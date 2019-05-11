Гороскоп на сьогодні, 11 травня 2019 року, передбачає день у який варто відмовитися від думок про амурні справи. Натомість ефективніше буде зайнятися турботою про себе самого. Читайте гороскоп на 11 травня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день бажано не наражати на небезпеку своє здоров'я. Для тих, хто часто хворіє, день буде вдалим, щоб почати виправляти ситуацію – змінювати раціон, стиль життя та братися за практики, які сприяють оздоровленню. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Овнів

Овнам сьогодні варто в усьому дотримуватися міри та уважно спостерігати за станом справ, які відбуваються довкола. Ймовірно, що у голову вам прийде змістовна та плідна ідея, реалізацію якої ви зможете почати вже з дня на день.

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Тельців

Тельцям бажано взятися за планування тижня чи хоча б найближчих днів. Вкладені у цю сферу сили дадуть відчутний результат дуже скоро.

Успіхи чекатимуть і на тих, хто займеться своїм здоров’ям та приділить трохи уваги спорту.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Близнюків

Візьміться за свої справи, особливо за ті, виконання яких ви відкладали вже давно. От побачите, як тільки-но ви по-справжньому візьметеся за виконання завдань – усе піде як по маслу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Раків

З Раками злий жарт зіграти може їхня щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватися іншим. Не засмучуйтеся, якщо хтось скористається з ваших добрих рис, та візьміть собі ситуацію на озброєння.

Фінансові проблеми у середу навряд чи виникатимуть. Без особливих клопотів вдаватиметься і будь-яка ділова діяльність.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Левів

Наполегливість – це не та якість, яку варто проявляти 11 травня. Будьте впевненими, але надміру не тисніть на людей та не прикладайте гіперзусиль для вирішення справ. Якщо щось вперто не іде вам в руки – можливо воно того й не варте.

Добрий час для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Дів

Вашим девізом у цей день має стати фраза "Більше слухаю, менше говорю". Звісно, якщо ви хочете неприємностей, то можете відчайдушно відстоювати свою думку. Проте зорі робити цього вам не рекомендують, адже палка суперечка, навіть з друзями, має високі шанси перерости у сварку.

Великих покупок краще уникати, так само як і поїздок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Терезів

У першій половині дня вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

В особистому житті сміливо втілюйте найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Скорпіонів

Скорпіонам прогнозують спокійний день. Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця. Сьогодні рекомендовано проявляти альтруїзм та щедрість.

День сприятливий для тих, хто займається торгівлею. Є високі шанси укласти вигідні домовленості.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Стрільців

На роботі вас супроводжуватиме вдача. Конфліктів з керівництвом чи колегами не буде, а за найменшого натяку на них проявляйте стриманість. Можливе успішне завершення справи, що принесе вам грошей.

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом та не порушуйте правил.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Козерогів

Самотнім Козерогам цієї ночі варто вийти у світ, щоб трохи розвіятися та набратися натхнення. Не нехтуйте запрошеннями друзів, а то й самі спробуйте кого-небудь витягти на цікаву подію.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Водоліїв

Важливі питання сьогодні вдасться обговорити за невимушених обставин, що неабияк додасть вам натхнення.

Фінансові питання бажано вирішити у першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 травня 2019 для Риб

Цього дня Риби будуть дуже комунікативними. Втім будьте обачні, коли розповідатимете про невеличкі таємниці чи факти доволі відомої персони. Вас можуть звинуватити у наклепництві. Втім особисті справи сьогодні вдаватимуться як ніколи легко.