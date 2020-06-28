Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує цікавий та насичений період. Будьте активними, докладайте зусиль до будь-яких починань, і тоді у вас все неодмінно вийде. Читайте гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Овна

Овнам обов'язково потрібно зайнятися чимось новим та цікавим. Робота може приносити не тільки гроші, але й задоволення. Будьте активними, і тоді всі починання на роботі увінчаються успіхом, ви зможете суттєво просунутись в кар'єрі.

Сімейним людям доведеться займатися дітьми та оселею. Це краще зробити в другій половині тижня. Також варто приділити увагу домашнім справам.

Впродовж тижня вам необхідно подбати про наявність фінансів. Вони можуть знадобитися для вирішення питань майна, нерухомості та ремонту. Заощадження знадобляться вже найближчим часом. Будьте обережні з банківськими операціями. Почніть більш активно слідкувати за здоров'ям – перегляньте харчування та додайте до свого розпорядку дня фізичне навантаження.

Сприятливий день: 29 червня

Несприятливий день: 30 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Тельця

Цього тижня вам доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите стосунки зі старим другом або знайомим. До того ж, нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тож не уникайте їх.

Вам вдасться підвищити свій авторитет на роботі, і до вас будуть ставитись з великою повагою, надалі можете розраховувати на підвищення зарплати. Але для цього варто проявити ініціативність та не братися за виконання тих завдань, в яких ви не впевнені або ж некомпетентні.

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Не варто братися за важку фізичну роботу і займатися екстремальними видами спорту. Тільки творча і розумова робота принесе вам відчутний результат. Вихідні варто провести у спокійній атмосфері, уникайте водойм та самостійних прогулянок в ліс.

Сприятливий день: 2 червня

Несприятливий день: 3 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Близнюків

Близнюки цього тижня будуть дуже активні – постарайтеся направити надлишок сил у творче русло чи фізичну роботу. Якщо правильно не розподілити енергію, то можна втрапити в агресивну ситуацію та наразитися на необдумані вчинки.

Ви будете користуватися неабиякою популярністю в амурних справах. Флірт, цікаві розмови, нові знайомства – ось, що приготували зорі для вас. Запасайтеся гарним настроєм та щирою посмішкою і все у вас пройде легко.

Адекватно оцініть свої можливості та не обіцяйте того, чого не в змозі зробити. На роботі віддайте перевагу завданням, які вам посильні. Перенавантаження може погано вплинути на ваше здоров’я, а невиконані обіцянки – на репутацію.

Сприятливий день: 30 червня

Несприятливий день: 1 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Рака

Для тих представників знаку, які взяли собі невеличку відпустку, зорі рекомендують зайнятися домашніми завданнями, покупками, наведенням ладу у справах. Характерними для цього тижня можуть бути часті зміни настрою, то ж не беріть глибоко до душі чужі викиди у вашу сторону. Без ускладнень вдаватимуться організаторські справи.

Якщо ви хочете досягти чогось нового у житті, то вам доведеться піти на радикальні кроки. Уважно продумайте свої бажання та починайте складати покроковий план дій, адже хаос може не дати вам реалізувати задумане.

Вихідні не надто сприятливі для перебування серед натовпу – походи у торговий центр мають великі шанси закінчитися виснаженням. На непередбачувані витрати гроші краще не витрачати.

Сприятливий день: 29 червня

Несприятливий день: 30 червня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Лева

Тиждень обіцяє серйозний розвиток на роботі, але будьте обережними, адже ваша зосередженість на особистих завданях може зіпсувати стосунки з близькою людиною. Навчіться правильно розставляти пріоритети.

Вдома тримайте порядок, не допускайте безладу у вашій оселі, адже він погано впливатиме на ваше життя. Дотримуйтеся акуратності, стриманості та дисципліни. Якщо ви дратуєтеся на всіх, то подумайте чи цьому не посприяло ваше погане самопочуття. Астрологи рекомендують підлікувати нервову систему.

Для покращення стосунків зі своєю другою половинкою, рекомендується поїхати на короткий відпочинок за місто на природу.

Сприятливий день: 30 червня

Несприятливий день: 1 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Діви

Дівам рекомендується цього тижня духовно вдосконалюватися. Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця. На знаків зодіаку, які перебувають у стосунках, в понеділок чекає сюрприз.

В стосунках з рідними можливе налагодження тісних родинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Четвер – вдалий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.

