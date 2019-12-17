Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

У 2020 році розпочинається новий астрологічний цикл, який складається з 12 знаків зодіаку. За словами астрологів, рік білого металевого Щура обіцяє хороший початок в багатьох починаннях. Втім варто звертати увагу на свій характер і усіляко його приборкувати, адже щур – тварина непроста, тож прийдеться йти на компроміси. У рік білого металевого Щура очікуйте на нове кохання та новий етап в житті.

Астрологи розповідають, що Щур принесе великий прибуток та багатство майже усім знакам зодіаку. Попри те, що 2020 рік є високосним, багатьом буде щастити у всіх сферах життєдіяльності. Найбільше пощастить у новому році трьом знакам зодіаку: Овнам, Водоліям та Рибам. Для інших знаків зодіаку рік білого металевого щура буде не менш доленосним. Сюрпризи чатуватимуть на вас на кожному кроці.

Щур – цілеспрямована, впевнена в собі натура. Тим людям, які народилися в рік Щура поталанить найбільше. Важливо не залишати на половині шляху те, чого ви не доробили.

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Гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2020 рік для Овна (21 березня – 20 квітня)

Для Овна 2020 рік пройде досить позитивно. Астрологи пророкують вам великий енергетичний потенціал. Усі ваші поставлені цілі на рік обов'язково здійсняться. Ваш запал до роботи та справ буде вражати не лише оточуючих, але й вас самих. Такого від себе ви точно не очікуватимете! Зірки підготували для вас також низку сюрпризів: від зміни посади до переїзду в іншу країну.

Самотні пари у 2020 році нарешті знайдуть своє справжнє кохання. А ті, хто довго вагався чи поєднувати свою долю і надалі з вашою коханою половинкою – знайдуть усі відповіді на питання.

Гороскоп на 2020 рік для Тельця (21 квітня – 20 травня)

У 2020 році Тельці зможуть трішки відпочити від роботи і насолодитися яскравими моментами. Зірки підготували для вас невиснажливий графік на роботі та кількість завдань, тож ви зможете достатньо часу приділити сім'ї та собі. Ви нарешті зможете розставляти правильно пріоритети та досягати поставленої мети. Підготуйтеся до того, що у 2020 році вся відповідальність ляже на ваші плечі. Тепер купувати квитки на літак, оплачувати комунальні послуги чи домовлятися про ремонт у квартирі – буде лише вашим зобов'язанням.

На початку осені вас чекають зміни в особистому житті. Тож, або розпрощайтеся зі своїм минулим, або ж ретельно подумайте як саме ви бачите своє майбутнє з коханою половинкою.

Гороскоп на 2020 рік для Близнюків (21 травня – 21 червня)

У 2020 році Близнюкам варто бути дуже обережними. Звертайте увагу на яке світло ви переходите на пішоході, будьте уважними за кермом, слідкуйте за своїми речама і не нехтуйте правилами у спортзалі, адже можете мимоволі травмуватися. Вже влітку ви зможете відчувати себе безпечно, адже всі негаразди підуть геть.

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Не розчаровуйтеся, що у вас досі немає справжнього друга чи подруги. Астрологи пророкують вам дружбу, на яку ви чекали все своє життя. Тож дочекайтеся моменту. Також зірки радять звернути увагу на стосунки. Не рубайте все з плеча, а добре подумайте і проговоріть усі нюанси зі своєю половинкою.

Гороскоп на 2020 рік для Раків (22 червня – 22 липня)

2020 рік для Рака буде благополучним. Ви будете повсякчас у гарному гуморі: на роботі вас чекають гарні стосунки з колегами, вдома ви зможете відчути повний релакс, у стосунках пануватиме гармонія. Астрологи рекомендують відправитися влітку на море та провести цей час із задоволенням. Зверніть увагу на потреби ваших батьків. Якщо їм не вистачає коштів, то допоможіть їм у важку хвилину. Ваша карма повернеться до вас сторицею. Втім скільки б ви не заробляли, зірки радять позбутися ліні, яка у вас присутня. Зробіть все можливе для того, щоб вами пишалися ваші близькі.

Якщо у вас виникне цікава ідея, не спішіть її розказувати усім друзям, адже таким чином, ви швидко втратите запал. У 2020 році гороскоп радить звернути увагу на ваше проведення часу поза межами роботи. Можливо, саме час поставити ціль прочитати більше книг, відвідати музеї, картинні галереї чи насолодитися музикою у філармонії.

Гороскоп на 2020 рік для Левів (23 липня – 23 серпня)

Левам у 2020 році варто бути обережними у висловлюваннях зі своїми керівниками. Якщо ви втратите роботу, то вам буде непереливки. Тож будьте люб'язними та не вимагайте від начальства більше, аніж вони можуть вам запропонувати. Вам може здатися, що у вас зовсім немає друзів, тож ви почнете увесь час приділяти віртуальному життю. Зірки рекомендують позбутися цієї згубної звички і почати більше часу проводити з друзями за цікавими бесідами.

Для того, аби перебувати в тонусі, вам варто постійно себе мотивувати. Це допоможе вам перебувати в тонусі та не витрачати свою енергію на речі, які не принесуть вам жодної користі.

