Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 14 серпня 2019 року, передбачає сприятливий день для походів у банки та державні установи. З грошима варто бути уважним. Читайте гороскоп на 14 серпня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
Сьогодні справи добре йтимуть у тих, хто задумав втілення в життя власних ідей. Ініціативність буде у ціні. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.
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Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Овнів
Вашим девізом у цей день має стати фраза "Більше слухаю, менше говорю". Звісно, якщо ви хочете неприємностей, то можете відчайдушно відстоювати свою думку.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Тельців
Ви у цей день будете просто таки втіленням ініціативного працівника – вам кортітиме попрацювати на славу та якісний результат. Неодмінно застосуйте цю енергію, проте під час командної роботи відстоюйте свої ідеї з обережністю. Ваш настрій у цей день буде мирним, тому зробити це вийде легко.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Близнюків
Сьогодні у вас може виникнути спокуса піти на негідний вчинок чи вдатися до підступної хитрості. Не піддавайтеся на їй – результат вас тішитиме не довго, а після смак ще довго не даватиме спокою.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Раків
У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях. Сімейним Ракам надто сильно тиснути на рідним все ж не варто – відрийте своє серці для тепла та дайте поблажку близьким, навіть якщо вони провинились.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Левів
Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні не даватиме бажаних результатів, тому суперечки можливі. Головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого. Краще вже скажіть все як є і дайте іншим час, можливо, вони одумаються, якщо й справді раціо не на їхній стороні.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Дів
Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Терезів
На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Скорпіонів
Сьогодні вам знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними. Вам під силу буде уникнути конфліктів, проте бажання кинутись у необдуману суперечку буде сильним.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Стрільців
Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Козерогів
У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано надто інтенсивно не розповідати, бо ще й не встигнете зі всім впоратися.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Водоліїв
У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 14 серпня 2019 для Риб
Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.