Сприятливий день: 2 липня

Несприятливий день: 3 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Терезів

Початок тижня для Терезів буде не дуже втішним. Втім вже з четверга все наладиться і ваші справи підуть в гору. Ви будете схильні до імпульсивних рішень, тож найкраще, якщо ви будете з кимось радитися. Найкращий друг чи ваш партнер допоможуть поглянути на ситуацію з іншого боку.

Середина тижня – хороший період для всіх справ, пов'язаних з законом та підписанням договірних зобов'язань. На отримання прибутку можна розраховувати в п'ятницю і в цей же день варто робити всі покупки. На вихідних вас очікує невелика подорож, яка принесе лише позитивні емоції.

Вихідні ви проведете на відпочинку, найкраще обрати для цього водойми або басейни. Вам потрібен цей відпочинок, якщо не хочете зриватись на найближчих людей та колег. Також приділіть достатньо уваги вашому здоров'ю та заняттям спорту.

Сприятливий день: 5 липня

Несприятливий день: 30 червня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Скорпіона

У Скорпіонів з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися та рухати своє життя вгору. Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас увесь тиждень, відтак усі складні справи та завдання даватимуться легко.

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати на потім, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.

Скорпіонам рекомендується взятися за планування тижня чи хоча б на декілька найближчих днів. Вкладені у цю сферу сили дадуть відчутний результат дуже скоро. Успіхи чекатимуть і на тих, хто займеться своїм здоров’ям.

Сприятливий день: 3 липня

Несприятливий день: 5 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Стрільця

На Стрільців, у яких є друга половинка – чекає потепління в сімейних відносинах. Будьте відкритими до нового та не бійтеся експериментувати. Це дозволить додати легкості у вашу реальність.

Астрологи радять відмовитися від необдуманих покупок. Не спішіть віддавати гроші за щось нове – насамперед подумайте чи річ вартує ваших фінансів. Намагайтесь раціонально підходити до витрат та не приймати надто серйозних рішень.

На вихідних приділіть час собі. Займіться своєю зовнішністю – підстрижіться чи пофарбуйте волосся, виділіть час на косметичні процедури чи просто порелаксуйте.

Сприятливий день: 3 липня

Несприятливий день: 5 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Козерога

Цього тижня астрологи Козерогам не рекомендують перевантажувати себе роботою. Бажано займатися справами, які сприятимуть вашому умиротворенню. Тиждень ідеально підходить для експериментів у найрізноманітніших сферах життя.

В особистому житті у вас настав час зближення і романтики на найякіснішому рівні. Тим, у кого є пара – рекомендовано влаштувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке докорінно може змінити ваше життя.

На вихідних варто взятися за складання плану на найближчі дні, а то й місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями та завданнями.

Сприятливий день : 4 липня

Несприятливий день: 30 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Водолія

Водолії цього тижня будуть повністю заклопотані домашніми справами. У вівторок виділіть час на вигідне придбання для облаштування будинку. Цього тижня ви налагодите стосунки з друзями та керівництвом, якщо раніше у вас були проблеми.

Щоб не зруйнувати ідилію з коханою людиною, вам варто проявити терпіння і наснагу, намагайтеся не критикувати вашого партнера через дрібниці. В кінці тижня можливі непередбачені витрати на розваги. У цей час краще не робити великих інвестицій, не починати власну справу чи відкривати депозит в банку. Уникайте ризиків у фінансових питаннях.

Самопочуття у більшості Водоліїв буде дуже хорошим, і загрози для здоров'я малоймовірні. Втім не забувайте носити маски, триматися безпечної дистанції та дезінфікувати постійно руки.

Сприятливий день: 30 червня

Несприятливий день: 2 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2020 для Риб

На цьому тижні бажано з обережністю поставитися до нових знайомств. Однак, не забувайте, що окрім роботи, у вашому житті є й інші сфери зайнятості. Тож затримання допізна не принесуть бажаного результату. Краще постарайтеся і зробіть поставлені перед вами завдання швидше.

У другій половині тижня більше часу проводьте разом із вашою коханою людиною, це допоможе вам зарядитися позитивними емоціями та хорошим настроєм.

Вихідні Рибам краще провести вдома, без жодного поспіху чи вирішення робочих питань. Займіться роботою по дому, кулінарією чи просто перегляньте хороший серіал.

Сприятливий день: 30 червня

Несприятливий день: 2 липня