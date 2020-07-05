Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2020 року, передбачає сприятливий день для Раків і Тельців. А от народженим під знаком Близнюків варто бути обачнішими. Читайте гороскоп на 5 липня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Намагайтеся сьогодні контролювати свої емоції та не робіть поспішних висновків, які можуть негативно позначитися на майбутньому. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 5 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Овнів

Овнам, які незадоволені собою, варто відпустити егоїстичні образи на самого себе та об’єктивно поставитися до себе. Постарайтеся менше займатися самокопанням та самоприниженням, а натомість візьміться за самоспоглядання і тверезо оцініть, що справді варто змінювати у вашій поведінці, а що – ні.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Тельців

В особистому житті на вас очікують приємні зрушення. Ваші стосунки вийдуть на новий рівень та вдасться підвищити рівень довіри свого партнера.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Близнюків

Є ризик погіршення вашого здоров'я. Тож намагайтеся харчуватися правильно, відмовтесь від фаст-фуду та алкоголю. Також рекомендовано додати до свого розпорядку дня фізичні навантаження. Особливо корисним буде біг.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Раків

У Раків сьогодні все йтиме по налагодженій схемі – особливих неприємностей чи великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з близькими протікатимуть чудово.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Левів

Цей день Левам ідеально провести у колі близьких за духом людей чи разом з рідними та друзями. В особистому житті можливі пориви близькості, які приборкувати не варто.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Дів

Уважно прислухайтеся до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не бажані, проте легкі заняття спортом підуть на користь.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Терезів

В особистих питаннях намагайтеся зберігати холодний розум, адже можете потрапити в не дуже хорошу ситуацію. Більше уваги приділяйте вашому партнеру та спробуйте відверто обговорити всі теми, які хвилюють вас обох.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Скорпіонів

Пам’ятайте одну з найголовніших істин життя – немає нічого постійного. Скорпіони, які всіма силами не бачитимуть необхідності в змінах, і старатимуться залишити все як раніше, можуть зіткнутися зі складнощами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Стрільців

Не варто мучитися докором сумління, якщо в особистій сфері щось піде не так, як потрібно. Шукайте неординарні шляхи вирішення проблем і все складеться якнайкраще.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Козерогів

Кожна дія, вчинена сьогодні матиме суттєвий відклик на подальшому житті. Діятиме правило – як ви ставитеся до світу, так світ надалі буде ставитися до вас.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Водоліїв

Відчутний результат принесуть заняття, спрямовані на самопізнання. Виділіть трохи часу для роздумів про життя та медитації, самозаглиблення піде на користь.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 липня 2020 для Риб

День мине спокійно для тих, хто не старатиметься контролювати все. Краще у цю добу дозволяти речам відбуватися природним чином.