Гороскоп на 14 січня для всіх знаків зодіаку

63 Читать новость на русском
Гороскоп на сьогодні 14 січня 2019 - гороскоп всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 14 січня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2019 року, передбачає день, який має усі шанси набути неабияких обертів. У щасливчиків від талану може закрутитись голова. Читайте гороскоп на 14 січня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Щоб привернути долю не варто відмахуватися від шалених пропозицій, втім це стосується лише любовних та пригодницьких сфер. Від спокус у вигляді азартних ігор, нечистих способів заробітку, позичань чи кредитів, краще все ж відмовитися. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на січня 2019 для Овнів

Гороскоп на 14 січня 2019 для Овнів 

Овнам варто не нервувати при здачі важливих проектів, завдань чи тестів. У першу чергу видихніть та розслабтеся, адже саме зайвий стрес може стати причиною невдалої спроби. Навіть, якщо у важливій справі щось піде не так, старайтеся не вішати носа та плануйте наступну спробу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на січня 2019 для Тельців

Гороскоп на 14 січня 2019 для Тельців

Забудьте про азартні ігри, лотереї чи непевні домовленості на четвер. Це сьогодні точно не для вас. Шанси втрапити в халепу неймовірно високі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на січня 2019 для Близнюків

Гороскоп на 14 січня 2019 для Близнюків

Вдалий день для того, щоб реалізувати хоча б один маленький крок, який наблизить вас до заповітної мрії. Особливо, це стосується тих, у кого не має пари. Найкращого партнера ви знайдете саме тоді, коли самі відповідатимете вашим очікуванням і будете задоволені своїми діями та досягненнями. То ж час діяти!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на січня 2019 для Раків

Гороскоп на 14 січня 2019 для Раків

Ракам не варто забувати про навчання, навіть, якщо студентські роки уже давно позаду. Додайте якісної роботи вашому мозку і потрібна енергія сама до вас прийде. Головне не засиджуйтеся перед безглуздими телепередачами.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на січня 2019 для Левів

Гороскоп на 14 січня 2019 для Левів

Будьте обачними на дорозі та при виконанні не найбезпечніших робіт. Не завадить обережність і у спілкуванні, намагайтеся говорити лише про власні почуття та не звинувачувати інших. В іншому випадку може розгорітися суперечка, на яку витратите надто багато сил.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 14-20 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на січня 2019 для Дів

Гороскоп на 14 січня 2019 для Дів

Діви матимуть вдалий день, який, попри те, може видатися насиченим роботою. Можна сміливо працювати над важкими завданнями. Вони будуть у цей день до снаги.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на січня 2019 для Терезів

Гороскоп на 14 січня 2019 для Терезів

Терезам бажано трепетно прислухатися до свого організму у цей день. Не варто налягати на їжу, яка може погіршити ваш стан. Тим паче, що надмір спожитого може стати причиною втоми та хандри.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на січня 2019 для Скорпіонів

Гороскоп на 14 січня 2019 для Скорпіонів

Сьогодні Скорпіонам посміхнеться фортуна. Ви можете одразу і не помітити подарунок від долі, та з часом все стане видимим. Причепуріться сьогодні посмішкою. Вона буде вашою головною зброєю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на січня 2019 для Стрільців

Гороскоп на 14 січня 2019 для Стрільців

Стрільцям варто бути обачними з азартними ситуаціями. Не варто ставати переполоханим боягузом, але і в авантюри кидатися не бажано. Старайтеся усі рішення приймати з холодним розрахунком.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на січня 2019 для Козерогів

Гороскоп на 14 січня 2019 для Козерогів

Додайте впевненості у свої дії і перед вами відкриються нові двері. Сміливіше! Фортуна любить тих, хто не боїться ставити перед нею виклики.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на січня 2019 для Водоліїв

Гороскоп на 14 січня 2019 для Водоліїв

Водоліям сьогодні таланитиме, проте на халяву очікувати не варто. А от нагорода за зроблене чи навіть сказане добре слово може з'явитися у найнеочікуваніший момент.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на січня 2019 для Риб

Гороскоп на 14 січня 2019 для Риб

Не варто журитися через минуле чи побиватися за вчинками інших людей. Станьте самі на шлях тих змін, яких би ви хотіли від інших.

Теги: LifeStyle Новини культури Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
13 січня 17:14 Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
Анастасія Манюхіна 1444
Топ-8 маловідомих фактів про Злату Огневич, які можуть здивувати
12 січня 17:29 Топ-8 маловідомих фактів про Злату Огневич, які можуть здивувати
3563
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11 січня 20:42 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
9432
Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео
11 січня 14:42 Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео
Богданна Рибак 519
Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі
11 січня 14:00 Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі
Юлія Девда 2125
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
10 січня 17:15 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
53091
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук