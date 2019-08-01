Гороскоп на сьогодні, 1 серпня 2019 року, передбачає вдалий день для народжених під водяними знаками. Решті сьогодні доведеться прискіпливо ставитися до своїх рішень, якщо вони не хочуть втрапити у халепу. Читайте гороскоп на 1 серпня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Цей день краще провести у спокої та детально розібратися із поточними завданнями. Варто бути обачними до здоров'я та не наражатися на невиправдану небезпеку. Непевні справи краще відкласти на вдаліший період. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Овнів

Почуття незалежності – головна ілюзія дня, яка може привести Овнів до суттєвих втрат. Рекомендують зайнятися ментальною працею та переробити в собі минулі образи, пробачити недоброзичливців та взяти під контроль бунтарські настрої. Це допоможе вам більш зважено оцінювати дійсність та не робити поспішних висновків.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Тельців

На Тельців, які мають пару, сьогодні чекають сюрпризи у стосунках. Можете затіяти що-небудь романтичне та нове. Є високі шанси, що ідея припаде до душі вашому партнеру і ви зможете стати ближчими.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Близнюків

Вас сьогодні може засмутити незначний промах. Не переймайтеся сильно! Усі мають право на другий шанс, особливо у дрібницях. Якщо ж хтось із колег вважатиме інакше – не звертайте на його слова надмірної уваги. Ви ж знаєте, що справедливість на вашій стороні.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Раків

Ракам рекомендують дотримуватися закону та не наражатися на небезпеку. Варто вирішити і питання з боргами та приділити час саморозвитку. Вдалий час, щоб відкривати для себе що-небудь нове та розширювати свій кругозір.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Левів

В Левів настав ідеальний час для амурних справ. Самотні представники знаку можуть сміливо відправлятися на романтичне побачення. Зорі сприятимуть новим знайомствам.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Дів

На роботі варто проявляти особливий професіоналізм та не відволікатися на другорядні справи. Безвідповідальне ставлення до справ матиме сумні наслідки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Терезів

Впевненим у собі Терезам сьогодні може знадобитися підтримка з тилу. Особливо тим, які мають репутацію керівника, лідера. Зі сторони може виглядати, що ви контролюєте інших, але насправді невпевненість неабияк розхитуватиме вас.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Скорпіонів

День видасться складним та багатим на події – як приємні, так і проблемні. Впоратися з викликами допоможе інтуїція та тверезе мислення.

Емоційні натури можуть зіпсувати відносини не тільки усередині близького кола спілкування, але навіть вплинути на думку про себе в колі далеких знайомих.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Стрільців

Замість того, щоб киснути – беріться за справи. Скоріш за все їх у вас накопичилося багато, а час для вирішення гори питань зараз ідеальний.

Сьогодні варто бути поблажливішим у розмовах і тоді ви отримаєте шанси трохи більше подобатися оточуючим і відчувати більш комфортно у спілкуванні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Козерогів

Тим, у кого на роботі виникатимуть неприємні ситуації, варто проявити стриманість та віддалитися від небажаних думок. Негатив швидко розвіється і важливо не приймати його на себе.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Водоліїв

Цей день бажано провести в русі, адже сьогодні довкола витатиме багато енергії, яку неодмінно варто задіяти. Рекомендують зайнятися спортом – побігайте, покатайтеся на велосипеді.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 серпня 2019 для Риб

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Добрий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.