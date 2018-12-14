Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для підбиття підсумків. У цей день слід остерігатися п’яних людей і ситуацій, які можуть зашкодити вашому здоров’ю. Читайте гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Стриманість і розсудливість у цей день врятують вас від фатальних ситуацій. Бажано утриматися від не термінових справ поза домом. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Овна

Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння у цей день на вашій стороні, проте в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками та взятися за нормалізацію маси тіла.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Тельця

На роботі бажано не робити помилок. Вам це буде під силу, якщо не братимете на себе занадто багато. Не бійтеся відмовитися від непосильної праці.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Близнюків

На роботі та вдома справи йтимуть помірно добре, але обачність зайвою не буде. Можливий успіх у вирішенні давніх клопотів.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Рака

В цей день пострайтеся бути чесним з собою та проаналізуйте свої дії та думки. Корисною буде прогулянка на свіжому повітрі та спілкування з природою.

Зараз високий ризик травм і аварій. Бережіться та уникайте небезпечних ситуацій.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Лева

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Це ж стосується і роботи – візьміться за справу, яка вам до душі, а не ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Діви

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.

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Просто пам’ятайте, що є люди, яким зручніше дотримуватися більш простого плану та не ризикувати. Ви ж сьогодні будете готові пожертвувати заради ефемерної перемоги.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Терезів

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано надто інтенсивно не розповідати, бо ще й не встигнете зі всім впоратися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Скорпіона

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Стрільця

Для Стрільців день може видатися не з легких, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день не має – займіться самовдосконаленням. Це добрий час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ та завдань на майбутнє.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Козерога

Стосунки з близькими будуть безконфліктними, з чужими людьми у палкі дискусії в цей день встрявати не варто. На любовному фронті буде штиль, проте зараз у вас є важливіші справи.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 14 грудня 2018 для Водолія

День буде вдалим для роботи чи активного відпочинку – биття байдиків відкладіть на пізніше. Водолії-кар’єристи відчують приплив енергії, який потрібно буде неодмінно застосувати. Імовірно, вам доведеться попрацювати в команді.

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Будьте обережними, бо якщо захочете показати свою вищість над іншими, то затягнете себе у конфлікт, з якого навряд чи зможете вийти переможцем.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 14 грудня 2018 для Риб

Стабільність – головне слово для Риб у цей день. Найімовірніше, що все йтиме так, як ви планували, і на ваш комфорт та плани ніхто не зазіхатиме.

Зі сторони видаватиметься, що цей день ви проведете нудно, та насправді нотки консерватизму вам будуть до вподоби. На роботі можливі неочікувані витівки колег, проте ваш внутрішній спокій ці ситуації не похитнуть.