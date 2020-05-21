Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2020 року, прогнозує для багатьох представників знаку завершення справ та приємні знайомства. В бізнесі день буде непродуктивним, краще присвятіть вільний час відпочинку. Читайте гороскоп на 21 травня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні день підбиття підсумків, прощання та любові. Добре проаналізуйте свої дні та чесно дайте відповіді на питання, які вас найбільше хвилюють. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Овнів

Постарайтеся сьогодні підкріплювати свої амбіції реальними справами. У любовній сфері, ймовірно, вам прийдеться від того, що ви давно планували.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Тельців

Приділіть якомога більше часу своїй коханій половинці, якій будуть необхідні ваша турбота та увага. В роботі трохи збавте темп та присвятіть час сім'ї.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Близнюків

Сьогодні чудовий день для навчання та пізнання самого себе. Ви можете пробудити в собі зацікавлення до багатьох нових навичок та підвищити свою успішність.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Раків

Вам прийдеться скласти чіткий план своїх витрат, адже вже зовсім скоро ви можете залишитися без жодних заощаджень.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Левів

Сьогодні Леви зовсім не захочуть визнавати очевидні речі, адже вони для вас будуть не надто приємними. Навчіться відноситися до сімейних проблем з легкістю.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Дів

Дівам варто звернути увагу на поведінку дітей. Якщо ваша дитина вас не слухає, спробуйте поговорити з нею, як з дорослою людиною. Астрологи кажуть, що після розмови поведінка покращиться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Терезів

Увесь день Терези будуть в піднесеному настрою. Постарайтеся знайти спільну мову з друзями своєї половинки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Скорпіонів

Сьогодні Скорпіонам рекомендовано проявити хазяйновитість. Покажіть чоловікові чи дружині, що ви можете більше, ніж від вас очікують: не полінуйтеся приготувати смачну вечерю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Стрільців

Уникайте будь-яких сварок, які можуть сьогодні виникнути. Сьогодні не найкращий день для вияснення стосунків та доведення своєї правоти.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Козерогів

Сьогодні Козероги можуть знайти причини для смутку. Постарайтеся відволіктися від поганих думок за допомогою фізичних навантажень.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Водоліїв

Сімейні справи стануть на заваді в реалізації власних задумів, а ваша неуважність обійдеться вам втратою вільного часу.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 травня 2020 для Риб