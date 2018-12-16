Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий час, щоб провести розвантажувальний день. Протипоказане переїдання, спиртне та гучні гулянки. Читайте гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Уважно прислухайтеся до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не бажані, проте легкі заняття спортом підуть на користь. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Овна

Вам захочеться сховатися від сторонніх, відпочити від суєти та уникати уваги до власної персони. Це нормальні бажання для теперішнього періоду. Виходячи поміж люди заглибтесь у власні думки чи за можливості ввімкніть музику у навушниках.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Тельця

День краще підходить для завершення справ, аніж для початку нових. Починати нові можна лише у випадку, якщо вони короткотермінові. Від справ у яких ви не впевнені тримайтеся подалі, рішення щодо них відкладіть.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Близнюків

Займіться наведенням ладу у своїх думках – проаналізуйте де ви кидаєтесь в ілюзії, гординю чи брехню. Можливо саме час почати медитувати. У цей день протипоказаний алкоголь, екстремальні заняття та палкі суперечки.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Рака

У стосунках з близькими памятайте, що вони не можуть читати ваші думки. Тому висловлюйте свої бажання, а не сподівайтесь, що про них здогадаються. Вечір краще провести вдома або за спокійною прогулянкою.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Лева

Якщо ви давно думали про дієту, нову мову, яку треба вивчити, чи спортивну секцію, у яку хотіли б записатися – саме час це зробити! Не гайте часу і починайте вже зранку, зараз у вас сил для цього хоч відбавляй.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Діви

Сонце подарує вам неймовірно високий енергетичний потенціал. Використайте його для обдумування важливих справ, які відкладали вже давно. Проте день буде вдалим не тільки для важливих справ, а й для відпочинку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Терезів

Не устрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергій у цей день важливо знайти застосування.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Скорпіона

Можливе вирішення ситуації, якій давно не можете дати раду. Небесні покровителі посилять ваші старання, а тому затрачені зусилля мають високі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Стрільця

Любовні справи відійдуть на другий план, та й гуляти вам захочеться менше. Це також сприятиме покращення ваших сил та накопиченню енергії для інших сфер життя, які ви частенько відкладали на другий план.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Козерога

Подбайте про своє здоров’я, якщо планували почати займатися спортом чи кинути погану звичку – це добрий день для початку. Займіться своїми фінансами – якщо прикладете зусиль, може вдатися знайти варіанти додаткового заробітку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 16 грудня 2018 для Водолія

Дайте волю своєму партнеру у цей день і ви будете приємно здивовані відчуттям власної свободи. Ваша любов до тихих образ та контролю ослабне, тому внутрішній спокій знайти буде легше.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 16 грудня 2018 для Риб

Вам у цей день відведена роль натхненника – ви заряджатимете своїм настроєм інших, акумулюватимете сили та генеруватимете неймовірні ідеї.

Можливий старт нового проекту, роману. Головне вам вдасться сповна відпочити від життєвих негараздів та насолодитися життям.