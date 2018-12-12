Гороскоп на сьогодні 12 грудня 2018 - гороскоп всіх знаків

Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає не надто вдалий день, щоб відправлятися у дорогу. Можуть виникнути труднощі та затримки. Читайте гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день добре даватимуться рутинні справи. У другій половині дня можлива неочікувана приємна звістка. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 10-16 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Овна

Овнам ввечері варто маскимально відключитися від щоденних обов'язків. Віддайте перевагу розмовам, книжкам, прогулянкам. Особливо це стосується найбільш заклопотаних представників знаку.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Тельця

Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Близнюків

У Близнюків сьогодні може прокинутися неабиякий апетит, проте вгамовувати свої бажання краще без шкідливої їжі. Будьте обачними та уважно дивіться, що їсте – є високі шанси отруїтися.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Рака

Візьміться за свої справи, особливо за ті, виконання яких ви відкладали вже давно. От побачите, як тільки-но ви по-справжньому візьметеся за виконання завдань – усе піде як по маслу.

На тривіальні розмови краще не відволікатися, як і на безглузді серіали чи телешоу.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Лева

За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати протоптаними шляхами.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Діви

Діви сьогодні можуть сміливо відправлятися у подорожі чи відрядження. Вірогідність виникнення негативних інцидентів мінімальна. Проте за гаманцем та речима все ж варто приглядати, причому це стосується і тих, хто відправляється у геть коротку дорогу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Терезів

Вдало день мине, якщо захопитися розумовою діяльністю, спробувати взятися доробляти улюблені справи до кінця. День буде сприятливим і для реалізації фінансових планів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам варто проявити турботу і увагу до своєї сім'ї, справді вислухати потреби ваших близьких та піти на поступки. Особливо це актуально для тих представників знаку, яким притаманна неабияка впертість і себелюбство.

Вдалий час для походів за покупками, особливо за товарами, необхідними для дому.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Стрільця

Сьогодні ваші розумові здібності будуть на висоті. Використайте цей момент, щоб владнати справи, які потребують від вас особливої пильності та наснаги. Втім розпочинати нові справи не варто.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Козерога

Високий рівень самокритичності сьогодні допоможе Козерогам якнайкраще відокремити справді важливе від того, що має сумнівне значення. Сприятливими будуть розмови з родичами. Є високі шанси, що вдасться досягти порозуміння у питанні, яке давно не давало спокою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 12 грудня 2018 для Водолія

Сьогодні ваші "внутрішні демони" матимуть сильний вплив. Щоб не наробити дурниць, варто бути обачним та слідкувати за своїми словами, а головне – вчинками.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 грудня 2018 для Риб

Рибам сьогодні легко вдаватиметься владнання суперечок з іншими. Втім встрявати у чужі чвари все ж не варто.

Чимало представників знаку у середу будуть неабияк заклопотані та погрузнуть у зустрічах та телефонних розмовах.