприятливий день: 26 травня

Несприятливий день: 25 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Не зациклюйтеся на якихось проблемах, спробуйте отримувати задоволення від роботи, спілкування з друзями чи спільних вечорів з коханою половинкою. Цього тижня самоосвіта є першочерговим завданням.

Завдяки вашій ерудиції та талановитості, вам буде під силу виконати будь-яку роботу. Зірки підказують, що всередині тижня ви можете витратити значну суму грошей на подарунок близькій людині. Тому правильно розподіліть свої фінанси.

Дуже благополучним для Стрільця буде субота. Астрологи радять представникам знаку не закриватися від світу, а навпаки – бути відкритими та добродушними. День принесе вам свіжу порцію креативу та нових можливостей.

Сприятливий день: 26 травня

Несприятливий день: 25 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільців чекає насичений тиждень в усіх сферах. Будьте постійно уважними та максимально сконцентрованими. На роботі керівництво підготувало для вас багато нових проєктів, тож докладіть максимум зусиль, щоб все правильно реалізувати.

Не розчаровуйтеся, що у ваших друзів є кохана і близька людина, а у вас – ні. Дайте собі трохи часу і зовсім скоро ви зустрінете людину, яка повністю змінити ваше життя у кращу сторону.

На вихідних спробуйте максимально відключитися зі всіх робочих чатів та присвятити час лише відпочинку. У вас з'являться нові ідеї та плани, які в майбутньому принесуть вам непоганий додатковий дохід.

Сприятливий день: 25 травня

Несприятливий день: 27 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня Козерогам дуже важливо аналізувати все, що з ними відбувається. Рекомендовано стримати категоричність стосовно себе і близьких. Вільний час приділіть сім'ї.

У середу вам випаде чудова нагода завершити проєкт та взятися за довгострокове завдання, яке принесе вам чималий прибуток. Зберігайте терпіння та не забувайте підтримувати дружні стосунки з колегами.

На вихідних рекомендовано відновити сили, які ви витратити на роботу. Працьовиті Козероги зможуть нарешті провести час саме так, як давно мріяли.

Сприятливий день : 27 травня

Несприятливий день: 28 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Тиждень для Водоліїв пролетить дуже швидко, адже ви постійно будете перебувати в потоці справ. Інколи вам навіть доведеться більше часу провести на роботі. Результат старанної праці оцінить керівництво, тож наприкінці тижня можете очікувати на премію.

Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Протягом тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити зайвого. На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: цілком можливо, що зміни будуть на краще.

Сприятливий день: 29 травня

Несприятливий день: 27 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Новий тиждень для Риб буде неабияк активним та насиченим. У вас буде багато справ на роботі, а вільний час вдома будете проводити закриваючи прогалини в особистих справах. Астрологи радять не витрачати великі суми на покупки, адже зовсім скоро вам знадобиться кругленька сума, тож поки що прибережіть кошти.

У четвер на представників знаку чекають приємні новини. Швидше за все, вони будуть пов'язані з родиною. Прислухайтеся до свого організму: зверніть увагу на своє харчування та обмежте калорійні продукти, які ви останнім часом забагато вживаєте.

На вихідних будьте уважними та перевіряйте всю інформацію, яка до вас надходить. Можливо, деякі факти будуть не зовсім правдивими.

Сприятливий день: 29 травня

Несприятливий день: 27 травня