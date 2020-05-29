Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2020 року, передбачає досить неоднозначний день. На одних представників знаків чекає спокійний та цікавий день, інші зіштовхнуться з непорозумінням та проблемами на роботі. Читайте гороскоп на 29 травня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
Сьогодні будьте уважними до того, що вам пропонують. Уникайте незнайомих людей, які пропонуватимуть вам дешевий товар. Ймовірно, він виявиться неякісним. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.
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Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Овнів
Зараз ви максимально налаштовані на результат – скористайтеся з цього та доведіть незакінчені справи до кінця.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Тельців
Перед тим, як починати сьогодні щось робити – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими та уникнути проблем, а за потреби зумієте швидко підлаштуватися до змін.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Близнюків
Сьогодні для представників знаку висока ймовірність скасування запланованих справ. Ближче до вечора ви можете отримати довгоочікувану звістку. Астрологи рекомендують бути уважними з фінансами.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Раків
На роботі Ракам не варто розпускати язика та встрявати у сумнівні конфлікти. Довести свою правоту в таких ситуаціях навряд чи вдасться та й ваша репутація може і постраждати, як і ваші нерви.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Левів
Астрологи радять Левам не піддаватися на службовий роман, адже він має шанси закінчитися дуже швидко та підірвати вашу репутацію.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Дів
Ризиковані угоди мають шанси накликати біди у вигляді юридичних проблем та втрати коштів. Висока ймовірність зустріти важливу людину, яка надалі внесе суттєві корективи у ваше життя.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Терезів
Для Терезів день може видатися не з легких, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день не має – займіться самовдосконаленням. Це добрий час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ та завдань на майбутнє.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Скорпіонів
Займіться своїми фінансами – якщо докладете зусиль, може вдатися знайти варіанти додаткового заробітку. Любовні справи відійдуть на другий план, а це сприятиме покращенню ваших сил та накопиченню енергії для інших сфер життя.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Стрільців
У цей день більше робіть того, що є справді важливим і відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ. Лицемірство, образи, осуд чи хитромудрі плани щодо інших залиште у минулому.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Козерогів
Будьте щедрими та щирими у першу чергу щодо своїх найрідніших людей. Вечір бажано провести у колі сім'ї або на самоті. Від деструктивних занять та важкої їжі краще відмовитися.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Водоліїв
Смуток і меланхолія можуть несподівано охопити вас – постарайтесь стримати себе від кидання в крайнощі. Бережіть здоров’я та утримайтесь від заїдання поганого настрою чи труднощів шкідливою їжею.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 травня 2020 для Риб
Сьогодні день позитивно вплине на Риб, які матимуть можливість викинути зайве з життя, віддати непотрібне тим, хто цього потребує більше. День вдалий для роботи по дому.