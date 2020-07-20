Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2020 року, передбачає сприятливий день для Раків, Левів та Стрільців. А от Скорпіонам і Терезам варто бути обережнішими. Читайте гороскоп на 20 липня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Займайтеся сьогодні тими справами, які приносять вам найбільше задоволення. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Овнів

Самотні представники знаку, ймовірно, зустрінуть партнера і ці стосунки швидко переростуть у серйозні. Якщо вас запросять на побачення – не зволікайте.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Тельців

Не приймайте надто поспішні рішення у романтичній сфері, спочатку подумайте про наслідки. Зірки віщують дуже активний день, тому Тельцям треба зарядитися силами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Близнюків

Тим, у кого є діти, сьогодні варто більше часу виділити на розмови з ними. Поговоріть на приємну для дітей тему та поцікавтеся їхніми інтересами.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Раків

Раки сьогодні можуть братися за будь-яку роботу, навчання чи завдання. День буде сприятливим абсолютно для всіх сфер діяльності – від особистої до фінансової.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Левів

Цей день сприятливий для вирішення будь-яких питань на роботі, ви зможете суттєво покращити своє фінансове положення. Не тримайте ні на кого образ і намагайтеся прожити цей день максимально спокійно: прогуляйтеся парком, поміркуйте наодинці про плани на майбутнє.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Дів

Єдина сфера життя, яка буде вам сьогодні не до смаку – це робота. А от стосункам можна приділити більше уваги – додайте до них трохи романтики, щоб нагадати партнеру про свої почуття.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Терезів

Не варто вирішувати важливі справи, перенесіть їх на другу половину тижня. До того ж в понеділок вам не захочеться приймати важкі рішення. Не плануйте зустрічі з людьми, які теоретично можуть вас розгнівати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Скорпіонів

У конфліктних ситуаціях вам потрібно проявити себе максимально стримано та делікатно. Не піддавайтесь емоціям та не переходьте рамки у спілкуванні, адже це може суттєво зіпсувати ваш настрій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Стрільців

Стрільці матимуть вдалий день. Можете сміливо працювати над важкими завданнями. Вони будуть вам сьогодні до снаги.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Козерогів

Козероги сьогодні будуть у центрі уваги. Це дозволить вирішити наболілі питання та отримати відповіді на запитання, які давно вас турбували. Будьте сміливими, щирими та відвертими. Саме ці якості зможуть стати вашим справжнім козирем.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Водоліїв

Відправтеся на прогулянку на природу. Контакт з нею допоможе вам відновити сил та почерпнути натхнення. Добрий час, щоб здійснити дзвінок чи написати повідомлення людині, до якої ви плекаєте теплі почуття.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 липня 2020 для Риб

Доля дасть відповідь Рибам, які давно шукали заспокоєння. Знайти потрібну підказку вдасться у книзі чи розмові.