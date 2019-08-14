Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на сьогодні, 14 серпня 2019 року, передбачає сприятливий день для походів у банки та державні установи. З грошима варто бути уважним. Читайте гороскоп на 14 серпня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні справи добре йтимуть у тих, хто задумав втілення в життя власних ідей. Ініціативність буде у ціні. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на серпень 2019 для Овнів

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Овнів 

Вашим девізом у цей день має стати фраза "Більше слухаю, менше говорю". Звісно, якщо ви хочете неприємностей, то можете відчайдушно відстоювати свою думку. 

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на серпень 2019 для Тельців

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Тельців

Ви у цей день будете просто таки втіленням ініціативного працівника – вам кортітиме попрацювати на славу та якісний результат. Неодмінно застосуйте цю енергію, проте під час командної роботи відстоюйте свої ідеї з обережністю. Ваш настрій у цей день буде мирним, тому зробити це вийде легко.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на серпень 2019 для Близнюків

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Близнюків

Сьогодні у вас може виникнути спокуса піти на негідний вчинок чи вдатися до підступної хитрості. Не піддавайтеся на їй – результат вас тішитиме не довго, а після смак ще довго не даватиме спокою.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на серпень 2019 для Раків

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Раків

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях. Сімейним Ракам надто сильно тиснути на рідним все ж не варто – відрийте своє серці для тепла та дайте поблажку близьким, навіть якщо вони провинились.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на серпень 2019 для Левів

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Левів

Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні не даватиме бажаних результатів, тому суперечки можливі. Головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого. Краще вже скажіть все як є і дайте іншим час, можливо, вони одумаються, якщо й справді раціо не на їхній стороні.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на серпень 2019 для Дів

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Дів

Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на серпень 2019 для Терезів

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Терезів

На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на серпень 2019 для Скорпіонів

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Скорпіонів

Сьогодні вам знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними. Вам під силу буде уникнути конфліктів, проте бажання кинутись у необдуману суперечку буде сильним.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на серпень 2019 для Стрільців

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Стрільців

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на серпень 2019 для Козерогів

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Козерогів

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано надто інтенсивно не розповідати, бо ще й не встигнете зі всім впоратися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на серпень 2019 для Водоліїв

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Водоліїв

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на серпень 2019 для Риб

Гороскоп на 14 серпня 2019 для Риб

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

blog_ava
На вимогу Зеленського заяву на звільнення написав "не корисний державі" чиновник
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Теги: LifeStyle Гороскоп Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 канал
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