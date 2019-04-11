Гороскоп на сьогодні, 11 квітня 2019 року, передбачає день, сповнений цікавих зустрічей – вони можуть трапитися у найбільш неочікуваних місцях. Читайте гороскоп на 11 квітня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні можна сміливо братися за важливу роботу. Також не варто боятися сміливих ідей – є високі шанси заручитися підтримкою. Сприятливим цей день буде і для зміцнення родинних відносин. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Овнів

Сьогодні Овни можуть самі себе поставити в неоднозначне становище. З однієї сторони може закортіти розповісти кому-небудь про те, що у вас на душі, а з іншої вам не хотітиметься видавати усіх своїх секретів.

Щоб потім не жаліти, постарайтеся не вибовкувати того, що бажаєте не розголошувати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Тельців

Всезнайка, який завівся у вашому колективі, просто таки може виводити вас з себе. Часте намагання цієї особи показати свої переваги вже геть осточортіло вам. Що ж, доведеться що-небудь з цим робити!

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Близнюків

З Близнюками злий жарт зіграти може їхня щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватися іншим. Не засмучуйтеся, якщо хтось скористається з ваших добрих рис, та візьміть собі ситуацію на озброєння.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Раків

У Раків сьогодні можете трапитися нагода підкорити серце того, кому ви давно симпатизуєте. Не бійтеся бути відкинутими – це все ж краще, аніж не спробувати узагалі.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Левів

Леви сьогодні сміливо можуть заявляти про свої почуття – відкидайте умовності та беріться підкоряти серця. Маєте високі шанси стати душею компанії, завести нові знайомства та вивести на кращий рівень стару дружбу.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Дів

Постарайтеся не починати чогось нового і глобального. Хоч справи, що вимагають великої активності будуть даватися неважко, все ж не піддавайтеся спокусі попрацювати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Терезів

День буде сприятливим для колективних та корпоративних заходів – гуляння для Терезів можуть видатися славними. То ж якщо вам запропонують долучитися до святкувань – довго не думайте і вирушайте відпочивати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Скорпіонів

На Скорпіонів чекає пропозиція, яка вимагатиме уважного підходу до її розгляду. Імовірно, що для здобуття бажаного доведеться вийти зі звиклої зони комфорту. Варто знайти відвагу, щоб зміни в житті врешті відбулися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Стрільців

Деяким Стрільцям старий зв'язок не дозволяє знайти щастя з кимось іншим. А іншим розвиватися не дозволяють закоренілі звички та стереотипи. В обох випадках, варто покінчити зі страхом перед новим та дати бій тому, що стримує ваш ріст.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Козерогів

У Козерогів настав сприятливий період для закладення нового – стосунків, роботи, ремонтів. Вам буде легко заручитися підтримкою необхідних людей та поратися навіть з доволі складними завданнями.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Водоліїв

Постарайтеся точно розуміти заради чого ви працюєте і тверезо оцінювати ситуацію. Добре зрівнюйте ваш досвід, вміння та бажання з поставленими цілями і шансами їх досягти. Ймовірно, добрим рішенням буде ідея братися за діло невеликими частинами – маленькими кроками можна реалізовувати великі проекти.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 квітня 2019 для Риб

Сьогодні варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.