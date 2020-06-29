Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2020 року, передбачає вдалий день для Тельців, Раків та Скорпіонів. Народженим під знаком Козерогів не варто сприймати все близько до серця, а Водоліям варто розвантажитися від стресів. Читайте гороскоп на 29 червня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні на більшість знаків зодіаку чекає спокійний день. Подумайте чим найбільше ви хотіли б в цей день зайнятися, робочі питання можете трішки відкласти. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Овнів

Овнам варто бути обережними зі здоров'ям. У першу чергу бережіться від стресу, який може стати головною причиною поганого самопочуття.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Тельців

Вдалий день для того, щоб реалізувати хоча б один маленький крок, який наблизить вас до заповітної мрії. Особливо, це стосується тих, у кого немає пари. Найкращого партнера ви знайдете саме тоді, коли самі відповідатимете вашим очікуванням і будете задоволені своїми діями та досягненнями.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Близнюків

Близнюкам не варто нервувати при здачі важливих проєктів, завдань чи тестів. У першу чергу розслабтеся, адже саме зайвий стрес може стати причиною невдалої спроби. Навіть, якщо у важливій справі щось піде не так, старайтеся не вішати носа та плануйте наступну спробу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Раків

Легкість супроводжуватиме Раків увесь день. Цілком ймовірно, що саме сьогодні вам вдасться прийняти рішення, яке кардинально змінить звичний плин речей у кращу сторону.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Левів

Сьогодні Левам може прийти цікава ідея, яка допоможе зробити життя комфортним та затишним. Починайте з дрібниць та нічого не бійтеся.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Дів

Дівам не варто забувати про навчання, навіть, якщо студентські роки вже давно позаду. Не засиджуйтеся перед безглуздими відеороликами, а вільний час присвятіть саморозвитку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Терезів

Терези сьогодні будуть у центрі уваги. Це дозволить вирішити наболілі питання та отримати відповіді на запитання, які давно вас турбували. Будьте сміливими, щирими та відвертими. Саме ці якості зможуть стати вашим справжнім козирем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Скорпіонів

На Скорпіонів чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення та заспокоєння.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Стрільців

Стрільцям в арто бути обачним зі словами. Будь-яка гостра фраза може спровокувати конфлікт, залагоджувати який у вас не буде бажання. Тому краще двічі думайте перед тим, як сказати зайве.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Козерогів

Постарайтеся не сприймати близько до серця сказане іншими людьми. Втім до дружніх порад іноді варто і прислухатися. Головне – відкиньте заздрощі на другий план.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Водоліїв

Водоліям сьогодні варто знайти час на фізичну активність. Це не тільки покращить фізичну форму, а й допоможе розвантажитися від стресів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 червня 2020 для Риб