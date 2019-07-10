Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2019 року, передбачає вдалий день для візитів у медичні заклади та турботи про здоров'я. Читайте гороскоп на 10 липня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день не варто давати волю ностальгії. Особливо обачним варто бути з руйнівними думками про минуле. Вони лише марно витрачатимуть ваш час. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 10 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Овнів

Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні не даватиме бажаних результатів, тому суперечки можливі. Головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого. Краще вже скажіть все як є і дайте іншим час, можливо, вони одумаються, якщо й справді раціо не на їхній стороні.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Тельців

Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Близнюків

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях. Сімейним Близнюкам надто сильно тиснути на рідним все ж не варто – відрийте своє серці для тепла та дайте поблажку близьким.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Раків

На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Левів

Сьогодні вам знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними. Вам під силу буде уникнути конфліктів, проте бажання кинутись у необдуману суперечку буде сильним.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Дів

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Терезів

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано надто інтенсивно не розповідати, бо ще й не встигнете зі всім впоратися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Скорпіонів

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Стрільців

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Козерогів

Зараз сприятливий час покупок речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Водоліїв

Фінансові питання бажано вирішити у першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 10 липня 2019 для Риб

Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.