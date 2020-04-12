Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2020 року, передбачає спокійну домашню атмосферу. Деякі знаки зодіаку ще будуть вирішувати нагальні питання, інші ж будуть відпочивати у своє задоволення. Читайте гороскоп на 12 квітня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День не передбачає вирішування робочих питань. Спробуйте відкинути завдання до понеділка і просто насолоджуватися своєю сім'єю. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Овнів

Сьогодні Овнам захочеться якихось кардинальних змін. Астрологи радять розпочати перевтілення з генерального прибирання. Очистіть своє приміщення від непотрібних речей. Після цього можете приступати до внутрішнього очищення.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Тельців

Сьогодні Тельці мають всі шанси витратити значну частину коштів зі свого гаманця. Онлайн-покупки не лише забезпечуть вас красивим одягом та аксесуарами, але й подарують гарний настрій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Близнюків

Сьогодні день буде дуже монотонним і сірим, від цього ви можете впасти в легку депресію. Якщо вас покидає настрій – спробуйте зайнятися тим, що завжди вас надихало та додавало енергії.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Раків

Раків сьогодні чекає безліч домашніх справ. Допомагати вам будуть усі члени сім'ї. Вже ввечері ви будете задоволені спільною роботою. Якщо буде вільна хвилинка – складіть план справ на майбутній новий тиждень.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Левів

Левам прийдеться приймати серйозні рішення і досить непрості. Від вашого вибору залежить матеріальне становище, тому добре подумайте.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Дів

Дів сьогодні потягне на геройство і самопожертвування. Зважте всі за і проти і вирішіть чи готові ви робити те, що вам скажуть не з власної волі. Вашу доброту оцінять, але швидко забудуть.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Терезів

Сьогодні на самотній знак зодіаку чекає бурхливе листування з протилежною статтю. В серйозні стосунки це не переросте, але надовго залишиться в пам'яті.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Скорпіонів

Період карантину може зовсім вас вибити з колії. Ви захочете увесь день провести в ліжку і нікуди не вставати. Допомогти побороти депресію допоможе розмова з друзями чи батьками.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Стрільців

Вдалий день, аби завершити стосунки, які остаточно себе вичерпали. Простір, який навколо вас звільниться – займуть ваші однодумці.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Козерогів

День для Козерогів буде активним. Завдяки хорошому настрою все буде йти як по маслу. Вас чекає чудова можливість зайнятися дихальними практиками, самоаналізом та медитацією.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Водоліїв

Водоліям суботу варто присвятити розвантажувальному дню. Останнім часом ви абсолютно не слідкували за своїм раціоном, тому зараз йому варто дати трохи часу на відпочинок.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 квітня 2020 для Риб