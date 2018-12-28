Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині

5 лютого 2019 року розпочнеться рік Жовтої Земляної Свині, який завершуватиме дванадцятирічний цикл східного календаря. 24 канал зібрав усю інформацію та розкаже вам про все, що очікує на знаків Східного календаря у 2019 році .

Астрологи вважають, що рік миролюбної Свинки стане найсприятливішим для підведення підсумків та вирішення старих проблем. Очікується, що наступний рік буде яскравим, активним та творчим. Завдяки своїй невеликій легковажності, у рік Свинки люди стануть менше замислюватися над завтрашнім днем і більше цінувати сьогодення.

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Рік Свині обдаровуватиме успіхами усіх працьовитих та наполегливих, але найбільше Фортуна усміхатиметься народженим у рік Мавпи, Тигра, Бика та Змії.

Східний гороскоп на 2019 рік за роком народження

Східний гороскоп на 2019 рік для Щура

Народжених в рік Щура у 2019 році чекає багато можливостей. Астрологи прогнозують успіхи у фінансовому та особистому планах. На роботі Щурів можуть очікувати несподіванки. У 2019 році ви можете потрапити у незнайоме робоче середовище, а ваш творчий потенціал буде сковувати відчуття, що ви віддаєте останні сили роботі чи певній людині і нічого не отримуєте натомість. У наступному році Щурам необхідно буде повністю визначитися з родом своєї діяльності.

У рік Свині Щур буде дуже багато віддавати та займатися благодійністю, але добро повернеться йому лише у далекому майбутньому. Стосовно особистого життя, на людей народжених під символом Щура чекатиме безліч залицяльників.

Східний гороскоп на 2019 рік для Бика

2019 рік Бика не обділить успішністю. Астрологи зауважують, що в наступному році Бики розширюватимуть всій вплив та родину. Самотнім Бикам друзі допоможуть знайти другу половинку. Деякі навіть розпрощаються з холостяцьким життям та створять родину.

Бикам від року Свині також варто очікувати і успіхів у фінансовому плані. Кар'єра та бізнес можуть піти вверх і можна буде перестати хвилюватися за кошти. Астрологи радять приділити більше уваги собі. Щоб багатство та достаток вас не засліпили, у наступному році не слід забувати про благодійність.



Східний гороскоп на 2019 рік

Східний гороскоп на 2019 рік для Тигра

Для Тигрів 2019 рік – це час максимальних результатів. Рік Свинки стане ідеальним для усіх справ, адже усі зусилля будуть винагородженні. Однак, астрологи застережують, що у наступному році буде невигідно змінювати місце роботи та кидати розпочате. Усі справи в 2019 році потрібно буде завершувати.

Надійною опорою у 2019 році для Тигрів стане їх друга половинка. Тигри зможуть не лише знайти своє кохання, а й ще раз закохатися у своїх обранців навесні. Також у 2019 році Тигр намагатиметься не втручатися у події, які не стосуються безпосередньо його.

Східний гороскоп на 2019 рік для Кролика/Кота

У 2019 році на Кроликів очікуватиме кар’єрний ріст, а у бізнесі народженим під символом Кролика доведеться постійно грати на випередження та співпрацювати з конкурентами. Щоб досягти успіхів Кроликам знадобиться освоїти нову сферу діяльності та отримати багато нових знань. Також, у 2019 році астрологи рекомендують проявляти терпимість і не приймати імпульсивних рішень.

Бути обережними Кроликам варто і в особистому житті, адже існує шанс натрапити на дуже ревнивих залицяльників. Відповідальніше потрібно буде поставитися і до здоров’я, адже воно може неочікувано погіршитися.

Східний гороскоп на 2019 рік для Дракона

2019 рік принесе Драконам багато щастя та благополуччя. Ви будете більше радіти життю та менше хвилюватися. У наступному році активізуються ваша впевненість в собі та оптимізм, що дозволить досягти висот у кар’єрі та особистому житті. Також 2019 рік подарує шанс знайти нову кращу роботу, освоїти цікаву професію та закохатися.

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Мрії творчих Драконів легко втіляться в реальність. Уже восени реалізуються ваші ідеї, а таланти ви навчитеся використовувати вигідно. Якщо Дракон піде на ризик та відкриє свій бізнес – отримає шанс підняти свої фінанси в гору.

Східний гороскоп на 2019 рік для Змії

В 2019 році у Змій очікується підняття самооцінки та впевненості у своїх можливостях. Завдяки цьому ви зможете піднятися по кар’єрним сходам та отримати нову посаду. Астрологи радять народженим у рік Змії приділяти увагу не лише робочим питанням, а й зовнішньому вигляду. В наступному році відвідуйте більше закладів краси та відпочивайте. Також, буде не зайвим подбати про своє здоров’я – почніть займатися спортом та налагодьте харчування.