Гороскоп на 2020 рік Діви (24 серпня – 23 вересня)

2020 рік для Діви буде неабияк успішним. Ви будете повні сил та енергії, а також приведете себе у гарну фізичну форму. У червні на вас чекає службовий роман, у серпні у вас відбудеться цікаве знайомство з людьми, які будуть вас мотивувати для створення цікавих проєктів. У грудні, ймовірно, на вас чекає переїзд у власне житло.

Астрологи рекомендують Дівам економити і почати відкладати гроші. Якщо ви відчуваєте потребу в навчанні, то запишіться на курс англійської, навиків лідерства, основи дизайну чи швидкочитання. Все залежить від того, чим ви цікавитеся.

Гороскоп на 2020 рік для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

На Терезів чекає цікавий етап у 2020 році. Ви давно задумувалися над власним бізнесом, тож, цілком ймовірно, що саме цього року вам випаде чудова нагода втілити свою справу в реальність. На початку року ви зацікавитеся новими сферами діяльності, до яких раніше не були дотичні. Можливо, саме нова сфера зацікавить вас для започаткування власного стартапу.

На початку весни астрологи рекомендують зайнятися духовними практиками і приділити більше уваги творчості. Виділяйте час на подорожі, більше спілкуйтеся з батьками та підтримуйте контакт з друзями. Будьте завжди у потоці справ і тоді успіх не заставить себе чекати.

Гороскоп на 2020 рік для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Для Скорпіонів 2020 рік виявиться досить активним. Ви зміните роботу, переїдете в інше житло, або ж навіть в інше місто. Найважливішим завданням для вас буде – подолання своїх страхів та переживань. Навчіться говорити і не мовчіть, коли вас щось турбує, адже ви можете змінити багато речей. Впродовж року Скорпіони проявлять доброту, щедрість, оптимізм, розум і творчий потенціал.

Подорожі можуть повністю змінити вашу долю та подальші плани. На початку літа вам вдасться посваритися навіть з тими, з ким раніше у вас не було конфліктів. Осінню у вас виникне депресія, вам буде здаватися, ніби увесь світ проти вас. Зірки радять виділити час на відпочинок, щоб повністю відновитися, адже до кінця року ви повністю вигорите.

Гороскоп на 2020 рік для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

На початку 2020 року у Стрільців назбирається трохи клопотів, втім ви швидко візьмете себе в руки і доведете все до ладу. Вас почнуть оточувати люди, які будуть погіршувати ваш моральний стан. Зірки рекомендують позбутися таких друзів без жодних докорів сумління. На початку весни ви зустрінете другу половинку, і станеться це зовсім неочікувано. Влітку ви повністю зміните своє оточення, вподобання та цінності. Астрологи кажуть, що такі зміни позитивно вплинуть на ваше подальше життя.

Наприкінці року доля підготує для вас сильний поштовх, але якщо ви докладете максимум зусиль, то лише виграєте в цій справі. Усі ваші сили будуть залежати духовного стану. Тож виділяйте свій вільний час на приведення хаотичних думок у чисте річеще добрих помислів.

Гороскоп на 2020 рік для Козерогів (22 грудня – 20 січня)

Козерогам у 2020 році варто приділити увесь вільний час лише на себе. Усі попередні роки ви були шаленим трудоголіком, тепер потрібно відпочити, ваші прибутки все одно будуть зростати. Не змушуйте себе щось робити, коли у вас немає на це сил, не працюйте ночами, харчуйтеся правильною їжею і займайтеся спортом.

Друга половина року ідеально підійде для навчання. Вийдіть зі своєї зони комфорту і почніть займатися тим, чого не робили раніше. Запишіться в автошколу, пройдіть онлайн-курс, відвідайте нову країну чи почніть вчити нову мову.

Гороскоп на 2020 рік для Водоліїв (21 січня – 20 лютого)

Для Водоліїв 2020 рік буде неабияк успішним. Ви досягатимете успіху у всіх сферах життєдіяльності. Вам відкриються широкі перспективи кар'єрного зросту, усі проєкти матимуть хорошу рентабельність. Усе, що стосуватиметься навчання та саморозвитку увінчається багатим досвідом, який надалі ви зможете використати у багатьох напрямках.

Однак пам'ятайте, для того, аби досягнути успіху – вам не варто бути меркантильними і хитрувати, адже це негативно вплине на вашу особистість. Найбільшу схильність у 2020 році отримають ті, хто буде чесним, активним та справедливим.

Гороскоп на 2020 рік для Риб (21 лютого – 20 березня)

Риби у 2020 році стануть менш емоційними і більш працьовитими. Це покращить вашу продуктивність: ви наберетеся сміливості просити допомоги в оточуючих та зможете легко завести бесіду з керівниками. Якщо ви відчуваєте, що виконуєте добре свою роботу, то не бійтеся попросити більшу зарплату. Наприкінці весни очікуйте на велику покупку. Це може бути новий автомобіль, квартира чи інвестиція у проєкт.

Влітку Риби трохи розслабляться, втім вже осінню у вас відкриється десяте дихання для того, аби з новими силами завершити усі плани та цілі, які ви поставили перед собою.