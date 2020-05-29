Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2020 року, передбачає досить неоднозначний день. На одних представників знаків чекає спокійний та цікавий день, інші зіштовхнуться з непорозумінням та проблемами на роботі. Читайте гороскоп на 29 травня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні будьте уважними до того, що вам пропонують. Уникайте незнайомих людей, які пропонуватимуть вам дешевий товар. Ймовірно, він виявиться неякісним. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Овнів

Зараз ви максимально налаштовані на результат – скористайтеся з цього та доведіть незакінчені справи до кінця.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Тельців

Перед тим, як починати сьогодні щось робити – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими та уникнути проблем, а за потреби зумієте швидко підлаштуватися до змін.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Близнюків

Сьогодні для представників знаку висока ймовірність скасування запланованих справ. Ближче до вечора ви можете отримати довгоочікувану звістку. Астрологи рекомендують бути уважними з фінансами.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Раків

На роботі Ракам не варто розпускати язика та встрявати у сумнівні конфлікти. Довести свою правоту в таких ситуаціях навряд чи вдасться та й ваша репутація може і постраждати, як і ваші нерви.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Левів

Астрологи радять Левам н е піддаватися на службовий роман, адже він має шанси закінчитися дуже швидко та підірвати вашу репутацію.

Читайте також Гороскоп на тиждень 25 – 31 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Дів

Ризиковані угоди мають шанси накликати біди у вигляді юридичних проблем та втрати коштів. Висока ймовірність зустріти важливу людину, яка надалі внесе суттєві корективи у ваше життя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Терезів

Для Терезів день може видатися не з легких, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день не має – займіться самовдосконаленням. Це добрий час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ та завдань на майбутнє.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Скорпіонів

Займіться своїми фінансами – якщо докладете зусиль, може вдатися знайти варіанти додаткового заробітку. Любовні справи відійдуть на другий план, а це сприятиме покращенню ваших сил та накопиченню енергії для інших сфер життя.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Стрільців

У цей день більше робіть того, що є справді важливим і відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ. Лицемірство, образи, осуд чи хитромудрі плани щодо інших залиште у минулому.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Козерогів

Будьте щедрими та щирими у першу чергу щодо своїх найрідніших людей. Вечір бажано провести у колі сім'ї або на самоті. Від деструктивних занять та важкої їжі краще відмовитися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Водоліїв

Смуток і меланхолія можуть несподівано охопити вас – постарайтесь стримати себе від кидання в крайнощі. Бережіть здоров’я та утримайтесь від заїдання поганого настрою чи труднощів шкідливою їжею.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 травня 2020 для Риб

Сьогодні день позитивно вплине на Риб, які матимуть можливість викинути зайве з життя, віддати непотрібне тим, хто цього потребує більше. День вдалий для роботи по дому.