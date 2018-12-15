Гороскоп на 15 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий для тренування власної сили волі та внутрішньої стійкості. Великих покупок краще уникати, так само як і поїздок. Читайте гороскоп на 15 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День добрий для монотонної роботи, турботи про дім та накопичення грошей. Бережіть горло, високий шанс підхопити вірусне захворювання. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 15 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Овна

У цей день більше робіть того, що є справді важливим і відмовтеся від справ, якими ви займатеся на показ. Лицемірство, образи, осуд чи хитромудрі плани щодо інших залиште у минулому.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Тельця

Будьте щедрими та щирими у першу чергу щодо своїх найрідніших людей. Вечір бажано провести у колі сім'ї або на самоті. Від деструктивних занять та важкої їжі краще відмовитися.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Близнюків

Ваше вміння зважувати всі за і проти при кожному рішенні стане у нагоді. Ймовірно, ви зможете вдало застосувати його на роботі, що у подальшому позитивно вплине на покращення вашого матеріального становища. Час сприятливий для виважених дій та неквапливих рішень.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Рака

Відмовтеся від думок про амурні справи, краще займіться турботою про себе самого. Подумайте, як ви можете зробити свій стиль життя здоровішим.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Лева

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом та не порушуйте правил.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Діви

Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Терезів

Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні не даватиме бажаних результатів, тому суперечки можливі. Головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого. Краще вже скажіть все як є і дайте іншим час, можливо, вони одумаються, якщо й справді раціо не на їхній стороні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Скорпіона

День для вас нічого поганого не передвіщає, а в авантюри ви й так навряд чи планували кидатись. Проте сьогодні ви не терпітимете нічиєї влади та будете ладні діяти тільки на власний розсуд.

Самотнім у цей день нових любовних історій краще не починати, ваша надмірна впертість може показати вас у не найкращому світлі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Стрільця

Зі здоров’ям варто бути обережними – рекомендована дієта на кшталт середземноморської, обмежте себе у продуктах, які не найкраще впливають на ваш організм.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Козерога

Вашим девізом у цей день має стати фраза "Більше слухаю, менше говорю". Звісно, якщо ви хочете неприємностей, то можете відчайдушно відстоювати свою думку. Проте зорі робити цього вам не рекомендують, адже палка суперечка, навіть з друзями, має високі шанси перерости у сварку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 15 грудня 2018 для Водолія

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях.

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Сімейним Водоліям надто сильно тиснути на рідним все ж не варто – відрийте своє серці для тепла та дайте поблажку близьким, навіть якщо вони провинились.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 15 грудня 2018 для Риб

Сьогодні у вас може виникнути спокуса піти на негідний вчинок чи вдатися до підступної хитрості. Не піддавайтеся на їй – результат вас тішитиме не довго, а після смак ще довго не даватиме спокою .