Наступний рік може стати успішним для тих Змій, які запланували змінити місце проживання. Астрологи кажуть, що у 2019 році ці плани можуть здійснитися та завершитися успіхом. Також, у 2019 році Зміям рекомендується більше прислухатися до своїх потреб та не слухати невірних порадників.

Східний гороскоп на 2019 рік для Коня

2019 рік для Коня стане роком винагород, адже чим більше він працюватиме, тим більше отримуватиме вигоди. Гороскоп обіцяє народженим під символом Коня підвищення заробітної плани, підйом по кар’єрним сходам та багато успіхів у фінансовій сфері. Щодо кохання, наступний рік теж може стати щасливим для Коня, адже згідно гороскопу в 2019 він знайде свою другу половинку.

А от за здоров'ям потрібно буде слідкувати ретельніше. Більше відпочивайте, харчуйтеся по режиму та не забувайте відвідувати огляди лікаря. Присвячуйте вихідні собі – займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.

Східний гороскоп на 2019 рік для Кози

У 2019 році астрологи радять Козі відмовитися від ліні, щоб не втратити масу можливостей для розвитку бізнесу. Також, народженим під символом Кози варто стати більш відповідальнішими та не кидати слова на вітер. На роботі у 2019 році, постарайтеся показати себе з якомога кращого боку, адже за гороскопом, вже навесні вас може помітити вище керівництво та нагородити кращою посадою чи зарплатнею.

В особистому житті у самотньої Кози кардинальних змін не очікується. Звичайно ж, захоплень буде багато, але до серйозних стосунків вони так і не дійдуть. Можливий роман з колегою – бурхливий, але не багатообіцяючий. А тим Козам, що мають сім’ю та дітей, астрологи пророкують гармонію та щастя.

Східний гороскоп на 2019 рік для Мавпи

Для Мавп 2019 рік обіцяє бути щедрим, доброзичливим та сприятливим. У вас з'явиться можливість втілити в життя більшість своїх мрій. А вдача та щастя підстерігатиме вас на кожному кроці. Особливо помітно це буде у творчості та особистому житті. Найвдалішим періодом буде початок 2019 року. Тоді, ви зможете познайомитися з впливовою людиною, яка допоможе знайти кращу роботу.

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Незаміжніх Мавп чекає зустріч з другою половинкою. На новій посаді вони зможуть зав'язати службовий роман, здатний привести до весілля. Також, представники знаку можуть зіткнутися з фінансовими труднощами, але на допомогу прийдуть друзі та родичі.

Східний гороскоп на 2019 рік для Півня

Якщо Півень в рік Свині буде спокійним, то вдача й успіх у фінансовому та особистому житті йому забезпечені. У 2019 році варто бути менш агресивним і настирливим, щоб не зруйнувати ділові та любовні зв'язки. Хоча, деяким Півням, навпаки, не заважає проявити ініціативу і наполегливість, щоб домогтися розташування коханої людини. Інакше, замовчування про почуття і бездіяльність приведуть до закінчення відносин.

У 2019 році астрологи радять Півням уникати авантюр та ризикованих підприємств, щоб не погіршувати свій нервовий стан. Краще, більше уваги приділяти відпочинку та здоров’ю.

Східний гороскоп на 2019 рік для Собаки

2019 рік для Собак це спокійний період без зайвих хвилювань та проблем. Собаки отримають шанс на втілення планів та мрій, а все, що Собака хоче досягти у робочій та особистій сфері вийде реалізувати у короткий термін. У 2019 Собакам рекомендують зосередитися на своїх почуттях і не боятися їх висловлювати, це допоможе досягти успіху в любовних справах.

Також у 2019 році варто приділити багато уваги своєму здоров’ю – відмовтеся від шкідливої їжі, жирного та гострого. Почніть займатися спортом та налагодьте режим харчування.

Східний гороскоп на 2019 рік для Свині

На тих, хто народився у рік Свині очікує плідний та щасливий період. У коханні, роботі та фінансах спостерігатиметься стабільність. А щоб досягти успіхів у суспільстві та зав’язати вигідні знайомства Свинкам потрібно буде стати більш активними та спритними.

Самотні представники цього знаку у 2019 році зустрінуть кохану людину і вкладуть щасливий шлюб. Сімейні свинки не залишатимуть у біді та підтримуватимуть родичів. Однак, займаючись чужими проблемами, слід бути обережними та не забувати про своє життя. Оберігайте свій організм від перевантажень та хвилювань, більше відпочивайте. Астрологи рекомендують Свині стати більш оптимістичними та радіти дрібницям.